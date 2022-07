Sự nghiệp lẫy lừng của Tom Cruise

Ngày 3/7, biên kịch loạt "Mission: Impossible" chia sẻ hình ảnh hành động trong phần phim sắp ra mắt để chúc mừng sự nghiệp diễn xuất của Tom Cruise.

Bước sa ng tuổi 60, tài tử người Mỹ vẫn tiếp tục đảm nhận các phim hành động bom tấn, mạo hiểm. Vừa qua, Top Gun: Maverick cán mốc hơn 1 tỷ USD . Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Tom Cruise trong vai Trung úy Pete “Maverick” Mitchell sau 36 năm kể từ phần phim đầu tiên.

Ngoài ra, đây là dịp kỷ niệm 40 năm nghiệp diễn của Tom Cruise. Trong năm 2023, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One của nam diễn viên ra mắt, tiếp nối sự thành công từ 6 phần tiền nhiệm. Trong loạt ảnh mới nhất được tiết lộ tại phim trường, tài tử vẫn trực tiếp đóng các cảnh hành động nguy hiểm mà không cần sự hỗ trợ của diễn viên đóng thế.

Tom Cruise vừa đón sinh nhật 60 tuổi, vừa kỷ niệm 40 năm sự nghiệp.

40 năm tung hoành ngang dọc

Tom Cruise bắt đầu nghiệp diễn vào năm 1981, với vai Billy trong Endless Love. Cùng năm, anh thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài điển trai trong tác phẩm Taps. Bước ngoặt cuộc đời của Cruise diễn ra 2 năm sau, khi anh đảm nhận vai chính trong Risky Business (1983). Thông qua nhân vật Joel, Tom Cruise dần được công nhận tài năng với diễn xuất bởi khán giả và giới phê bình.

Thành công của Top Gun (1986) là cột mốc đáng nhớ với tài tử người Mỹ, góp phần đưa tên tuổi của anh lên ngôi sao hạng A tại Hollywood.

Top Gun đóng vai trò bệ phóng cho sự nghiệp của Tom Cruise.

Những năm tiếp theo, Tom Cruise gặp trắc trở đan xen thành công trong sự nghiệp. Tom Cruise nhận giải Mâm xôi Vàng cho nam chính tệ nhất năm 1988, với vai Brian Flanagan trong Cocktail (1988). Tuy nhiên, Ron Kovic của Born on The Fourth of July (1989) giúp anh ẵm Giải Quả cầu Vàng cho Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc và các đề cử Giải BAFTA, Oscar cho Nam chính xuất sắc.

Tom Cruise tham gia vào dự án Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) vào năm 1995. Ban đầu, tác phẩm là phần phim tái khởi động của thương hiệu truyền hình cùng tên từng làm mưa làm gió năm 1966. Dù gây tranh cãi với nội dung khác nguyên tác, Mission: Impossible trở thành một trong những thương hiệu tỷ USD của Hollywood đến hiện tại.

Xuyên suốt các phần phim, Tom Cruise bắt đầu tự thực hiện những pha hành động nguy hiểm mà không cần đến diễn viên đóng thế. Điển hình, anh từng nhịn thở 6 phút dưới nước và treo lơ lửng ngoài chiếc máy bay Airbus A400M trong Mission: Impossible - Rogue Nation (2015). Mới đây, anh còn tự thực hiện pha nhào lộn trên không trung trong phần phim Mission: Impossible 7.

Tom Cruise luôn tự thực hiện các phân cảnh hành động nguy hiểm

Về phương diện công việc, Tom Cruise không chỉ kỷ luật, nghiêm khắc với bản thân, mà còn đối với đoàn làm phim. Trong lúc thực hiện Mission: Impossible 7, tài tử 60 tuổi có lúc quát mắng, dọa đuổi hai thành viên trong đoàn làm phim khi họ không thực hiện nghiêm túc các chỉ thị về phòng chống dịch Covid-19.

