Sự ra đi của Báo Đen và những biến động khó lường ở Marvel năm 2020

Đế chế siêu anh hùng trên màn ảnh rộng của Marvel Studios đã có một năm lao đao vì Covid-19 và mất mát không ngờ sau sự ra đi của Chadwick Boseman.

Trong hơn một thập kỷ, Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một đế chế hùng mạnh. Kỷ nguyên III của MCU đã khép lại sau Spider-Man: Far From Home (2019).

Marvel Studios dự định khởi động Kỷ nguyên IV của MCU trong năm 2020 bằng việc phát hành Black Widow, phần phim riêng về nhân vật Natasha Romanoff/Black Widow (Scarlett Johansson), vào mùa phim hè 2020.

Tác phẩm đào sâu vào quá khứ bí ẩn của cô dự kiến sẽ mở đường cho thế hệ siêu anh hùng tiếp theo của Marvel Comics như Shang-Chi hay The Eternals “tiến quân” lên màn ảnh. Nhưng kế hoạch này nhanh chóng đối mặt trở ngại.

Kế hoạch phát hành bị xáo trộn

Theo kế hoạch ban đầu, trong năm 2020, Marvel Studios sẽ ra phát hành hai phim mới là Black Widow và Eternals. Tuy nhiên, Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới vào tháng 3 buộc kế hoạch này phải thay đổi.

Black Widow được ấn định ngày ra rạp 7/5/2021, muộn hơn một năm so với kế hoạch trước đại dịch.

Hồi đầu tháng 4, Disney thông báo điều chỉnh lịch phát hành một loạt tựa phim do hãng sản xuất và phát hành, trong đó có nhiều tác phẩm từ Marvel Studios. Ở lần điều chỉnh đầu tiên, Black Widow bị dời lịch chiếu tới cuối năm, thế chỗ cho Eternals. Còn bộ phim về các thực thể vũ trụ cổ xưa ẩn thân hàng nghìn năm trên Trái Đất bị đẩy sang năm 2021.

Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lịch phát hành tiếp tục bị xáo trộn theo hướng đẩy ngày ra mắt các tựa phim xa hơn về tương lai. Hiện tại, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings với vai chính thuộc về Simu Liu được sắp lịch ra rạp từ 9/7/2021, Eternals phát hành sau đó bốn tháng, từ 5/11/2021.

Phần phim thứ 4 về nhân vật Thần Sấm, Thor: Love and Thunder của đạo diễn Taika Waititi, được ấn định ngày phát hành 11/2/2022, còn hậu truyện Doctor Strange in the Multiverse of Madness ra rạp từ 25/3/2022 thay vì 5/11/2021 như lần điều chỉnh đầu tiên.

Năm 2020 ''trắng tay" của Marvel

Cho tới tháng 9, Black Widow dự kiến vẫn là phim siêu anh hùng Marvel duy nhất ra rạp trong năm 2020. Tuy nhiên, Marvel Studios và Disney đã khiến khán giả hụt hẫng khi tuyên bố dời ngày phát hành tác phẩm sang mùa phim hè 2021, cụ thể là ngày 7/5, do tốc độ hồi phục chậm chạp của thị trường điện ảnh Bắc Mỹ sau dịch.

Dàn diễn viên thủ vai các Eternal trong bộ phim cùng tên ra mắt cuối 2021.

Việc Black Widow lùi lịch chiếu tới mùa phim hè 2021 chính thức đánh dấu việc Marvel Studios "trắng tay" ở các rạp chiếu trong năm 2020. Kể từ thời điểm khai sinh với Iron Man (2008), đây là năm thứ hai MCU vắng bóng tác phẩm mới trên màn ảnh rộng.

Tuy nhiên theo phân tích của Screen Rant, khoảng nghỉ đằng đẵng kéo dài gần hai năm giữa Spider-Man: Far From Home (7/2019) với Black Widow (5/2021) vẫn có thể mang lại cho MCU ít nhiều lợi ích thay vì thuần túy khó khăn.

Cụ thể, sau thời gian dài đắm chìm trong các phim siêu anh hùng Marvel (với tần suất 2 tác phẩm/năm), đây là khoảng nghỉ cần thiết với khán giả để dư âm của Avengers: Endgame (2019) dần lắng xuống. Họ cũng sẽ có thêm thời gian để làm mới cảm xúc và chuẩn bị tâm thế đón chờ Kỷ nguyên IV mở ra.

Về phía Marvel Studios, MCU đã trở thành đế chế vững mạnh trên màn ảnh rộng với giá trị lên tới hàng tỷ USD. Việc không thể phát hành phim mới trong hai năm sẽ gây ra thiệt hại lớn, nhưng chắc chắn chưa tới mức khiến hãng kiệt quệ.

Việc vắng bóng màn ảnh rộng trong năm 2020 không có nghĩa Marvel Studios đóng băng hoạt động. Hãng đang tập trung chuẩn bị cho những dự án phim mới, mà trước hết là kế hoạch mở rộng MCU sang lĩnh vực truyền hình bằng các series WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye hay Loki trên Disney+.

Sự ra đi của Chadwick Boseman

Ngày 29/8, nam diễn viên Chadwick Boseman qua đời sau bốn năm âm thầm chống chọi căn bệnh ung thư đại tràng. Đây là một mất mát to lớn với người hâm mộ siêu anh hùng Marvel nói riêng, và khán giả yêu điện ảnh trên toàn thế giới nói chung.

Với Marvel Studios, Boseman qua đời đặt ra thử thách lớn lao cho tương lai của thương hiệu điện ảnh Black Panther. Boseman vào vai chiến binh Báo Đen, vị vua trẻ của vương quốc Wakanda, và cũng là trái tim của loạt phim. Giờ trái tim ấy đã ngừng đập, Black Panther như rắn mất đầu ngay sau phần phim mở màn thành công vang dội.

Ê-kíp Black Panther phải đối mặt với câu hỏi làm thế nào để loạt phim tiếp tục khi nhân vật chính đã ra đi.

Nhiều tháng sau sự ra đi của Chadwick Boseman, Marvel Studios và đạo diễn Ryan Coogler vẫn vô cùng thận trọng khi tính toán các nước đi tiếp theo cho loạt phim.

Về phía người hâm mộ, họ cũng đau đáu với nỗi băn khoăn Marvel Studios sẽ chọn một gương mặt khác thay thế Boseman, hay sẽ phục dựng anh bằng công nghệ đồ họa vi tính như thương hiệu Fast & Furious đã làm sau khi Paul Walker đột ngột qua đời.

Ngày 14/11, Victoria Alonso - Phó giám đốc điều hành Marvel Studios - khẳng định với báo chí hãng sẽ không dùng kỹ xảo đồ họa để đưa Chadwick Boseman quay lại trong Black Panther 2.

“Chadwick Boseman không chỉ là một người đàn ông với trái tim vàng trong suốt 5 năm chúng tôi hợp tác với nhau. Đối với tôi, những gì Chadwick đã làm được khi thủ vai Black Panther đã góp phần nâng tầm Marvel Studios, cũng như biến anh thành một khoảnh khắc của lịch sử”, Victoria Alonso nói.

Tới 21/11, The Hollywood Reporter đưa tin Black Panther 2 có thể khởi quay từ tháng 7/2021 và kéo dài trong 6 tháng. Khán giả sẽ phải chờ tới năm 2022 để thưởng thức phần hậu truyện của Black Panther (2018), cũng như chứng kiến cách đạo diễn Ryan Coogler cùng ê-kíp làm phim vượt qua mất mát lớn lao để tiếp tục câu chuyện về vùng đất Wakanda và những con người nơi đây.