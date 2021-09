Sự nghiệp Seo Hyun sau khi SNSD ngừng hoạt động

Seo Hyun tập trung vào sự nghiệp diễn xuất sau khi cô ngừng hoạt động cùng SNSD. Nữ ca sĩ thường xuyên đảm nhận vai chính.

Ngày 23/9, tạp chí thời trang 1st Look công bố bộ ảnh hợp tác cùng Seo Hyun (SNSD). Nhiều khán giả Hàn Quốc khen ngợi phong cách thanh lịch, quý phái của nữ ca sĩ. Họ nhận xét cô đã thể hiện trọn vẹn chủ đề "Shine Your Light" mà 1st Look muốn truyền tải.

Seo Hyun nhận nhiều lời khen ngợi với phong cách quý phái, thanh lịch. Ảnh: 1st Look.

Với ngoại hình trẻ trung, tươi tắn ở độ tuổi 30, Seo Hyun thường xuyên được mời xuất hiện trên tạp chí thời trang lớn.

Trong 4 năm hoạt động đơn lẻ sau khi rời SM, Seo Hyun duy trì sự nghiệp ổn định. Nữ ca sĩ trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc. Hiện Seo Hyun tập trung vào lĩnh vực diễn xuất. Cô chủ yếu đảm nhận vai nữ chính.

Khởi đầu không thuận lợi

Vào tháng 10/2017, Seo Hyun quyết định không gia hạn hợp đồng cùng SM Entertainment. Theo Seo Hyun, cô muốn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất dưới sự quản lý của công ty giải trí khác. Với 3 thành viên kết thúc hợp đồng, SNSD và nhóm nhỏ TaeTiSeo tạm ngưng hoạt động vô thời hạn.

Tháng 5/2018, Seo Hyun xác nhận đóng vai chính Seol Ji Hyun trong bộ phim Time của đài MBC. Đây là vai diễn đầu tiên của cô sau khi rời SM. Tuy nhiên, nữ ca sĩ có khởi đầu không mấy thuận lợi.

Trong Time, Seo Hyun đóng cặp cùng nam diễn viên Kim Jung Hyun. Tại buổi họp báo ra mắt bộ phim vào năm 2018, Kim Jung Hyun bị công chúng chỉ trích gay gắt khi anh có thái độ khó chịu, cố tình phớt lờ, từ chối tương tác cùng Seo Hyun.

Về sau, nam diễn viên quyết định rút lui khỏi bộ phim. Theo SBS Celebrity News, tại thời điểm Jung Hyun rời đi, bộ phim chỉ cần ghi hình 4 tập nữa là có thể đóng máy.

Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, đại diện đoàn làm phim cho biết Jung Hyun cảm thấy không thoải mái với bạn diễn của mình.

Nam diễn viên tỏ ra nhạy cảm khi quay cảnh thân mật cùng Seo Hyun. Anh yêu cầu cắt giảm tối đa phân đoạn lãng mạn trong bộ phim. Lúc ghi hình, anh không chịu nhìn thẳng vào mắt Seo Hyun. Thậm chí, sau khi chạm vào tay nữ ca sĩ, Jung Hyun cố tình lau sạch tay bằng giấy ướt.

Thái độ làm việc không chuyên nghiệp của bạn diễn khiến Seo Hyun chịu nhiều áp lực. Nhân viên đoàn làm phim tiết lộ với Star Today rằng cô đã bật khóc trên phim trường.

Seo Hyun gặp áp lực trong quá trình ghi hình cho bộ phim Time. Ảnh: 1st Look.

Về sau, trong một buổi phỏng vấn, Seo Hyun thừa nhận cô cảm thấy rất căng thẳng trong quá trình ghi hình cho Time.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Dù tôi cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì và nỗ lực che giấu điều đó trên trường quay, thành thật mà nói, tôi rất sợ. Tôi gặp khó khăn cả về mặt thể chất và tinh thần".

Sau sự rời đi của Jung Hyun, Seo Hyun trở thành nhân vật chính duy nhất trong bộ phim. Cô cảm nhận được áp lực và trách nhiệm nặng nề.

"Tôi nghĩ rằng mình không thể ốm. Nếu tôi yếu đi, mọi người cũng bị lung lay, nên tôi phải tập trung để giữ vững tinh thần. Tôi từng muốn nhận điều trị tâm lý tới vài lần một ngày", nữ ca sĩ thừa nhận.

