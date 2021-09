Sự nghiệp nữ diễn viên luôn mang di chúc bên người

Sinh năm 1987, Park Ha Sun đã tham gia nhiều phim nổi tiếng như Dong Yi, Potato Star, High Kick: Revenge of the Short Legged… Kể từ khi ra mắt vào năm 2005 với phim truyền hình Love Needs a Miracle, nữ diễn viên gắn liền với những vai diễn có tính cách hiền hậu, dịu dàng, nổi tiếng nhất phải kể đến nhân vật Hoàng hậu Inhyeon trong phim cổ trang Dong Yi của MBC. Ảnh: Star Daily News.