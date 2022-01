Sự nghiệp mờ nhạt, nhiều tranh cãi trước khi tan rã của April

April ra mắt từ năm 2015 và phát hành nhiều ca khúc nhưng không nổi tiếng. Trước khi tan rã, nhóm vướng tranh cãi liên quan đến cựu thành viên Hyun Joo.

Korea JoongAng Daily đưa tin ngày 28/1, công ty quản lý của nhóm nhạc April là DSP Media xác nhận nhóm tan rã. “Công ty và các thành viên đã quyết định sau nhiều cuộc thảo luận. Nhóm nên đi theo con đường riêng, đó là lựa chọn tốt nhất” DSP Media tuyên bố.

Theo khán giả, ngoài việc hết hạn hợp đồng, lý do chính khiến Arpil không thể tiếp tục hoạt động chính là sự tẩy chay của công chúng sau ồn ào bắt nạt cựu thành viên Hyun Joo.

Những năm tháng hoạt động mờ nhạt

April ra mắt năm 2015 với mini album đầu tay Dreaming. Khi đó, nhóm gồm 6 thành viên Jinsol, Yena, Naeun, Hyun Joo, Chaewon và trưởng nhóm Somin. Ra mắt ở độ tuổi trung bình là 17,5, các thành viên mang theo nhiều hoài bão và khát vọng.

Trong buổi họp báo giới thiệu sản phẩm đầu tiên, nhóm chia sẻ với báo giới: "Vì chúng tôi còn trẻ nên các thành viên sẽ làm việc chăm chỉ và tiếp tục hoạt động lâu dài". Khi đó, các thành viên rất kỳ vọng vào tương lai tươi sáng, lạc quan cũng như nội dung bài hát họ thể hiện.

Nhóm nhạc April xác nhận tan rã sau 7 năm hoạt động. Ảnh: DSP Media.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi ra mắt, trưởng nhóm Somin thông báo rời nhóm. Lý do cô đưa ra là không phù hợp với phong cách trong sáng, đáng yêu mà April theo đuổi. Đến năm 2016, thành viên Hyun Joo tiếp tục gián đoạn hoạt động.

Đến tháng 10 cùng năm, nữ ca sĩ xác nhận rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, năm 2021, Hyunjoo mới tiết lộ lý do thực sự khiến cô rời đi là bị các thành viên bắt nạt. Đây cũng là scandal nghiêm trọng, ảnh hưởng tới April giữa lúc sự nghiệp của nhóm có dấu hiệu khởi sắc.

Sau sự rời đi của thành viên chủ chốt, April bổ sung hai cô gái mới là Rachel và Chaekyung. Tuy nhiên, sự nghiệp của nhóm không khởi sắc. Các bài hát của April đều có thứ hạng thấp, thậm chí biến mất trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Ra mắt cùng năm với April có TWICE, GFriend, Oh My Girl… Trong khi đồng nghiệp gặt hái nhiều thành công, TWICE thậm chí vươn lên vị trí nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc, April vẫn mờ nhạt. Công chúng gần như không biết đến tên tuổi của April dù họ đã bước sang năm thứ 6 hoạt động. April thậm chí chưa một lần chiến thắng trên các chương trình âm nhạc hàng tuần.

Lee Hyun Joo rời April vào cuối năm 2016. Ảnh: Instagram.

Sự nghiệp chấm dứt khi vừa khởi sắc

Đến 2020, April mới bắt đầu được chú ý nhờ thành công của thành viên Na Eun khi lấn sân ở mảng phim ảnh. Na Eun thậm chí vượt qua Suzy, YoonA, Tzuyu... và đứng đầu cuộc bình chọn Thần tượng đẹp nhất Hàn Quốc do Daily Sports thực hiện.

Tuy nhiên, ngay khi vừa có dấu hiệu khởi sắc, April lại vướng ồn ào. Vào tháng 3, một tài khoản ẩn danh đăng bài viết với tiêu đề: "Tất cả thành viên của April đều là thủ phạm". Bài viết tố tất cả thành viên April bắt nạt Hyun Joo từ khi cô còn là thực tập sinh. Nữ ca sĩ trầm cảm, thậm chí muốn tự tử trước sự tẩy chay của các thành viên cùng nhóm.

