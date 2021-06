Sự nghiệp thăng trầm của những người đẹp đóng MV cho Big Bang

Lee Ho Jung: Ngay khi ký hợp đồng gia nhập YG KPlus vào năm 2015, Lee Ho Jung đã được chọn tham gia MV Let's Not Fall In Love của Big Bang, đóng cùng Seungri. Người mẫu sinh năm 1997 vẫn là tên tuổi đáng chú ý trong làng thời trang. Từ năm 2016, cô mở rộng hoạt động sang đóng phim, từng tham gia phim điện ảnh kinh phí lớn Battle of Jangsari, đóng cùng Megan Fox.