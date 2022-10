Sự phẫn nộ sau lời thông báo 'Tôi là gay' của Casillas

Thủ môn Tây Ban Nha Iker Casillas bị chỉ trích kỳ thị đồng tính vì đăng dòng tweet "I'm gay" rồi nhanh chóng xóa đi sau chưa đầy một giờ.

Iker Casillas xin lỗi cộng đồng LGBT và cho biết tài khoản Twitter bị hack. Ảnh: AP.

Iker Casillas (41 tuổi), một trong những thủ môn nổi tiếng nhất thế giới, từng cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, xin lỗi và cho biết tài khoản Twitter của mình đã bị hacker tấn công, sau khi một bài đăng trên trang cá nhân của Casillas tuyên bố rằng anh là người đồng tính, theo The Telegraph.

"Tôi hy vọng mình sẽ được tôn trọng: Tôi là người đồng tính", bài đăng xuất hiện trên tài khoản Twitter của Casillas hôm 10/10, một ngày sau khi truyền thông Tây Ban Nha đưa tin rằng cựu thủ môn của Real Madrid đang hẹn hò với nữ diễn viên Alejandra Onieva.

Đáng thất vọng

Dòng tweet này nhanh chóng bị xóa và theo sau là một bài đăng giải thích. "Tài khoản của tôi bị tấn công. May mắn là mọi thứ đều đã được lấy lại. Xin lỗi tất cả những ai theo dõi tôi. Và tất nhiên, xin gửi lời xin lỗi đến cộng đồng LGBT".

Tuy nhiên, trước khi dòng tweet gây tranh cãi bị xóa, rất nhiều người đã để lại bình luận trêu chọc như đang hùa vào một trò chơi khăm trên mạng xã hội, gây tổn thương cho những người đồng tính thực sự.

Đồng đội cũ của Casillas là Carles Puyol ngụ ý rằng cả hai đang có quan hệ tình cảm bằng cách viết: "Đã đến lúc kể chuyện của chúng ta, Iker".

Carles Puyol bị chỉ trích vì để lại bình luận trêu chọc dưới bài đăng của Iker Casillas. Ảnh: Eric Verhoeven/Soccrates.

Puyol sau đó không biện minh rằng tài khoản của mình đã bị hack, thay vào đó xin lỗi vì "một trò đùa vụng về nhưng không có ý xấu". "Tôi hiểu rằng nó có thể gây tổn thương. Tất cả sự tôn trọng và ủng hộ của tôi dành cho cộng đồng LGBT", cầu thủ sinh năm 1978 cho biết.

Các bài đăng trên đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi. Trong số những người lên án có Josh Cavallo, tiền vệ của Adelaide United, cầu thủ công khai là người đồng tính vào năm ngoái: "Casillas và Puyol nói đùa và chế giễu việc công khai giới tính trong bóng đá thật đáng thất vọng".

"Đó là một hành trình khó khăn mà bất kỳ LGBTQ+ nào cũng phải trải qua. Nhưng cách các huyền thoại trong môn thể thao này chế nhạo việc come out cũng như cộng đồng của tôi thật thiếu tôn trọng", Cavallo viết.

Bài đăng của Cavallo được chia sẻ bởi Jake Daniels, tiền đạo của Blackpool, cầu thủ đầu tiên ở Anh công khai đồng tính sau Justin Fashanu.

Kỳ thị đồng tính trong bóng đá

Cựu cầu thủ Manchester United, Jonny Sharples, cũng lên tiếng chỉ trích Casillas và Puyol. "Những dòng tweet của Iker Casillas và Carles Puyol thật thảm hại và tất cả những gì họ đạt được là gia tăng thái độ kỳ thị đồng tính vốn đã tràn lan trong bóng đá và trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá. Quá trình thay đổi đã chậm, những thứ như thế này chỉ đơn giản là làm cho mọi chuyện chậm hơn mà thôi".

Còn phóng viên bóng đá của CBS Ben Jacobs nói rằng thế giới bóng đá đang phải vật lộn để trở thành một môi trường hòa nhập.

"Iker Casillas và Carles Puyol nên tự thấy xấu hổ. Chế giễu việc come out không chỉ thảm hại, bệnh hoạn mà còn gây ra sự kỳ thị người đồng tính. Nó đi ngược lại với những gì chúng tôi muốn: Bóng đá trở thành môn thể thao an toàn, hòa nhập và tôn trọng".

Mặc dù người chơi đồng tính công khai vẫn còn hiếm trong bóng đá, trò chơi chủ yếu do nam giới thống trị, vấn đề ngày càng được nhìn nhận tích cực trong những năm qua.

Cầu thủ Josh Cavallo công khai là người đồng tính hồi năm ngoái. Ảnh: Adelaide United.

Năm 2012, cựu tiền vệ của đội tuyển Đức và Aston Villa, Thomas Hitzlsperger, đã công khai là người đồng tính ngay sau khi kết thúc sự nghiệp sân cỏ. Một năm sau, cựu tiền vệ của Leeds, Robbie Rogers, cũng làm điều tương tự. Anh tuyên bố giải nghệ và trở thành nhà sản xuất phim.

Hồi tháng 6, hai trọng tài người Scotland, Craig Napier và Lloyd Wilson, đã come out. Vài tháng sau, tiền đạo Zander Murray của Gala Fairydean Rovers trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên của Scotland công khai là người đồng tính.

Peter Tatchell, nhà vận động chống phân biệt đối xử, nói với The Telegraph: "Nếu bài đăng của Casillas là một trò đùa, thì điều đó thực sự rất tệ".

"Đó là sự xúc phạm đối với những người đồng tính đang chơi bóng đá khi đồng nghiệp nổi tiếng của họ lại sử dụng chuyện công khai giới tính làm trò mua vui. Bài đăng của Casillas đã mang lại niềm vui cho nhóm fan vốn căm ghét đồng tính. Nó chứng minh rằng sự kỳ thị đối với cộng đồng LGBT vẫn rất phổ biến trong bóng đá".