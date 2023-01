Sự nghiệp kinh doanh ấn tượng của cựu sao Barca

Tính đến năm 2023, giá trị của công ty do Braithwaite đầu tư đã ở mức gần 200 triệu euro. Trong vòng 6 năm, công ty bất động sản do tuyển thủ Đan Mạch đầu tư đã sở hữu 1500 căn hộ và đang xây thêm 500 căn nữa, tại hai bang Philadelphia và New Jersey.