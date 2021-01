Sự tái xuất của rapper ‘Tuyết yêu thương’ sau 10 năm

Young Uno vừa có một ca khúc mới. “Hà Nội Chill” giống như sự tái xuất của nam rapper với thị trường âm nhạc dù chất liệu của sản phẩm hơi cũ.

Loại hình: Music Video

Thể loại: Rap/hip hop

Sáng tác: Young Uno

Sản xuất âm nhạc: Vida

Đánh giá: 6,5/10

Young Uno bắt đầu xuất hiện trở lại trên truyền thông vào năm 2020 trong sự trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng có của rap. Anh là một trong những chuyên gia với những đánh giác xác đáng về điểm mạnh yếu của hai chương trình King of Rap và Rap Việt. Ngoài ra, Young Uno còn góp mặt trong chương trình Ký ức vui vẻ, khơi gợi thanh xuân một thời về rap/hip hop những ngày đầu.

Song, cũng cuối năm ngoái, trong một sự kiện biểu diễn âm nhạc cho sinh viên, Young Uno tuyên bố anh sẽ dừng hát Tuyết yêu thương, bản hit “làm mưa làm gió” một thời, đóng đinh với tên tuổi của nam rapper.

Young Uno không tiết lộ lý do cụ thể nhưng nhấn mạnh: "Có rất nhiều cảm xúc khi tôi hát Tuyết yêu thương lần cuối trên sân khấu. Nó như đoạn phim ngắn đưa tôi trở lại hơn 10 năm về trước. Nếu nói tôi không buồn là không đúng, nhưng tiếc nuối thì không hẳn. Tôi nghĩ hành trình của Tuyết yêu thương đã kết thúc, tôi cần trở lại con đường âm nhạc với sự mới mẻ", anh tâm sự.

Sau lần buổi diễn được cho là cuối cùng của Tuyết yêu thương, hơn một tháng sau, Young Uno chính thức trở lại đời sống âm nhạc với MV Hà Nội Chill. Ca khúc đánh dấu sự tái xuất của nam rapper trên thị trường sau nhiều năm. MV hiện có hơn 1 triệu lượt xem. Dù bản rap bị cho là không có nhiều mới mẻ, thành tích này cũng cho thấy Young Uno sau nhiều năm ở ẩn vẫn là gương mặt được đón nhận.

Young Uno trở lại với đời sống âm nhạc sau nhiều năm. Ảnh: Tùng Đoàn.

Rapper thành công đời đầu và 10 năm im ắng đầy tiếc nuối

Trong giới rap, Young Uno ở vị trí của những rapper đời đầu, có công không nhỏ trong việc tìm tòi và đưa rap đến với công chúng. Những rapper như Young Uno hay LK vẫn được xếp vào danh sách “rapper huyền thoại”, đầu tiên của rap trong nước.

Khác với hình dung về những rapper xuất thân đường phố hoặc không được đào tạo bài bản về âm nhạc, Young Uno trưởng thành từ Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) – Khoa Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy. Anh đến với hip hop từ những năm 2000 khi văn hóa này vẫn còn chưa thực sự định hình ở cộng đồng âm nhạc nội địa.

Đến khi Tuyết yêu đương ra đời vào năm 2003, Young Uno trở thành hiện tượng. Bản rap đậm chất hip hop này được nhiều khán giả yêu thích và một thời gian sau đó bùng nổ ở một game trực tuyến. Giai điệu và điệu nhảy từ ca khúc này là ký ức thanh xuân của thế hệ khán giả cuối 8X, đầu 9X. Tuyết yêu thương đã giúp Young Uno một thời là tên tuổi đình đám, đứng chung sân khấu với không ít ngôi sao hạng A cả trong nước và quốc tế.

Nhưng đáng tiếc là sau Tuyết yêu thương, Young Uno đã không thừa thắng xông lên để định hình rõ hơn chân dung âm nhạc và phong cách cá nhân trên thị trường. Mãi đến đến năm 2008-2009, Young Uno mới làm thêm Let You Go và Nhớ.