Sau đó, Hyun Joo đích thân lên tiếng. Cô cho biết: "Vụ bắt nạt bắt đầu năm 2014, khi tôi chuẩn bị ra mắt, và tiếp tục đến năm 2016, khi tôi rời nhóm. Khi đó tôi 17 tuổi và phải sống trong ký túc xá. Tôi dành 24 giờ mỗi ngày với hung thủ ở một nơi không ai giúp đỡ tôi".

"Trong ba năm đó, tôi phải chịu đựng những hành động và hành vi bạo lực, chế nhạo, chửi thề, tấn công. Đặc biệt đau đớn khi tôi phải chịu những lời xúc phạm và tấn công vô căn cứ đối với những người thân quý giá như bà, cha mẹ, em trai", Hyun Joo tuyên bố. Nữ ca sĩ nhấn mạnh DSP Media biết vụ việc nhưng làm ngơ.

Khi đó, Hàn Quốc rầm rộ làn sóng vạch trần những ngôi sao bạo lực học đường. Do đó bài viết tố cáo April nhanh chóng được chú ý.

Vào thời điểm đó, DSP Media đã phủ nhận các cáo buộc và đe dọa có hành động pháp lý đối với “những ai tuyên bố họ là thành viên gia đình của Lee Hyun Joo và đăng tải các bài viết trên cộng đồng trực tuyến”.

Tuy nhiên, công chúng vẫn chỉ trích và tẩy chay Na Eun cũng như các thành viên April. Nhiều nhãn hàng quyết định chấm dứt hợp đồng quảng cáo với nữ ca sĩ. Na Eun thậm chí bị loại khỏi dự án phim Taxi Driver.

Na Eun và các thành viên April bị công chúng tẩy chay. Ảnh: DSP Media.

Đỉnh điểm tranh cãi là khi các thành viên April trực tiếp trả lời báo chí về cáo buộc vào tháng 6/2021. Các thành viên April khẳng định họ không phải thủ phạm, mà là nạn nhân trong vụ việc. Các thành viên thậm chí mang theo hồ sơ tư vấn tâm lý trong giai đoạn còn hoạt động cùng Hyun Joo để chứng tỏ những áp lực họ phải chịu. Theo April, họ sợ hãi nên không thể bắt nạt Hyun Joo.

“Hyun Joo đã không xuất hiện trong buổi tổng duyệt Music Bank. Cô ấy chỉ đến ngay trước buổi phát sóng trực tiếp, và chúng tôi không thể trình diễn như dự định. Sau đó, chúng tôi bắt đầu quảng bá Tinkerbell, và cô ấy tiếp tục không xuất hiện trong Show Champion. Ngày hôm sau, quản lý nói chúng tôi sẽ bắt đầu hoạt động với 4 thành viên”, một thành viên nói trong cuộc phỏng vấn với Sports Kyunghyang.

Tuy nhiên, sau đó, công chúng phát hiện ra nhiều lỗ hổng trong lời chia sẻ của April. Chẳng hạn, April tuyên bố chỉ Hyun Joo được công ty ưu ái cho sử dụng điện thoại. Do đó, họ không thể chụp lại các bằng chứng về việc chịu tổn thương tinh thần bởi Hyun Joo. Tuy nhiên, ảnh chụp trong lễ tốt nghiệp của Chae Won vào năm 2016 cho thấy tất cả thành viên đều cầm điện thoại di động.

Điều này khiến công chúng càng mất lòng tin vào April. Giữa lúc vụ việc chưa rõ ai đúng ai sai, những lời giải thích của April càng đẩy công chúng đứng về phía Hyun Joo.

Một bài đăng khác vào tháng 3/2021 cũng cáo buộc thành viên Naeun là kẻ hay bắt nạt trong trường học. Gần đây, công ty quản lý thông báo cảnh sát điều tra và xác nhận nội dung bài đăng là giả. Người đăng bài tố cáo cũng gửi thư xin lỗi đến Naeun. Tuy nhiên, vì vụ việc với thành viên Hyun Joo chưa được giải quyết nên hiện Naeun và các thành viên April vẫn bị tẩy chay.