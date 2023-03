Sự nguy hiểm của 'intrusive thoughts' đang lan truyền trên TikTok

Hiểu sai về intrusive thoughts có thể dẫn đến nguy cơ bình thường hóa những hành vi nguy hiểm và ai cũng có thể làm theo.

Intrusive thoughts /ɪnˈtruː.sɪv /θɔːts/ (danh từ): Suy nghĩ xâm nhập

Định nghĩa:

Intrusive thoughts là những suy nghĩ không mong muốn có thể xuất hiện trong đầu chúng ta bất cứ lúc nào mà không hề báo trước. Loại suy nghĩ này thường lặp đi lặp lại và có thể khiến con người đau khổ, khó chịu.

Theo Harvard Health, intrusive thoughts đến từ hư vô. Các nhà khoa học cho rằng đây là một suy nghĩ kỳ lạ, đáng lo ngại vì nó có thể là suy nghĩ về bạo lực, tình dục hoặc một nỗi sợ lặp đi lặp lại rằng bạn sẽ làm điều gì đó sai trái hoặc đáng xấu hổ. Bạn càng cố đẩy intrusive thoughts ra khỏi đầu, nó càng đeo bám bạn dai dẳng.

Từ tháng 12/2022, intrusive thoughts bắt đầu xuất hiện trên TikTok và từ khóa "intrusive thoughts win" (tạm dịch: Suy nghĩ xâm nhập chiến thắng) thu hút hơn 851 triệu lượt xem. Các TikToker sử dụng thuật ngữ này khi chia sẻ các video ghi lại cảnh họ thực hiện những hành vi nguy hiểm như đấm vào một tảng băng, trèo lên mái nhà hoặc chỉ đơn giản là đập vỡ điện thoại rồi nghỉ việc không xin phép.

Ví dụ, vào ngày 27/12/2022, Joshua Pilla (29 tuổi, sống tại Mỹ) đăng một video lên TikTok với phần mô tả: "Đôi khi bạn phải để những suy nghĩ xâm nhập chiến thắng bản thân". Trong video, Pilla trèo lên mái nhà đầy tuyết, tách một cột băng trên mái nhà rồi ném xuống đất, thậm chí tự ném xuống chân.

Bàn về những nội dung được cho là "suy nghĩ xâm nhập" trên TikTok, tiến sĩ, nhà tâm lý học lâm sàng Stuart Sadler nói rằng những suy nghĩ xâm nhập là hình ảnh hoặc suy nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu, bản thân bạn không hề cố ý nghĩ đến điều đó. Suy nghĩ xâm nhập thường gây khó chịu và nó hoàn toàn khác với suy nghĩ bốc đồng - điều mà các TikToker vẫn lầm tưởng đó là suy nghĩ xâm nhập.

Ông Stuart Sadler nói với Insider rằng thuật ngữ này đang bị lạm dụng và có nguy cơ bình thường hóa những hành vi nguy hiểm, khiến bất cứ ai cũng có thể làm theo.

Ứng dụng của intrusive thoughts trong tiếng Anh:

- Although intrusive thoughts are usually nothing to worry about, sometimes they can start to interfere with your daily life.

Dịch: Những suy nghĩ xâm nhập thường không có gì đáng lo ngại nhưng đôi khi chúng có thể cản trở cuộc sống hàng ngày của bạn.

- Intrusive thoughts are related to an underlying mental health condition, like obsessive-compulsive disorder (OCD) or post-traumatic stress disorder (PTSD).

Dịch: Suy nghĩ xâm nhập có liên quan tình trạng sức khỏe tâm thần tiềm ẩn như rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) hoặc rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).