Sự nghiệp sao ‘Transformers’ sụp đổ vì bê bối bạo lực

Shia LaBeouf từng là ngôi sao đang lên của Hollywood sau loạt phim "Transformers". Tuy nhiên, đời tư nhiều vấn đề đã khiến sự nghiệp LaBeouf chuyển hướng.

Shia LaBeouf bắt đầu diễn xuất từ năm lên 7. Anh từng góp mặt trong nhiều series truyền hình Mỹ ăn khách. Trên màn ảnh rộng, LaBeouf nổi tiếng toàn cầu khi thủ vai nam chính trong loạt phim Transformers của đạo diễn Michael Bay.

Năm 2013, nam diễn viên bị tố cáo có hành vi ăn cắp chất xám. Tiếp đó, những bê bối đời tư xảy ra liên tiếp đã khiến cái tên Shia LaBeouf dần mất đi sức hút trước những hãng phim lớn. Trong nhiều năm, khán giả đại chúng nhớ đã đến cái tên LaBeouf bằng tai tiếng đời tư nhiều hơn thành tựu nghệ thuật.

Shia LaBeouf và Megan Fox đã nổi tiếng thế giới sau khi góp mặt trong loạt phim Transformers của Michael Bay. Ảnh: Getty Images.

Bị bạn gái khởi kiện vì hành vi bạo lực

Từ 2019, sự nghiệp của Shia LaBeouf có dấu hiệu hồi phục sau hai bộ phim Honey Boy (2019) và The Peanut Butter Falcon (2019). Anh được giao vai trong dự án phim giật gân Don’t Worry Darling của đạo diễn Olivia Wilde.

Trước khi về tay hãng New Line, Don’t Worry Darling là dự án được nhiều hãng phim săn đón. Vai chính trong phim cũng là cuộc cạnh tranh giữa nhiều tên tuổi của kinh đô điện ảnh.

Do đó, việc Shia LaBeouf có vai trong dự án đã chứng minh tài năng của anh đủ sức chiến thắng bê bối đời tư những năm qua. Thông qua Don’t Worry Darling, cánh cửa để LaBeouf trở lại với Hollywood đã rất gần.

Nhưng hồi tháng 9, Shia LaBeouf đã rời dự án do xung đột lịch trình làm việc. Tuy nhiên, một nguồn tin không chính thức từ dự án tiết lộ với Variety LaBeouf bị sa thải trước khi phim bấm máy vì thái độ bất hợp tác với đoàn phim và bạn diễn.

Lời tố cáo của FKA Twigs đã đóng sập cánh cửa đưa Shia LaBeouf trở lại với Hollywood. Ảnh: Getty Images.

Tuần trước, nữ diễn viên FKA Twigs, người từng hẹn hò với LaBeouf khoảng một năm sau khi gặp gỡ trên phim trường Honey Boy, đã đâm đơn kiện bạn trai cũ vì hành vi bạo lực tình dục.

Shia LaBeouf thừa nhận hành vi bạo hành, nhưng khẳng định với truyền thông nội dung lời tố cáo của FKA Twigs không hoàn toàn chính xác.

Trong thư điện tử gửi The New York Times, Shia LaBeouf thừa nhận mình nghiện rượu và có hành vi gây gổ. Nam diễn viên cho biết mình đang trong thời gian chữa trị các vấn đề tâm lý đã tồn tại suốt nhiều năm và hối hận khi gây tổn thương cho người thân cận.

FKA Twigs và nhà tạo mẫu Karolyn Pho - một nạn nhân khác cùng ký tên trong đơn tố cáo LaBeouf - không bình luận về lời thú nhận. Luật sư của họ, Bryan Freedman, cho biết thân chủ của mình sẽ theo đuổi sự việc đến cùng. Họ muốn giúp những phụ nữ khác hiểu rõ biểu hiện của hành vi bạo hành.

“Vấn đề không nằm ở sự nghiệp của Shia. Mục đích của vụ kiện là đảm bảo tổn thương và đau đớn các thân chủ của tôi từng chịu đựng không lặp lại với người khác. Shia là một kẻ hạo hành đã bị buộc tội và cần được giúp đỡ để giải quyết rốt ráo vấn đề này”, Freedman nói.