Nhưng sau đó, Young Uno dần hạn chế hoạt động, chuyển hướng sang lĩnh vực khác. Anh vẫn tham gia sản xuất cho một vài sản phẩm âm nhạc, là tác giả của một số ca khúc như: Beautiful Girl (Cường Seven), Mưa bão (Emily)... nhưng không quá nhiều, chưa đủ để định hình là một producer danh tiếng. Nhắc đến Young Uno suốt nhiều năm vẫn là Tuyết yêu thương dù đúng ra anh có thể đạt vị trí và sức lan tỏa hơn thế.

Trở lại với màu cũ nhưng vẫn đáng được ghi nhận

Sau thời gian dài không có sản phẩm âm nhạc mới, bước sang năm 2021, Young Uno quyết định trở lại với âm nhạc đúng nghĩa. Nam rapper vừa ra mắt MV Hà Nội Chill với lý do: “Tuy không được sinh ra ở Hà Nội nhưng tôi sinh sống ở đây từ sớm. Hà Nội cũng là nơi khơi dậy cho tôi tình yêu âm nhạc, mang đến cho tôi mọi thứ”.

Trùng hợp là cách đây không lâu, LK cũng ra mắt một MV có tên là Hà Nội xịn. Hà Nội xịn là chất rap cũng không mấy mới mẻ nhưng vẫn rất LK. Tương tự, Hà Nội Chill của Young Uno cũng mang màu hơi cũ nhưng vẫn đúng thương hiệu rap/hip hop của nam rapper 8X. Khác là Hà Nội Chill, tình, nhẹ, hip hop, bớt “gắt” hơn Hà Nội xịn của LK.

Hà Nội Chill không có nhiều mới mẻ về chất liệu âm nhạc lẫn hình ảnh.

Trên giai điệu khá nhẹ nhàng, trong Hà Nội Chill, Young Uno vẫn cho thấy là một rapper không chuộng vần, kỹ thuật hay nỗ lực thể hiện sự tự do, phóng khoáng. Young Uno vẫn là một nghệ sĩ hip hop lãng mạn. Ca khúc không đậm đặc rap, không lệ thuộc vào nền nhạc hiện đại, thay vào đó, nam rapper cố gắng đưa rap về với những ký ức ngày đầu, khi rap gắn chặt với hip hop, với nhảy.

Thể loại hip hop mà Young Uno chọn là “old school”. Dù chất liệu này đã quá cũ nhưng vẻ như một bộ phận khán giả nghe rap vẫn chuộng “old school”, coi đó là giá trị cần gìn giữ của dòng nhạc này. Ở Rap Việt và King of Rap năm ngoái, nhiều rapper vẫn chọn old school để dự thi và vẫn được số đông khán giả đón nhận.

Hà Nội Chill khắc họa phần nào bức tranh của thủ đô, có mới, có cũ, có hiện đại, có hoài cổ. Nhiều hình ảnh trong ca khúc cho thấy thế giới quan không mới của người nghệ sĩ nhưng dường như khi nhắc về Hà Nội, bao thế hệ vẫn cứ nhớ hương hoa sữa, cơn mưa vội, phim dương cầm:

“Qua cơn mưa song thưa vết dấu sương nghiêng / Mờ phai đi trên mi ai long lanh mắt hiền / Môi son ngày nào từ sau lưng anh ngọt ngào / Tay đan qua tay trên phím dương cầm / Hà Nội phố đưa em vội qua cơn mưa / Nồng nàn hoa sữa, thơm hương là thơm giấc trưa".

Ngoài âm nhạc, hình ảnh MV cũng mang màu gợi nhớ lại những sản phẩm hình ảnh hip hop của nhiều năm trước. Những điệu nhảy hip hop được thể hiện trên bối cảnh dàn dựng hoàn toàn bằng kỹ xảo 3D. Nhiều ý kiến trên mạng nhận xét hình ảnh này không đủ ấn tượng, quá cũ kỹ và có vẻ như lạc lõng giữa thị trường.

Nhưng với sự trở lại của rapper đời đầu sau nhiều năm, Hà Nội Chill và Young Uno vẫn đáng được ghi nhận vì nhắc nhớ về một thời kỳ còn nguyên sơ nhưng cũng rực rỡ của hip hop. Không dễ để đòi hỏi những thay đổi và cập nhật chóng váng với một rapper đã quy ẩn nhiều năm, nhất là khi chưa chắc sự đổi mới đã mang lại thành công.