Sự nghiệp lận đận của mỹ nhân 'Tiệc trăng máu' bản Hàn

Gần 20 năm gia nhập làng giải trí, Song Ha Yoon vẫn chưa hết lận đận với nghiệp diễn.

Song Ha Yoon là cái tên còn khá xa lạ với đông đảo người hâm mộ phim Hàn. Trong vòng 3 năm trở lại đây (2018-2020), cô chỉ có bộ phim đáng chú ý là Intimate Strangers. Trong tác phẩm này, người đẹp 34 tuổi sắm vai Se Kyung - bác sĩ thú y, vợ của nhân vật Joon Mo (Lee Seo Jin).

Nếu như Kaity Nguyễn - mỹ nhân đảm nhận vai Kathy, phiên bản Việt của nhân vật Se Kyung ở Tiệc trăng máu - có sự nghiệp khá suôn sẻ thì Song Ha Yoon lại chật vật trên con đường chinh phục môn nghệ thuật thứ 7.

Ở tuổi 34, Song Ha Yoon vẫn là gương mặt kém nổi bật trong “rừng” bóng hồng trên màn ảnh Hàn. Sau 2 năm im hơi lặng tiếng vì lùm xùm bị quỵt cát-xê từ phim Devilish Charm, nữ diễn viên sắp sửa tái xuất cùng tác phẩm truyền hình Please Don’t Meet Him, dự kiến lên sóng vào ngày 10/11.

Kaity Nguyễn, Song Ha Yoon và con đường chinh phục nghệ thuật trái ngược

Cái tên Kaity Nguyễn một lần nữa thu hút sự chú ý của khán giả khi cô tham gia Tiệc trăng máu - bộ phim remake ăn khách của Việt Nam. Mỹ nhân 21 tuổi vào vai Kathy - phiên bản Việt của nhân vật Se Kyung ở bản Hàn Intimate Strangers. Kaity diễn tròn vai, đồng thời, mang đến sắc thái mới cho nhân vật.

Cả Se Kyung dưới sự thể hiện của Song Ha Yoon và Kathy của Kaity đều gây ấn tượng với vẻ thông minh, khéo léo và ẩn sau bên trong là sự mạnh mẽ. Nhưng nếu như nét diễn của mỹ nhân Hàn phảng phất sự dịu dàng, dễ thương thì giai nhân Việt lại thêm thắt chút sắc sảo và cá tính.

Cùng thể hiện hai phiên bản của một nhân vật, nhưng Kaity Nguyễn và Song Ha Yoon có hành trình chinh phục nghệ thuật trái ngược.



Kaity Nguyễn nổi lên như một hiện tượng sau vai Linh Đan trong Em chưa 18 (2017). Trước đó, kinh nghiệm diễn xuất của cô chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Thế nhưng, Kaity nhập vai rất tự nhiên và đầy cảm xúc. Thành công của Em chưa 18 đã đưa cô trở thành diễn viên trẻ đầy tiềm năng.

Nhờ bước chạm ngõ suôn sẻ, cơ hội theo đuổi con đường điện ảnh chuyên nghiệp của Kaity sớm rộng mở. Cô thường được mời tham gia các dự án phim đình đám. Ngoài ra, Kaity còn đắt show sự kiện, quảng cáo. Dù một số vai diễn sau của người đẹp 21 tuổi chưa thành công nhưng mong đợi, cô vẫn giữ được sức nóng cho tên tuổi của mình trong làng giải trí.

Nếu như Kaity Nguyễn vụt sáng thành sao chỉ sau một vai diễn thì Song Ha Yoon lại chật vật ngay từ lúc bắt đầu dấn thân vào showbiz.

Gần 20 năm tìm kiếm cơ hội tỏa sáng

Song Ha Yoon sinh năm 1986 với tên khai sinh là Kim Mi Sun. Thời gian đầu gia nhập làng giải trí, cô lấy nghệ danh Kim Byul. Đến năm 2012, người đẹp đổi tên thành Song Ha Yoon.

Nhận xét về sự nghiệp diễn xuất của mỹ nhân 34 tuổi, trang Channel-Korea gọi đó là một hành trình gian nan và đầy chông gai, dù cô là ngôi sao có thực lực. Suốt 20 năm, Song Ha Yoon chỉ vụt sáng đôi lần nhờ một vài vai phụ. Phần lớn thời gian còn lại, cô là cái tên mờ nhạt.

Song Ha Yoon có nhan sắc, có thực lực nhưng chưa gặp thời. Ảnh: bnt International.

Nữ diễn viên họ Song bắt đầu ra mắt trên màn ảnh từ năm 2003 thông qua bộ phim truyền hình Sangdoo, Let’s Go to School. Cơ hội diễn xuất đến với Song Ha Yoon tương đối đều đặn, nhưng chủ yếu là các vai phụ, ít đất thể hiện. Cô thuộc trường hợp gây chú ý khi diễn phụ, nhưng lại nhạt nhòa khi đảm nhận vai chính.