Vị luật sư cũng tiết lộ thân chủ của mình từng có thiện chí xử lý vấn đề trong im lặng. Họ đề nghị nam diễn viên ủng hộ tài chính cho các tổ chức hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cũng như tham gia các khóa điều trị tâm lý. Nhưng đề nghị bị LaBeouf từ chối.

Phát ngôn của Freedman bị Shawn Holley, luật sư hiện tại của LaBeouf, bác bỏ. “Thời điểm lời tố cáo được đưa ra một năm trước, Shia ngay lập tức nhận trách nhiệm về sai lầm của bản thân và chấp nhận làm theo yêu cầu của Twigs. LaBeouf đã chi trả và tham gia đầy đủ các buổi gặp mặt hòa giải do luật sư hai bên dàn xếp ”.

Vị luật sư cũng cho biết khi luật sư của Twigs hủy bỏ việc hòa giải, phía LaBeouf đã chủ động đề nghị tiếp tục. Mới đây, khi trả lời Variety, Holley cho biết nam diễn viên đang tích cực tìm kiếm một phương pháp điều trị nội trú và lâu dài nhằm giải quyết triệt để vấn đề tâm lý và hành vi bạo lực.

Đồng nghiệp đứng về phía nạn nhân của LaBeouf

Olivia Wilde, người đã sa thải LaBeouf khỏi dự án Don’t Worry Darling, là một trong nhiều nữ nghệ sĩ bày tỏ cảm thông và dành lời động viên cho FKA Twigs trên mạng xã hội.

Nữ ca sĩ Sia đã thể hiện sự đồng cảm với Twigs thông qua bài đăng trên Twitter: “Tôi cũng từng tổn thương vì Shia, một gã nói dối bệnh lý. Gã nói rằng mình vẫn độc thân và lừa tôi vào một mối quan hệ tình cảm sai trái”. Nhạc sĩ Katy Rose, tự nhận mình và LaBeouf quen biết từ những ngày đầu gia nhập làng giải trí, cũng buộc tội nam diễn viên có hành vi sỗ sàng trong bữa tiệc tại Hollywood Hills.

Nữ diễn viên kiêm đạo diễn Olivia Wilde đã sa thải Shia LaBeouf khỏi dự án phim mới vì thái độ bất hợp tác. Ảnh: Getty Images.

Alma Har’el, nữ đạo diễn từng làm việc với LaBeouf trên phim trường Honey Boy, cũng đứng về phía FKA Twigs. “Giống như nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp từng là nạn nhân của bạo hành, lớn lên với tổn thương từ quá khứ và nhiều chứng bệnh tâm lý, tôi cay đắng khi nhận ra mình đã giúp cậu ấy gây dựng lại sự nghiệp.

Hôm nay, tôi muốn làm rõ, bất hạnh trong quá khứ không thể là lý do biện minh, tẩy trắng hay thông cảm cho bạo lực gia đình”, chị viết.

Chia sẻ với Variety về bê bối liên quan đến pháp luật của LaBeouf, Kornél Mundruczó - đạo diễn Pieces of a Woman - cho biết: “Đó đều là những tội nghiêm trọng khó mà chấp nhận. Tim tôi nặng trĩu mỗi khi đọc những bài báo về việc này. Tôi tin việc mọi người có thể vượt qua sợ hãi và nói lên sự thật. Tôi đứng về phía các bạn”.

“Chúng tôi tự hào vì bộ phim xoay quanh sự phức tạp và vẻ đẹp của cuộc đời một người phụ nữ. Tác phẩm tập trung vào việc rọi ánh sáng tới những câu chuyện riêng tư, sâu kín nhất”, ông tiếp tục.

Ngôi sao lắm tài nhiều tật

Vụ kiện của FKA Twigs đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của Shia LaBeouf, mà trước hết là phim Pieces of a Woman. Bộ phim được đánh giá là ứng cử viên cho mùa giải điện ảnh 2021 đã được Netflix mua bản quyền phát hành. Theo kế hoạch, Netflix sẽ phát hành Pieces of a Woman vào ngày 7/1.

Trong mẩu quảng cáo trực truyến For Your Consideration (Có thể bạn quan tâm), Netflix đã xóa tên Shia LaBeouf khỏi danh sách nam diễn viên phụ xuất sắc. Ông lớn của ngành dịch vụ trực tuyến tập trung quảng bá cho phim bằng hai tên tuổi Vanessa Kirby và Ellen Burstyn.

