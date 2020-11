Sự nghiệp thăng hoa của á hậu từng bị Jang Dong Gun phản bội

Kể từ khi giành giải Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1991, sự nghiệp của Yum Jung Ah được ví như con đường trải đầy hoa hồng.

Việc Tiệc trăng máu - phiên bản remake phim Intimate Strangers (Hàn Quốc) của Việt Nam - ra rạp đã trở thành cái cớ để người hâm mộ nhớ đến cái tên Yum Jung Ah. Cô là người đảm nhận vai Soo Hyun - phiên bản Hàn của nhân vật Thu Quỳnh do Thu Trang thể hiện.

Intimate Strangers không phải là tác phẩm duy nhất chứng minh thực lực của Yum Jung Ah. Gần 30 năm qua, minh tinh 48 tuổi đã gây dựng một gia tài diễn xuất đồ sộ, với hơn 70 bộ phim lớn nhỏ. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa và nhan sắc trời ban, cái tên Yum Jung Ah còn khiến khán giả nhớ đến vì chuyện tình đẹp một thời với tài tử Jang Dong Gun.

Ước mơ trở thành hoa hậu

Yum Jung Ah sinh trưởng trong một gia đình khá giả tại Seoul, Hàn Quốc. Cô được trời phú cho vẻ đẹp hơn người, do đó, suốt thời thiếu nữ, minh tinh gặt hái không ít thành tích tại các đấu trường nhan sắc. Từ nữ sinh thanh lịch ở trường trung học, rồi hoa khôi giảng đường Đại học Chung Ang, Yum Jung Ah tỏa sáng với ngôi Á hậu 1, khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1991.

Yum Jung Ah ngày ấy - bây giờ.

Với sắc đẹp và trí tuệ, cô không chỉ giành được chỗ đứng ở đấu trường nhan sắc trong nước, mà còn chinh chiến ở cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 1992 và đoạt giải Á hậu 2.

Năm đó, Yum Jung Ah tròn 20 tuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Entertainment Weekly, minh tinh họ Yum thừa nhận rằng trở thành hoa hậu là ước mơ của cô. Dẫu không chạm đến ngôi vị cao nhất, Yum Jung Ah cũng đã phần nào hoàn thành mơ ước của chính mình.

Cái danh á hậu là “tấm vé” thuận lợi đưa cô gia nhập con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Từ vai diễn đầu tay trong bộ phim Our Paradise (Thiên đường của chúng ta) năm 1991 - thời điểm cô vừa đoạt giải tại cuộc thi Hoa hậu - Yum Jung Ah từng bước vươn lên hàng ngũ diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn.

Ngôi vị á hậu giúp Yum Jung Ah thuận lợi bước chân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Ảnh: Cosmopolitan.

Cô đã để lại dấu ấn khó phai ở những bộ phim như Model, The Big Swindle, A Tale of Two Sister, Cart, Intimate Strangers, Royal Family, SKY Castle… Tài năng của Yum Jung Ah được khẳng định qua loạt giải thưởng danh giá như hai lần được xướng tên cho ngôi Ảnh hậu và một lần cho ngôi Thị hậu ở Baeksang Arts Awards.

Chuyện tình dang dở với Jang Dong Gun

Ở tuổi 48, Yum Jung Ah đã là mẹ của 2 người con. Chồng cô là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng. Họ kết hôn vào năm 2006. Đến nay, Yum Jung Ah đã trải qua 14 năm hôn nhân bền vững.

Trước khi yên bề gia thất, Yum Jung Ah từng trải qua mối tình kéo dài 2 năm bên tài tử nổi tiếng Jang Dong Gun. Hai ngôi sao từng được mệnh danh là cặp tiên đồng ngọc nữ trong showbiz Hàn. Thế nhưng câu chuyện yêu đương của họ lại có kết thúc chẳng mấy êm đẹp.

Yum Jung Ah và Jang Dong Gun trong bộ phim Iljimae.

Yum Jung Ah và Jang Dong Gun quen biết qua lần hợp tác trong các bộ phim Our Paradise, Iljimae. Khi Iljimae kết thúc, hai ngôi sao bị đồn phim giả tình thật. Thông qua những lần tương tác ăn ý của bộ đôi trên show truyền hình, khán giả càng có cớ tin rằng họ đang yêu đương. Tuy nhiên, Yum Jung Ah và Jang Dong Gun vẫn khẳng định cả hai chỉ là bạn thân.

Song, đến năm 1997, sau khi cùng xuất hiện ở bộ phim Model, hai diễn viên chính thức thừa nhận hẹn hò. Bộ đôi được cho là đã bên nhau từ lâu, nhưng không công khai sớm vì sợ làm phật lòng người hâm mộ. Thời gian đầu, Yum Jung Ah bị chỉ trích là danh tiếng không bằng bạn trai. Dẫu vậy, họ vẫn vượt qua những lời đàm tiếu bên ngoài để giữ gìn mối quan hệ.