Đơn cử, vai phụ Lee Hong Do trong bộ phim truyền hình My Daughter, Geum Sa-Wol (2015) hay Baek Seol Hee trong Fight for My Way (Thanh xuân vật vã) vào năm 2017 đã giúp cô giành được chút danh tiếng và cảm tình của khán giả. Trong khi đó, các dự án do người đẹp 34 tuổi đóng chính như Stray Cats, Dangerously Excited, Phantom, Sweden Laundry, Devilish Charm lại kén người xem.

Cô có duyên gây chú ý khi đảm nhận vai phụ, nhưng lại mờ nhạt khi đóng chính. Ảnh: Naver.



Từ những vai phụ ấy, Song Ha Yoon lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lee Jae Kyu. Năm 2018, cô được nhà làm phim họ Lee trao suất diễn chính ở bộ phim remake ăn khách Intimate Strangers (Người quen xa lạ). Tuy nhiên, kể từ khi tác phẩm điện ảnh nói trên kết thúc, nữ diễn viên không gặt hái thêm thành tựu đáng nhớ nào.

Đầu quân cho công ty lớn

Năm 2013, Song Ha Yoon đầu quân cho công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc JYP Entertainment.

Thời điểm đó, đại diện JYP đánh giá cao tiềm năng của Song Ha Yoon: “Cô ấy đã ‘cân’ được nhiều kiểu vai, từ cô gái ngây thơ cho tới người phụ nữ trưởng thành. Song Ha Yoon có niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất và tiềm năng phát triển thành tên tuổi lớn. Cô ấy vẫn còn nhiều kỹ năng chưa thể hiện”.

Tuy nhiên, dù có sự hậu thuẫn của JYP Entertainment suốt 6 năm (từ 2013 cho đến khi chấm dứt hợp đồng vào 2019), Song Ha Yoon vẫn không gặp thời. Người đẹp 34 tuổi chưa thể bứt phá mà ngược lại, còn vướng lùm xùm không hay như bị nhà sản xuất phim quỵt thù lao.

Sự cố nêu trên xảy ra vào năm 2018, khi nữ diễn viên gật đầu đóng vai chính trong bộ phim Devilish Charm (Ký ức Lọ lem) của đài MBN. Tác phẩm thất bại thảm hại về tỷ suất người xem, khiến ê-kíp thất thu do không bán được quảng cáo. Nhà sản xuất phim trì hoãn thanh toán thù lao diễn xuất cho Song Ha Yoon, dù Ký ức Lọ lem đã hoàn tất phát sóng từ lâu.

Mỹ nhân 34 tuổi gặp không ít trở ngại trên con đường diễn xuất. Ảnh: Esquire.

Lùm xùm đó kéo dài từ năm 2018 đến 2019, kéo theo sự vào cuộc của công ty JYP Entertainment. Công ty quản lý này tuyên bố thực hiện các hành động pháp lý để đòi lại quyền lợi chính đáng cho “gà” nhà.

Sau sự cố liên quan đến thù lao đóng phim, Song Ha Yoon im hơi lặng tiếng trong một thời gian khá dài. Cuối năm 2019, nữ diễn viên quyết định chấm dứt hợp đồng với JYP Entertainment.

Không lâu sau, cô đầu quân cho công ty quản lý King Kong by Starship - "ngôi nhà chung" của loạt sao đình đám như Kim Bum, Kim Ji Won, Park Hee Soon, Song Seung Hun, Lee Kwang Soo, Lee Dong Wook... Người hâm mộ hy vọng sự nghiệp cũng như tên tuổi của Song Ha Yoon sẽ phát triển theo hướng thuận lợi hơn khi gia nhập công ty mới.

Ở tuổi 34, Song Ha Yoon vẫn kín tiếng về đời tư, gần như không chia sẻ về chuyện tình cảm. Trong quá khứ, cô từng dính tin đồn hẹn hò xuyên biên giới với tài tử nổi tiếng Trung Quốc - Hoàng Hiên.

Song Ha Yoon được cho là từng hẹn hò với tài tử người Trung Quốc - Hoàng Hiên. Ảnh: Arena.

Hoàng Hiên được đông đảo công chúng biết đến nhờ loạt vai diễn có chiều sâu ở các bộ phim như Thôi nã, Mị Nguyệt truyện, Người phiên dịch… Anh và Song Ha Yoon tưởng như không có mối liên hệ vì khoảng cách địa lý. Ấy vậy mà vào năm 2016, cánh săn ảnh Trung Quốc lại bắt gặp hai diễn viên nắm tay, cười đùa thân mật trên phố, dấy lên tin đồn họ đang tìm hiểu nhau.

Đã 4 năm trôi qua, tin đồn hẹn hò của Song Ha Yoon và Hoàng Hiên chìm dần vào quên lãng. Truyền thông Hàn lẫn Trung Quốc đều không bắt gặp thêm bằng chứng yêu đương và cập nhật thông tin về mối quan hệ của hai diễn viên.