Sự nghiệp lận đận của nữ ca sĩ ra mắt khi 10 tuổi

Janey ra mắt cùng nhóm Sweety khi 10 tuổi. Sau đó, cô có khoảng 9 năm hoạt động trong ngành giải trí nhưng không thành công.

Gần đây, chủ đề về trẻ vị thành niên ra mắt tại Kpop đã trở thành đề tài nóng tại Hàn Quốc, đặc biệt sau màn giới thiệu từ nhóm nhạc New Jeans của ADOR (công ty con của HYBE). Các thành viên trong nhóm có độ tuổi từ 14-17. Hyein là em út và sinh năm 2008. Việc này gây nên tranh cãi vì khán giả lo ngại các thần tượng quá nhỏ tuổi có thể chịu tác động tiêu cực về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần khi hoạt động trong môi trường quá nhiều áp lực như Kpop.

Nữ ca sĩ bị cấm biểu diễn vì quá nhỏ tuổi

Các thần tượng Kpop ra mắt khi mới 14 tuổi ngày càng trở nên phổ biến. Điều đó đặt ra câu hỏi về những tác động lâu dài mà ngành giải trí nổi tiếng khắc nghiệt và đầy thách thức có thể gây ra đối với thần tượng vị thành niên.

Gần đây, giới chuyên gia cân nhắc về xu hướng này và nhận định các thần tượng trẻ đang bỏ lỡ những trải nghiệm thời thơ ấu quan trọng và không có được những kỹ năng sống cần thiết nếu họ ra mắt quá sớm.

“Ra mắt ở độ tuổi trẻ như vậy đồng nghĩa họ có thể bỏ lỡ những trải nghiệm của tuổi thơ ấu. Trong trường hợp xấu nhất, nếu họ không thành công với tư cách người nổi tiếng, họ sẽ bị hạn chế lựa chọn nghề nghiệp sau này vì họ đã bỏ lỡ một phần đáng kể việc học văn hóa do các hoạt động ca hát, biểu diễn”, Ha Jae Kun, nhà phê bình văn hóa đại chúng nhận định.

Một ví dụ là Byeon Seungmi, được biết đến với nghệ danh Janey hoặc JNEY. Janey sinh ngày 14/12/1998 và ra mắt vào tháng 7/2008 với nhóm nhạc Sweety. Thành viên lớn tuổi nhất của nhóm lúc đó là 13 tuổi và thành viên nhỏ tuổi nhất mới 6 tuổi. Độ tuổi trung bình của các thành viên là 10,7 tuổi.

Janey là thành viên nhỏ tuổi nhất của GP Basic.

Nhóm đã phát hành một mini-album trước khi tan rã. Vào thời điểm ra mắt cùng Sweety, Janey chuẩn bị tròn 10 tuổi. Tuổi đời còn trẻ nhưng cô được fan khen ngợi nhờ sự tự tin và khả năng rap. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một năm hoạt động, Sweety tan rã.

Sau đó, Janey tiếp tục ra mắt trong một nhóm mới có tên là GP Basic. GP Basic không phải nhóm nhạc dành cho trẻ em, nhưng độ tuổi trung bình của 6 thành viên là 13,5 tuổi. Điều này khiến họ trở thành một trong những nhóm nhạc Kpop trẻ nhất vào thời điểm đó.

Theo SBS, sự ra mắt của GP Basic đã gây tranh cãi dữ dội ở ngành giải trí Hàn Quốc thời gian đó. Lý do là các thành viên trong nhóm quá nhỏ tuổi. Sau đó, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã đưa ra quy định mới về độ tuổi biểu diễn của giới ca sĩ. Vì thế, khi GP Basic phát hành bài hát I'll Be There vào ngày 12/11/2010, Janey bị cấm biểu diễn trên các chương trình âm nhạc.

Công ty quản lý của nhóm tuyên bố: “Vì giới hạn độ tuổi đối với các chương trình âm nhạc phát sóng công khai, Janey sẽ không thể quảng bá cùng nhóm. Lời bài hát của I'll Be There miêu tả cảm xúc của các thành viên khi muốn chờ đợi em út".

GP Basic cũng tiếp tục quảng bá tại Nhật Bản từ tháng 12/2010. Về vấn đề này, đại diện công ty bày tỏ: “Lý do chúng tôi chọn tháng 12 là hầu hết thành viên đang học trung học cơ sở. Vì họ sẽ được nghỉ đông nên sau đó họ có thể bắt đầu các chương trình quảng bá”.

