Sự nghiệp lận đận của cặp sao 'Hạ cánh nơi anh'

Mỹ nhân sinh năm 1984 được giới chuyên môn đánh giá cao, từng giành nhiều giải thưởng uy tín. Tuy nhiên, thực tế là cô vẫn chỉ được đóng các vai phụ mờ nhạt trong loạt phim ăn khách như 49 Days, Moon and Stars for You, Jealousy Incarnate, Heart Surgeons… Khán giả không thể nhớ tên hay khuôn mặt cô giữa hàng trăm diễn viên nữ của showbiz Hàn Quốc. Seo Ji Hye chỉ thực sự được nhớ tới sau vai phụ trong Black Knight (đóng cùng Kim Rae Won, Shin Se Kyung) và Hạ cánh nơi anh.