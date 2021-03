Sự nghiệp thời trang và làm đẹp của Selena Gomez

Năm 2020, chủ nhân bản hit Lose You to Love Me lấn sân sang mảng làm đẹp. Động thái được tạp chí Vogue ví như màn cạnh tranh với Fenty Beauty của Rihanna, Haus Beauty của Lady Gaga hay thương hiệu cùng tên của Kylie Jenner, Kim Kardashian. Thương hiệu Rare Beauty của cô có tên trùng với tựa đề album Rare ra mắt vào đầu năm 2020. Thời điểm đó, Gomez khẳng định: "Đó không chỉ là một thương hiệu. Đó sẽ là một lifestyle". Ảnh: Getty.