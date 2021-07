Sự tàn nhẫn của 'thời đại buôn chuyện'

Sự xuất hiện của các blogger đẩy những nghệ sĩ như Britney Spears vào bi kịch. Hậu quả để lại là quyền giám hộ kéo dài 13 năm của nữ ca sĩ.

“Bản chất con người là thích buôn chuyện, nhất là về người giàu có và nổi tiếng. Đầu những năm 2000, vấn nạn này phát triển đến mức độc hại”, CNN mở đầu bài viết về vấn nạn nghệ sĩ bị xâm phạm đời tư.

Trong những năm đầu Internet mới phát triển, blog ra đời khiến nghệ sĩ khiếp sợ. Các blogger với những lời buộc tội đưa họ trở thành “thế lực” mới, thiết lập hệ thống buôn chuyện tàn nhẫn với sao Hollywood.

Sau nhiều năm, thời đại buôn chuyện qua blog đã kết thúc. Tuy nhiên, nó để lại hậu quả là những tiêu đề gây sốc, hình ảnh phản cảm, khiến nghệ sĩ “sống chung với vết nhơ”.

“Trận chiến của Britney Spears là hậu quả lâu dài của thời đại buôn chuyện tàn nhẫn về người nổi tiếng”, CNN bình luận.

Thích nhìn Britney Spears gục ngã

Những hình ảnh thô thiển, tiêu đề gây sốc, xâm phạm đời tư người nổi tiếng của những blogger bị chỉ trích, phản đối nhiều hơn là được ủng hộ.

Những blogger nổi tiếng nhất, bao gồm Perez Hilton, phải lên tiếng xin lỗi vì gây hại đến người nổi tiếng. Thời đại blog tầm phào, kiếm tiền trên đời tư nghệ sĩ đã kết thúc. Song, với Britney Spears thì chưa thể.

Blogger từng chỉ trích việc Britney Spears cạo đầu, biểu hiện của chứng trầm cảm.

Lật lại quá khứ, năm 2007, các blogger hả hê khi Britney Spears gục ngã. Với việc nữ ca sĩ cạo trọc đầu trong tiệm tóc, không ai nhận ra đó là hậu quả của chứng trầm cảm.

Các blogger trên mạng chỉ quan tâm “sự nổi loạn của công chúa nhạc pop”. Đến năm 2008, sự bỉ bôi của các blogger, cùng với những biến cố trong cuộc đời đưa Britney Spears vào quyền giám hộ. Hiện tại, chính những người từng góp phần đẩy Spears vào bi kịch - bao gồm chồng cũ Kevin Federline - cũng không ngờ được rằng, quyền giám hộ khiến cuộc đời nữ ca sĩ khổ sở suốt 13 năm.

“Bằng tất cả sự nghiệp đỉnh cao, Britney Spears không đổi được sự yên bình. Cuộc đấu tranh pháp lý của nữ ca sĩ là hậu quả của thời đại xâm hại đời tư nghệ sĩ, mặt trái của sự phát triển Internet - nơi mọi người ngồi đối mặt màn hình đều có quyền lực phán xét”, cây bút AJ Willingham khẳng định.

Điểm chung của những cô gái gặp bi kịch

Trên thực tế, từ ngày xuất hiện ở Hollywood, Britney Spears luôn là cái tên bị bàn tán. Trở thành biểu tượng âm nhạc từ năm 16 tuổi, mọi hành động của nữ ca sĩ đều bị phán xét.

Baby, One More Time - MV được Billboard, Rolling Stone gọi là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự thay đổi nhạc pop đương đại - vô tình đưa cô vào con đường bị chú ý quá đà. Chính Spears cũng không ngờ rằng, sức hút của mình không bao giờ giảm, từ âm nhạc đến đời tư.

Britney Spears không sai, cô chỉ sinh không đúng thời. Hàng loạt vấn đề vốn mang tính riêng tư như việc ly hôn, cuộc chiến giành quyền nuôi con, sức khỏe tâm thần... đều bị phơi bày trần trụi trên Internet.

Bộ ba "gái hư" Lindsay Lohan, Britney Spears và Paris Hilton thời gian dài gây náo loạn truyền thông.

Mọi vấn đề rắc rối nhất về cuộc đời Spears xảy ra trong giai đoạn 2007-2008. CNN gọi đây là thời kỳ loạn Internet. Britney Spears không là nạn nhân duy nhất. Cùng thời điểm, Lindsay Lohan bị công kích vì vướng hàng loạt vấn đề pháp lý. Các IT girls đời đầu như Paris Hilton, Nicole Richie, Jessica Simpson, Christina Aguilera và Tara Reid… đều có số phận tương tự.

Điểm chung của những người phụ nữ này là đẹp, đa tài, giàu có và gặp rắc rối về đời tư, sức khỏe tâm thần - hệ quả thường gặp của sao nhí. “Thời điểm đó, các blogger cho rằng nghệ sĩ sống trong thánh đường nghệ thuật phải 'đền tội' vì rắc rối đời tư”, CNN viết.

Erin Meyers, phó giáo sư tại Khoa Báo chí và Truyền thông của Đại học Oakland cho biết: “Chúng tôi thích nhìn nghệ sĩ đứng dậy sau gục ngã. Dù có chịu công kích, họ vẫn mạnh mẽ vượt qua. Tôi đang nói về Britney Spears, sao nhí của Disney phát triển thành ngôi sao toàn cầu”.