Seo Hyun cố gắng không gây ảnh hưởng tới đoàn làm phim. "Điều đúng đắn là hoàn thành bộ phim với khả năng tốt nhất của mình. Tôi chỉ tập trung vào nhân vật", Seo Hyun khẳng định trong cuộc phỏng vấn với My Daily.

Trong quá trình ghi hình và quảng bá cho Time, Seo Hyun luôn duy trì phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cô chưa từng lên tiếng chỉ trích Jung Hyun. Nữ ca sĩ giữ kín chuyện cô phải chịu áp lực từ loạt hành động thiếu trách nhiệm của bạn diễn.

Công chúng chỉ phát hiện toàn bộ sự việc sau khi scandal hành xử thô lỗ của nam diễn viên nổ ra vào đầu năm 2021.

Nhiều khán giả khen ngợi thái độ nghiêm túc cùng nỗ lực làm việc của Seo Hyun. Một số ý kiến bày tỏ sự cảm thông với áp lực và khó khăn mà nữ ca sĩ phải đối mặt, đặc biệt khi Time là một trong những bộ phim đầu tiên Seo Hyun đóng vai chính.

Sự nghiệp diễn xuất ổn định

Tháng 3/2019, Seo Hyun ký hợp đồng cùng Namoo Actor, công ty quản lý của nhiều diễn viên nổi tiếng như Park Min Young, Lee Jun Ki, Ji Sung... Cô hoạt động tích cực hơn trong lĩnh vực diễn xuất.

Khi chọn kịch bản, Seo Hyun luôn ưu tiên những vai diễn độc đáo, mới lạ, mang tính thử thách.

Seo Hyun thường lựa chọn những vai diễn mới mẻ, mang tính đột phá. Ảnh: 1st Look.

Sau 2 năm vắng bóng màn ảnh, vào tháng 11/2019, Seo Hyun nhận lời tham gia bộ phim ngắn Hello Dracula - bộ phim đề cập tới mối quan hệ tình cảm đồng giới.

Trong phim, Seo Hyun đóng vai Anna, một giáo viên tiểu học công khai mình là người đồng tính nữ. Hello Dracula tập trung phản ánh những khó khăn mà cộng đồng LGBT phải đối mặt trong cuộc sống.

Sau khi Hello Dracula lên sóng, phần thể hiện của Seo Hyun nhận nhiều đánh giá tích cực. Không ít khán giả cho rằng năng lực diễn xuất của Seo Hyun đã tiến bộ rõ rệt. Anna trở thành một trong những vai diễn nổi bật nhất của cô.

Tới tháng 3/2021, Seo Hyun xác nhận cô đảm nhận vai nữ chính Jung Ji Woo trong bộ phim Moral Sense. Moral Sense tập trung khai thác chủ đề BDSM - đề tài còn mới mẻ với công chúng. Nội dung bộ phim được giới thiệu là "táo bạo nhưng không phản cảm". Phim đi vào phân tích các khía cạnh của BDSM trong đời sống thường ngày.

Xuyên suốt sự nghiệp, Seo Hyun vốn được công chúng biết đến với hình tượng trong sáng, dịu dàng, vậy nên quyết định tham gia bộ phim của cô khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Jung Ji Woo được dự đoán trở thành vai diễn mang tính đột phá của nữ ca sĩ.

Trong cuộc phỏng vấn với 1st Look, Seo Hyun chia sẻ về cách cô chọn kịch bản: "Tôi không muốn giới hạn bản thân. Do vậy, khi cân nhắc một tác phẩm, tôi có xu hướng loại bỏ vai diễn giống với những nhân vật tôi từng đóng".

Thực tế, Seo Hyun cảm thấy áp lực về việc thay đổi hình ảnh của mình. Nữ ca sĩ thường xuyên tự hỏi tại sao mọi người chỉ quan sát thấy một khía cạnh của cô.

"Trớ trêu thay, 'Tôi không biết bạn có tính cách như vậy' là điều tôi nghe thấy nhiều nhất từ những người thực sự quen biết tôi", Seo Hyun tiết lộ.

Chia sẻ với W Korea, Seo Hyun cho biết cô cảm thấy việc công chúng tỏ ra ngạc nhiên mỗi khi cô thể hiện một trong nhiều khía cạnh khác nhau của mình rất thú vị.

"Tôi nghĩ đây là lợi thế khi làm diễn viên. Nếu tôi hoàn thành tốt vai diễn dù trước đó mọi người nghĩ ‘Nhân vật đó thực sự không phù hợp với cô ấy', điều này có thể gây tác động lớn hơn nữa", Seo Hyun tiết lộ.