Năm 1999, Yum Jung Ah và Jang Dong Gun bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi sau 2 năm gắn bó. Nguyên nhân xuất phát từ sự bất đồng trong tính cách.

Sau khi chia tay Jang Dong Gun, Yum Jung Ah lên xe hoa với chồng là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng.

Tuy nhiên, truyền thông và khán giả Hàn lại đặt ra nghi vấn Jang Dong Gun phụ bạc Yum Jung Ah để theo đuổi Go So Young. Tài tử họ Jang gặp gỡ mỹ nhân họ Go trên phim trường Love Wind Love Song (Gió thổi khúc tình yêu) năm 1999, đúng thời điểm chuyện tình của anh và Yum Jung Ah rạn nứt.

Nhiều năm qua đi, giờ đây, Jang Dong Gun có gia đình của riêng anh, còn Yum Jung Ah cũng có bến đỗ bình yên của riêng cô.

Yum Jung Ah khá kín tiếng về chồng. Minh tinh 48 tuổi chỉ thỉnh thoảng chia sẻ cách ông xã giúp đỡ vợ chăm sóc con cái.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Korea Herald vào năm 2019, Yum Jung Ah tiết lộ chồng cô cố gắng lấp đầy khoảng thời gian nữ diễn viên bận quay phim bằng cách tan làm sớm, về nhà hướng dẫn các con làm bài tập. Song, người theo dõi, chăm lo chuyện học hành của con cái chủ yếu vẫn là cô.

48 tuổi, nhan sắc tàn nhưng thực lực còn

Nàng á hậu một thời sắp sửa chạm đến tuổi ngũ tuần. Song, đứng trước áp lực tuổi tác, Yum Jung Ah lại tỏ ra thoải mái, chấp nhận việc bị lão hóa.

Cô bộc bạch trong một cuộc trò chuyện với tờ Korea Times: “Là một diễn viên, nếu không thể chấp nhận việc bị già đi, bạn sẽ bị dằn vặt vì điều đó. Một khi bạn thỏa hiệp và buông bỏ, không còn đặt quá nhiều sự chú ý vào việc người khác nhìn nhận ngoại hình của bạn như thế nào, bạn sẽ thấy thoải mái hơn, khán giả cũng sẽ có phản hồi tích cực. Sau tất cả, thứ mà một diễn viên nên để tâm đến vẫn là diễn xuất”.

Trong 29 năm qua, Yum Jung Ah miệt mài cống hiến cho màn ảnh và gặt hái không ít thành công. Nữ diễn viên đang tận hưởng quãng thời gian thăng hoa nhất trong sự nghiệp của cô, chính là 3 năm trở lại đây. Từ 2018 đến nay, bất chấp rào cản tuổi tác, Yum Jung Ah vẫn tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ với SKY Castle và Intimate Strangers trên màn ảnh rộng.

Ở tuổi 48, minh tinh có cuộc sống viên mãn. Ảnh: Cosmopolitan.

Minh tinh thừa nhận SKY Castle là bộ phim giúp cô nhận được nhiều sự chú ý nhất trong gần 3 thập kỷ theo đuổi nghiệp diễn. Tác phẩm đã thu hút thêm nhiều người hâm mộ quốc tế cho cô.

Như lời nhận xét của tờ Chosun Ilbo, Yum Jung Ah vẫn khao khát được làm việc nhiều hơn và tiếp tục phấn đấu trở thành một diễn viên xuất sắc hơn. Cô không ngừng “lột xác”, nhận càng nhiều kiểu nhân vật mới càng tốt. Minh tinh 48 tuổi hăng say tận hiến cho nghệ thuật, gần như không thể rời khỏi cuốn kịch bản. “Tôi luôn luôn mang kịch bản theo bên mình và cứ có cảm giác thiếu vắng một điều gì đó nếu không giữ nó trong tay”, Yum Jung Ah chia sẻ với tờ Korea Times.

Thành công và dày dặn kinh nghiệm diễn xuất là vậy nhưng cô luôn khiêm tốn, tự nhận mình chỉ là một người mẹ được làm điều mình muốn: “Tôi luôn cảm thấy may mắn và biết ơn. Có nhiều người không thể làm được điều gì khác ngoài làm mẹ, dù họ rất muốn. Cũng có những người từng có sự nghiệp, nhưng không thể gây dựng lại được nữa vì nó đã sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng tôi lại có cơ hội đảm nhận cả hai vai trò (làm mẹ và làm diễn viên)”.

Yum Jung Ah đóng phim đều đặn mỗi năm. Năm nay, người hâm mộ sắp sửa tái ngộ minh tinh 48 tuổi qua bộ phim điện ảnh Life is Beautiful, dự kiến ra mắt vào tháng 12.