Janey tiếp tục quảng bá cùng nhóm trên các chương trình âm nhạc khi họ phát hành bài hát tiếp theo Jelly Pop. Cho đến nay, nhóm chỉ đạt được thành công ở mức trung bình. Do đó, để tìm kiếm sự quan tâm của công chúng, các thành viên Trinity và Janey đã tham gia chương trình The Last Audition of My Life năm 2012. Chương trình cho phép những thần tượng có màn ra mắt không thành công cạnh tranh cơ hội thứ hai để trở thành ngôi sao.

Khi tham gia chương trình, Janey chia sẻ cô thường xuyên bị gạt bỏ vì tuổi tác và “mọi người không quan tâm đến âm nhạc của tôi”.

Janey bị cấm biểu diễn trên các chương trình âm nhạc vì quá nhỏ tuổi.

Tuy nhiên, chương trình này cũng không giúp Janey xoay chuyển tình thế. Janey và Trinity đã không góp mặt trong đội hình cuối cùng ở đêm chung kết của The Last Audition of My Life.

Vào năm 2013, Janey gia nhập nhóm nhạc Kpop D-Unit với tư cách thành viên khách mời. Ở nhóm nhạc này, cô sử dụng nghệ danh JNEY. Cô được thêm vào nhóm nhờ lời giới thiệu của rapper Zico. Khi đó, người hâm mộ GP Basic lo ngại Janey rời nhóm. Tuy nhiên, Janey khẳng định cô chỉ tham gia D-Unit trong đợt quảng bá album thứ hai Affirmative Chap 1.

Sự nghiệp lận đận trước khi từ bỏ ước mơ thành người nổi tiếng

Janey trở lại GP Basic sau khi kết thúc đợt quảng bá album Affirmative Chap 1, nhưng đáng tiếc nhóm chỉ phát hành một đĩa đơn và gián đoạn vô thời hạn từ năm 2015. Từ đó đến nay, công chúng không nhận được thông báo rõ ràng về việc GP Basic tan rã hay chưa.

Năm 2015, Janey xuất hiện trong bộ phim truyền hình KBS2, The Producers với sự tham gia của IU và Kim Soo Hyun. Janey đóng vai Jini - một thực tập sinh thần tượng Kpop. Cô cũng từng tham gia diễn xuất trong What is Mom? vào năm 2012 và The Queen's Classroom năm 2013.

Ở tuổi 18, Janey chưa từ bỏ giấc mơ thần tượng Kpop, vì vậy cô tham gia Unpretty Rapstar 3 vào năm 2016 với tư cách thí sinh. Tại chương trình, các thí sinh cạnh tranh trong hàng loạt vòng đấu để có cơ hội thu âm ca khúc chính thức. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô trong chương trình rất ngắn ngủi và mờ nhạt. Cô bị loại ở tập thứ 6.

Ở tuổi 18, Janey đã ra mắt trong hai nhóm nhạc, xuất hiện với tư cách thành viên khách mời trong nhóm thứ ba, tham gia hai chương trình sống còn và có sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi. Sự nghiệp lận đận và kém may mắn dường như không thể ngăn cản Janey theo đuổi giấc mơ.

Janey hiện từ bỏ ngành giải trí sau nhiều năm hoạt động nhưng không được chú ý.

Năm 2017, Janey tham gia The Unit: Idol Rebooting Project (hay còn gọi là The Unit ). Đây là chương trình cứu vớt những ca sĩ thần tượng ra mắt nhiều năm mà không được chú ý. Kinh nghiệm 9 năm trong nghề của Janey giúp cô tranh tài suốt 10 tập của chương trình. Tuy nhiên, một lần nữa, cô bị loại trước đêm chung kết.

Có vẻ như sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và nỗ lực nhưng không thành công, Janey đã rời xa ánh đèn sân khấu. Lần cập nhật mạng xã hội cuối cùng của cô là năm 2014. Tài khoản Instagram của cô cũng bị xóa.

Từ cập nhật trên tài khoản của người hâm mộ Janey, nữ ca sĩ hiện dành thời gian cho gia đình. Năm 2019, cô được phát hiện cùng mẹ và chị gái đi xem một trận đấu bóng chày. Hiện tại, không có nhiều thông tin về nơi ở và công việc của cô. Nhưng có thể thấy, cô đã từ bỏ ngành giải trí để trở lại cuộc sống bình thường.