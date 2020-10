Sự nghiệp làm phim ì ạch của Hoàng tử Brunei trước khi qua đời

The Time of Their Lives: Hoàng tử Azim thể hiện sự đam mê lớn lao dành cho nghệ thuật thứ bảy. Sau loạt thất bại về cả doanh thu lẫn chuyên môn, anh vẫn đều đặn sản xuất dự án mới mỗi năm. Năm 2017, anh phát hành The Time of Their Lives, kết hợp với Joan Collins. Dự án thu hút được truyền thông nhờ sự góp mặt của minh tinh Collins. Đây cũng là phim đầu tiên Azim có doanh thu đạt lãi dù mức lãi chỉ khoảng 400.000 USD . Mặt khác, The Time of Their Lives lại nhận nhiều chỉ trích về nội dung vì kết cấu hời hợt và không có khả năng truyền tải thông điệp. Ảnh: Calgary.