Bước ra ánh sáng

Sự ra đời của mạng xã hội đánh dấu sự chấm dứt của blogger. Người nổi tiếng đã lấy lại tiếng nói, được quyền lên tiếng trước những tin đồn thất thiệt.

Chỉ cần một bài viết trên mạng xã hội, các ngôi sao nhận được sự cảm thông của người hâm mộ. “Trước khi mạng xã hội ra đời, nghệ sĩ như Britney Spears chỉ có thể giãi bày tâm sự qua bài hát, trong đó có Piece of Me, I'm Not a Girl, Not Yet a Woman… và hàng loạt bản hit khác.

Giờ đây nghệ sĩ dễ thở hơn nhiều. Không tốn công ra mắt sản phẩm âm nhạc, họ vẫn có thể nói những gì bản thân mong muốn với người hâm mộ”, CNN viết.

Ngoài ra, sự gia tăng của các chuẩn mực xã hội, đặc biệt là phong trào #MeToo góp phần xóa bỏ nạn bắt nạt sao nữ nổi tiếng. Trước đây, khi các blogger yêu cầu tẩy chay Spears sau khi cô xuất hiện Lễ trao giải MTV Video Music năm 2007, xâu xé Jessica Simpson vì nữ ca sĩ diện quần jeans cạp cao trong một lần xuất hiện năm 2009, họ không có cơ hội lên tiếng.

Hình ảnh năm 2007 khi Britney Spears đến gặp chồng cũ để dàn xếp việc nuôi hai con trai. Ảnh: CNN.

Ngày nay, những sao trẻ như Miley Cyrus, Demi Lovato... nhanh chóng đáp trả, thậm chí được người hâm mộ ủng hộ vì ''đây là cơ thể của họ, khán giả không có quyền công kích đời tư''.

Mong muốn của Britney Spears là tự kiểm soát cuộc sống, được quyền làm mẹ.

Trong thời đại mới, cả Paris Hilton và Megan Fox và những nhân vật nổi tiếng khác đã dễ thở hơn vì không còn bị blogger xâu xé. Câu hỏi đặt ra là Britney Spears đã có được điều đó chưa?

Trong phiên điều trần ngày 23/6, Britney Spears khai cô không thể tự do làm điều mình thích. Những bài viết trên mạng xã hội cũng bị kiểm soát bởi đội ngũ đứng sau.

Cô không thể thoải mái biện minh cho bản thân như đồng nghiệp cùng thời. Nói đúng hơn, Britney Spears không có tiếng nói như Paris Hilton hay Lindsay Lohan.

Do hiếm khi có cơ hội nói về đời tư, lời khai trong hai phiên điều trần của Britney Spears khiến cả thế giới chấn động. Trao đổi với thẩm phán, giọng ca Toxic khẳng định cô hoàn toàn không có tự do, bao gồm việc bị cấm sinh con, cho uống thuốc an thần để đưa cô vào viện tâm thần.

"Trong chỉ một tuần, tôi đếm được đến 63 lần tất cả thành viên gia đình này bỏ rơi tôi. Tôi chỉ có thể nhìn họ rời đi từ cửa sổ. Quyền giám hộ là hành vi ngược đãi. Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình trở lại”, nữ ca sĩ nói trong phiên điều trần ngày 14/7.

Ngoài việc tiết lộ cuộc sống bị kiểm soát bởi người giám hộ, Britney Spears khẳng định cô luôn đấu tranh tư tưởng có nên nói ra sự thật hay không. Bởi từ lâu, mọi người mặc định Britney Spears là thần tượng đại diện cho sự hư hỏng.

“Tôi nghĩ mọi người sẽ chế giễu mình. Tôi sợ họ nghĩ tôi nói dối. Bởi vì sao? Chỉ vì tôi là Britney Spears và có mọi thứ”, Spears nói trong phiên điều trần.

Sau nhiều nỗ lực, đặc biệt là sau phiên điều trần ngày 14/7, Britney Spears đạt được bước tiến mới. Sam Ingham - luật sư của cô suốt 13 năm - đã rút lui. Thay vào đó, tòa chấp nhận yêu cầu để Matthew Rosengart đại diện pháp lý cho nữ ca sĩ.

"Tại sao ông Jamie không tự nguyện từ chức hôm nay. Những người ngồi đây, có ai tin ông ấy đã hành hạ Britney không? Nếu thương yêu con gái, đã đến lúc ông Jamie để Britney tự do", Rosengart nói tại phiên tòa.

Tuy chưa được chính thức gỡ bỏ quyền giám hộ, truyền thông và người hâm mộ hy vọng mọi chuyện chấm dứt vào phiên điều trần ngày 29/9.

Paris Hilton - nạn nhân của thời đại buôn chuyện, người bạn của Britney Spears - lên tiếng: “Tôi ủng hộ Britney Spears suốt thời gian dài. Tôi vẫn tiếp tục cho đến ngày bạn mình hoàn toàn được tự do”.

Sau nhiều năm bị ám ảnh bởi những tin tức tàn nhẫn, hình ảnh không thể quên được về khoảnh khắc tồi tệ nhất đời mình, Britney Spears rồi sẽ có ngày lên tiếng về chính cuộc đời đầy bi kịch của mình.