Sự nghiệp lao dốc của cặp tình nhân Lee Da Hae - Seven

Khi công khai hẹn hò vào năm 2016, Lee Da Hae và Seven bị khán giả chỉ trích là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Sự nghiệp của cặp sao đều tụt dốc sau 7 năm gắn bó.

Ngày 10/9, nữ diễn viên Lee Da Hae đăng ảnh lên trang cá nhân với dòng chú thích: "Được làm mẹ rồi. Vì có Grayton, mẹ thật sự hạnh phúc". Bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề được đọc nhiều nhất trên cổng thông tin điện tử Naver, vì khán giả Hàn nhầm tưởng mỹ nhân 37 tuổi đã có con.

Thực tế, Lee Da Hae chỉ xưng mẹ với chú chó cưng cô bế trong hình, bức ảnh cũng không mang tính chất thông báo về mối quan hệ riêng tư của nữ diễn viên như nhiều người nhầm tưởng. Sở dĩ khán giả Hàn Quốc nhầm lẫn bởi Lee Da Hae có mối tình kéo dài 7 năm với Seven. Người hâm mộ nhiều lần mong cặp sao sớm "về chung một nhà", nhưng tới nay hai người vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn.

Lee Da Hae và Seven đã hẹn hò 7 năm nhưng vẫn chưa kết hôn.

Mối quan hệ đầy tai tiếng

Lee Da Hae thừa nhận hẹn hò với nam ca sĩ Seven vào tháng 9/2016. Trước đó, hai người nhiều lần bị cánh truyền thông chụp được hình ảnh cùng du lịch nước ngoài. Với những bằng chứng trên, cặp sao cho biết hai người phát triển quan hệ tình cảm từ năm 2015.

Trước khi hẹn hò, Lee Da Hae là bạn của Seven. Hai người bằng tuổi, gia nhập ngành giải trí cùng giai đoạn. Seven từng tiết lộ Lee Da Hae đã bên anh trong giai đoạn khó khăn nhất về sự nghiệp và đời tư, luôn ủng hộ và cổ vũ nam ca sĩ.

Trong 7 năm hẹn hò, Seven và Lee Da Hae ít nhắc đến nhau trên sóng truyền hình, chưa từng công khai xuất hiện cùng nhau trước truyền thông, nhưng thường xuyên cùng đi du lịch nghỉ dưỡng và bày tỏ tình cảm với người yêu trên mạng xã hội.

Gần nhất, khi tham gia chương trình Point of Omniscient Interference (MBC), Seven đã gọi điện cho bạn gái, thoải mái gọi cô là "em yêu" trên sóng truyền hình quốc gia. Diễn viên Phía đông vườn địa đàng cũng nói chuyện theo cách dễ thương, nũng nịu với bạn trai. Đoạn tương tác trên như lời khẳng định cặp sao vẫn mặn nồng, gắn bó sau 7 năm hẹn hò, dù chưa tính đến việc kết hôn.

Không ít người hâm mộ dành lời khen cho chuyện tình bền chặt, kín tiếng của cặp sao. Nhiều bình luận gọi Seven và Lee Da Hae là đôi tình nhân lý tưởng.

Cặp sao thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau trên mạng xã hội và nhiều lần được trông thấy cùng đi du lịch.

Tuy nhiên, trước khi được nhìn nhận tích cực như hiện nay, tình cảm của Lee Da Hae và Seven đã bị chỉ trích, mỉa mai trong thời gian dài. Thời điểm mới công khai tình yêu cho tới tận năm 2019, khán giả Hàn vẫn nhận xét tình cảm của cặp sao là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", gọi Lee Da Hae và Seven là cặp đôi tai tiếng.

Seven bị khán giả Hàn tẩy chay từ năm 2013 vì scandal vào tiệm mát-xa kèm dịch vụ mại dâm trong thời gian nhập ngũ. Thời điểm bị chụp ảnh vào tiệm mát-xa, Seven đang hẹn hò với Park Han Byul. Sau đó, vì quá xấu hổ với scandal của nam ca sĩ, Park Han Byul đã chấm dứt mối tình kéo dài 12 năm giữa hai người.

Trong khi đó, Lee Da Hae bị chỉ trích vì cô vốn là bạn thân của Park Han Byul, từ đó mới quen biết Seven. Không ít khán giả Hàn cho rằng Lee Da Hae cố tình lợi dụng tình bạn giữa cô và Park Han Byul để chờ thời cơ giành lấy tình yêu của Seven.

Ngoài ra, khán giả xứ kim chi còn chỉ trích Lee Da Hae vì cho rằng cô không có "mắt" chọn bạn trai, sẵn sàng hẹn hò với người đàn ông từng vào cơ sở mát-xa kèm dịch vụ mại dâm.