Shia LaBeouf bị Netflix gỡ tên khỏi các chiến dịch quảng cáo cho Pieces of a Woman. Ảnh: Netflix.

Đại diện Netflix cho biết từ trước thời điểm FKA Twigs đâm đơn kiện, hãng đã không đưa gương mặt LaBeouf vào chiến dịch quảng bá cho mùa giải thưởng điện ảnh.

Trong quá khứ, LaBeouf chưa bao giờ mặn mà với việc quảng bá các tác phẩm mình góp mặt. Nam diễn viên lạnh nhạt với Pieces of a Woman vì cảm thấy tác phẩm chỉ xoay quanh nữ chính do Vanessa Kirby thủ vai.

Dù là diễn viên có thực tài, cánh cửa để LaBeouf xuất hiện tại Oscar 2021 đã hoàn toàn khép lại. Trước vụ kiện, Hollywood đã bắt đầu mở lòng với nam diễn viên lắm tài nhiều tật và cho anh một cơ hội thứ hai sau thành công của Honey Boy (2019).

Trong quá khứ, khi tên tuổi được biết đến rộng rãi qua loạt phim Transformers và bộ phim Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008), Shia LaBeouf khiến công chúng bất bình vì hàng loạt bê bối đời tư.

Bất chấp hành vi bạo lực và phát ngôn thiếu kiểm soát khi tranh cãi với bạn gái bị ghi lại năm 2015, sự nghiệp diễn xuất của La Beouf vẫn ghi nhận bước phát triển mới. Vai diễn của anh trong American Honey (2016), bộ phim giành Giải Ban giám khảo tại Liên hoan Phim Cannes 2016, được giới phê bình khen ngợi nhiệt liệt.

Năm 2016, Shia LaBeouf đã có phát ngôn “qua cầu rút ván” với đạo diễn Steven Spielberg: "Chuyên môn đạo diễn của ông ấy còn nghèo nàn hơn cả cách cư xử với bạn bè". Spielberg là người đã trao cho anh vai diễn quan trọng trong Disturbia (2007), Indiana Jones và loạt Transformers.

Tương lai mù mịt

Dù thất thế ở Hollywood, Shia LaBeouf vẫn được giao vai trong những dự án phim độc lập hoặc kinh phí tầm trung như American Honey của đạo diễn Andrea Arnold hay The Tax Collector (2020) của David Ayer. Bê bối trong quá khứ khiến con đường nghệ thuật của LaBeouf rẽ sang một hướng khác, và tên tuổi anh gắn liền với những dự án phim bất ngờ, khó đoán.

Ở một mức độ nào đó, công chúng thương cảm khi LaBeouf bị giày vò bởi chứng nghiện rượu, hay những khó khăn khi lớn lên trong ánh hào quang của một ngôi sao nhí. Tuy nhiên, cáo buộc bạo lực tình dục lại là một câu chuyện khác. Đây là kiểu hành vi mà một môi trường cởi mở như Hollywood cũng không thể dung thứ.

Shia LaBoeuf là cái tên mang đến nhiều bất ngờ ở dòng phim độc lập hoặc có kinh phí đầu tư tầm trung. Ảnh: RLJE Films.

“Đôi khi rắc rối đời tư của một nghệ sĩ có thể lấp liếm bằng đôi ba vai diễn hay, bất chấp công chúng bà ra tán vào. Nhưng quấy rối hoặc lạm dụng tình dục nghiêm trọng hơn rất nhiều so với hành vi say xỉn, quát tháo người khác hay lái xe khi không tỉnh táo”, Ryan Baker - đồng sở hữu hãng luật Baker Marquart chuyên đại diện pháp lý cho nghệ sĩ giải trí - nhận định.

Shia LaBeouf hiện chưa có dự án mới, và có thể sẽ gặp khó khăn trong tương lai khi tìm kiếm vai diễn - ngay cả ở dòng phim độc lập vốn là thế mạnh. Một phần nguyên do đến từ việc các nhà đầu tư muốn biết rõ kết quả của vụ kiện trước khi quyết định có tiếp tục tin tưởng vào Shia LaBeouf hay không.