“Tôi không muốn thấy điều này lặp lại lần nào nữa. Nếu các anh không tuân thủ, các anh sẽ bị đuổi. Tôi không chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi nào cả, các anh đi nói với những người mất hết mọi thứ vì ngành công nghiệp của chúng ta buộc đóng cửa ấy. Những gì các anh vừa làm sẽ không giúp đồ ăn tự động xuất hiện trên bàn cơm của họ đâu”.

Nam diễn viên lớn tiếng trong đoạn băng thu âm do tờ The Sun tiết lộ.

Tài tử từng dọa đuổi thành viên đoàn làm phim khi không tuân thủ quy tắc phòng dịch.

Tính cách nghiêm khắc của Tom Cruise trong công việc giúp anh có sự nghiệp viên mãn. Năm 2006, tạp chí Premiere và Forbes bầu chọn anh là nam diễn viên quyền lực nhất Hollywood. Đồng thời, Tom Cruise và Leonardo Di Caprio được Ed Mintz - nhà sáng lập Cinema Score - công nhận là những gương mặt “bảo chứng” cho doanh thu của mọi phim có sự góp mặt của họ.

Cụ thể, The Mummy (2015) do Tom Cruise thủ vai chính bị đánh giá tiêu cực về mặt nội dung trên khắp trang thông tin. Tuy nhiên, phim vẫn thu về 410 triệu USD với kinh phí 125 triệu USD . Điều này đảm bảo rằng tên tuổi Tom Cruise luôn thu hút khán giả trong mọi dự án anh tham gia.

Mặt khác, tuy thường xuyên tham gia các phim hành động bom tấn, nam diễn viên vẫn đủ sức thực hiện các vai diễn mang nặng chiều sâu tâm lý.

Trong The Color of Money (1986) của đạo diễn Martin Scorsese, Tom Cruise hóa thân thành công vào vai Vincent - một người ngông nghênh, ngỗ ngược. Bên cạnh đó, anh có cơ hội hợp tác với cố đạo diễn Stanley Kubrick trong tác phẩm cuối cùng của ông, Eyes Wide Shut (1999). Tài tử lần nữa khẳng định khả năng diễn xuất của mình với Dr.William Harford - nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp.

Mối liên hệ với hội Scientology

Nốt trầm sự nghiệp, hôn nhân của tài tử 60 tuổi luôn gắn liền với hội Tân Khoa học Giáo. Cụ thể, nam diễn viên có nhiều phát ngôn ủng hộ, tôn sùng quá mức tôn giáo của mình.

Tuy nhiên, Scientology chưa từng được xem là một tôn giáo chính thống, nhiều nguồn tin cho rằng Tân Khoa học Giáo còn có phần đi theo “tà đạo”.

Đỉnh điểm vào 2005, trong lần tham gia chương trình The Oprah Winfrey Show, Cruise đột nhiên nhảy dựng lên ghế khi đang trả lời phỏng vấn. Nhiều khán giả suy đoán đây là ảnh hưởng của hội Scientology lên Tom Cruise. Ngoài ra, mối quan hệ của Tom Cruise và tôn giáo của anh suýt khiến anh hủy bỏ nghiệp diễn vì nhận làn sóng tẩy chay từ phía người hâm mộ.

Đa phần bê bối của Tom Cruise đều liên quan đến Scientology.

Cruise trải qua 3 cuộc hôn nhân lần lượt với Mimi Rogers, Nicole Kidman, Katie Holmes.

Với Kidman, Tom Cruise cùng nữ diễn viên được xem là đôi uyên ương quyền lực nhất Hollywood thời bấy giờ. Tuy nhiên, họ bất ngờ ly dị sau hơn 10 năm gắn bó, lý do chia lìa vẫn chưa được làm rõ. Nhiều người cho rằng, chính hội Sciantology đã can thiệp vào cuộc hôn nhân của họ.

Điều tương tự xảy ra với cuộc hôn nhân giữa tài tử và Katie Holmes.