Lee Da Hae bị chỉ trích trong thời gian dài vì công khai hẹn hò với Seven.

Tình yêu thăng hoa, sự nghiệp xuống dốc

Sau khi bị bắt gặp vào tiệm mát-xa giữa đêm, Seven và người đi cùng anh lúc ấy là Sangchu (nhóm Mighty Mouth) đã phải ra trình diện phiên tòa của Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc. Hai nam ca sĩ bị phạt giam trong nhà tù quân đội 10 ngày.

Scandal trên khiến sự nghiệp của Seven "lao dốc không phanh".

Trước khi nhập ngũ và vướng vào scandal, Seven từng là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Anh sở hữu nhiều bản hit "làm mưa làm gió" không chỉ tại Hàn Quốc mà cả ở Nhật Bản như Come Back To me, Passion, I Know, Lalala... Ở giai đoạn đỉnh cao danh tiếng, Seven được truyền thông gọi là kỳ phùng địch thủ của Bi Rain.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Seven còn lấn sân sang diễn xuất, đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Goong S. Tuy bộ phim không tạo được hiệu ứng viral khắp châu Á như phần 1 (Goong do Yoon Eun Hye, Joo Ji Hoon đóng) nhưng Goong S vẫn thu được thành tích khả quan, nâng cao danh tiếng cho dàn diễn viên, đặc biệt là Park Shin Hye.

Sự nghiệp huy hoàng tại Hàn Quốc của Seven từng bị chững lại trong giai đoạn anh "Mỹ tiến" từ năm 2007-2009. Sau khi trở lại quê nhà, nam ca sĩ sinh năm 1984 bắt tay Big Bang phát hành một số dự án âm nhạc, dần lấy lại danh tiếng.

Tuy nhiên, scandal vào tiệm mát-xa đã trở thành vết nhơ không thể xóa nhà trong cuộc đời Seven. Sau khi xuất ngũ, nam ca sĩ bị khán giả tẩy chay, không thể phát hành sản phẩm mới. Năm 2015, nam sĩ kết thúc hợp đồng với công ty quản lý YG Entertainment, tự mở công ty quản lý riêng và chuyển hướng sang diễn nhạc kịch.

Bị khán giả tẩy chay, Seven ngừng làm ca sĩ thần tượng, chuyển sang diễn nhạc kịch.

Như Seven chia sẻ, giai đoạn 2013-2015 là thời kỳ khó khăn nhất cả về sự nghiệp và đời tư với anh, nhưng Lee Da Hae đã ở bên động viên nam ca sĩ vượt qua. Do đó, vào năm 2015, khi cuộc sống dần ổn định trở lại, giọng ca Come Back To Me quyết định hẹn hò với người bạn lâu năm.

Tương tự Seven, Lee Da Hae cũng từng có sự nghiệp nổi bật, được xem là nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh với loạt vai chính trong các tác phẩm ăn khách như My Girl, Phía đông vườn địa đàng, Chuno, Iris 2, Lời nói dối vô tình...

Sự nghiệp của Lee Da Hae bắt đầu tụt dốc sau Hotel King đóng cùng Lee Dong Wook vào năm 2014. Sau đó, cô chỉ đóng thêm 2 tác phẩm là Best Lover (Youku, 2016) và Good Witch (SBS, 2018), cả hai bộ phim đều có rating thấp và không được khán giả quan tâm.

Từ năm 2018 tới nay, Lee Da Hae không đóng phim, đôi khi nhận lời tham dự sự kiện ra mắt phim. Từ ngôi sao hạng A, nữ diễn viên 37 tuổi trở thành tâm điểm bàn tán, chỉ trích của khán giả.

Nhiều người cho rằng Lee Da Hae không đóng phim suốt 3 năm qua vì cô phẫu thuật thẩm mỹ nhiều, dẫn đến khuôn mặt đơ cứng, không thể biểu cảm linh hoạt. Có ý kiến nhận định nữ diễn viên không được lòng các nhà sản xuất do không thể thu hút khán giả, đồng thời không diễn được đa dạng nhân vật.

Ngoài ra, khán giả còn bàn tán về nhan sắc ngày càng khác lạ của nữ diễn viên. Trên các trang báo, khán giả nhận xét Lee Da Hae "mỗi năm một khuôn mặt" khiến chính người hâm mộ của cô cũng không nhận ra.

Hiện tại, sự nghiệp của cả Seven và Lee Da Hae đều không suôn sẻ, gần như không xuất hiện trên sóng truyền thông. Tuy nhiên, tình cảm của hai người vẫn bền chặt, gắn bó. Người hâm mộ nhiều lần mong cặp tình nhân công bố kết hôn, về chung một nhà sau nhiều năm bên nhau, cùng vượt qua sóng gió.