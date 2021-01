Sự nghiệp ngắn ngủi của nữ diễn viên Song Yoo Jung

Ngày 25/1, công ty quản lý thông báo nữ diễn viên kiêm người mẫu Song Yoo Jung đã qua đời ở tuổi 27.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Song Yoo Jung qua đời ngày 23/1, nguyên nhân tử vong được cảnh sát đánh giá sơ bộ là tự sát. Cái chết đột ngột của nữ nghệ sĩ sinh năm 1994 khiến công chúng bàng hoàng.

Trên Instagram cá nhân của Song Yoo Jung, cũng như nhiều diễn đàn trực tuyến khác, người hâm mộ để lại lời chia buồn, tiếc thương cho sự ra đi quá sớm của nữ nghệ sĩ xinh đẹp.

Đi lên từ nghề người mẫu

Ở tuổi thiếu niên, với khuôn mặt khả ái, Song Yoo Jung trở thành người mẫu cho các công ty mỹ phẩm Hàn Quốc. Bên cạnh sản phẩm làm đẹp, cô còn thực hiện quảng cáo cho các thương hiệu cà phê và kem.

Hình ảnh Song Yoo Jung thuở sinh thời. Ảnh: Instagram.

Danh tiếng trong lĩnh vực người mẫu quảng cáo đã giúp sự nghiệp của Song Yoo Jung bước sang trang mới. Năm 2013, nữ nghệ sĩ chào sân truyền hình bằng vai khách mời trong bộ phim dài tập Golden Rainbow.

Trong phim, Song Yoo Jung vào vai Kim Chun Won (Cha Ye Ryun) thời niên thiếu. Chun Won là con gái thứ hai trong gia đình gồm 7 anh chị em mồ côi không cùng cha mẹ.

Sau Golden Rainbow, Song Yoo Jung có vai diễn thứ hai vào năm 2014. Cô nhận vai phụ Han Da Won trong bộ phim truyền hình 122 tập của đài MBC tựa đề Make a Wish (2014).

Make a Wish phát sóng hàng ngày liên tục từ 23/1/2014 tới 2/1/2015. Series đồ sộ ít nhiều giúp cái tên Song Yoo Jung đến gần hơn với khán giả màn ảnh nhỏ.

Năm 2017, nữ diễn viên tiếp tục nhận vai phụ trong School 2017, phần thứ 7 trong series phim về tuổi mới lớn School trên đài KBS 2. Song Yoo Jung thủ vai Choi Hyun Jung, một học sinh trường Geumdo, bối cảnh chính của phim.

Vai chính đầu tay

Sau hai năm yên ắng, tới 2019, Song Yoo Jung trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính trong phim lãng mạn, kỳ ảo Dear My Name (2019).

Bộ phim lấy bối cảnh một thế giới song song. Tại đó, bằng một phép thuật kỳ bí, trên cơ thể mỗi người đều đã khắc sẵn tên nửa kia của mình.

Song Yoo Jung và Gong Chan trên poster phim Dear My Name (2019). Ảnh: Playlist.

Tuy nhiên, thế giới ấy vẫn tồn tại những cá thể không mang tên trên người. Khiếm khuyết trao cho họ quyền tự do tìm kiếm nửa kia của mình.

Song Yoo Jung vào vai Jung Ji Woo, cô gái được “khắc tên” khi đang học cấp hai. Nhưng nhiều năm đã qua đi, Ji Woo vẫn chưa bắt gặp người mang cái tên ấy.

Series dài 6 tập gây chú ý nhờ sự góp mặt của Gong Chan - thành viên nhóm B1A4 - trong vai Yoo Jae Ha, chàng trai mang cái tên được khắc trên cơ thể Jung Ji Woo.

Diễn xuất trong MV ca nhạc

Khoảng thời gian vắng bóng trên truyền hình, Song Yoo Jung bắt đầu góp mặt trong các MV ca nhạc.

Năm 2018, cô xuất hiện trong MV Goodbye Road của nhóm nhạc nam iKON. Trong MV, nữ diễn viên vào vai bóng hồng khiến trái tim các chàng trai đau đớn khi nói lời chia xa.

Tới năm 2020, Song Yoo Jung cho thấy màu sắc khác biệt khi vào vai nữ chính trong MV ca khúc Friend to Lover của Standing Egg và How Do I của NIve. MV của Standing Egg phát hành vào tháng 5/2020 còn How Do I là 3 tháng sau đó.

Hình ảnh Song Yoo Jung trong MV Friend to Lover. Ảnh: Von Entertainment.

Nếu trong Goodbye Road, cô cho thấy sự lạnh lùng của người con gái đã quyết để tình yêu ra đi, thì với Friend to Lover và How Do I, Song Yoo Jung trở thành nàng thơ ngọt ngào, trong sáng, tràn đầy sức sống.

5 năm trở lại đây, dù không phủ sóng dày đặc trên truyền thông hay liên tục tham gia dự án mới, Song Yoo Jung vẫn bền bỉ theo đuổi nghiệp diễn. Từ phim truyền hình tới đóng MV ca nhạc, mỗi năm nữ diễn viên đều góp mặt trong một sản phẩm mới.

Năm 2020, cô chính thức ký hợp đồng với công ty Sublime Artist Agency để tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, Song Yoo Jung đã không thể chờ tới ngày nỗ lực phấn đấu của cô kết thành quả ngọt.