Sự nghiệp của Vu Chính lao đao vì scandal đạo nhái

Hình ảnh của biên kịch Vu Chính bị cắt khỏi show Sự ra đời của diễn viên 3. Các tác phẩm do anh sản xuất cũng có nguy cơ cấm phát sóng.

Ngày 3/1, Sohu đưa tin sự nghiệp của Vu Chính gặp khó khăn khi bị 156 vị biên kịch, nhà văn, nhà sản xuất đồng loạt chỉ trích vì hành vi đạo nhái tác phẩm.

Cuối năm 2020, biên kịch Vu Chính đã gửi lời xin lỗi tới nữ sĩ Quỳnh Dao vì từng đạo nhái nội dung tiểu thuyết Mai hoa lạc để xây dựng lên bộ phim Cung tỏa liên thành.

Vu Chính xin lỗi nữ sĩ Quỳnh Dao sau 6 năm bị xử thua kiện.

Vụ việc được tòa án phán quyết Vu Chính thua kiện từ năm 2014. Tuy nhiên, biên kịch tai tiếng không lên tiếng xin lỗi và tuyên bố sẽ kháng án. Trong bài xin lỗi, Vu Chính cho biết lý do anh không thừa nhận sai lầm là thiếu can đảm.

Vu Chính cũng quyết định rút khỏi vị trí giám khảo của show Sự ra đời của diễn viên 3. Tuy nhiên, ngay từ tập phát sóng tối 2/1, hình ảnh của vị biên kịch tai tiếng đã bị cắt bỏ hoàn toàn khỏi chương trình.

Sohu cho biết thêm bộ phim truyền hình Ngọc xuân lâu do Bạch Lộc, Kim Thần diễn chính dự kiến lên sóng đài Hồ Nam vào cuối tháng 1 cũng bị hoãn vô thời hạn, thay vào đó là tác phẩm Băng vũ hỏa do Vương Nhất Bác và Trần Hiểu thể hiện.

Phim điện ảnh Âm dương sư: Tình nhã tập đang được công chiếu trên các rạp, có thành tích doanh thu khá tốt nhưng cũng bị ảnh hưởng. Theo Sohu, phim chưa bị gỡ khỏi các rạp ngay lập tức mà bị hạn chế suất chiếu và quảng bá.

Sohu đánh giá Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc đang mạnh tay với những tác phẩm hoặc người làm nghệ thuật vướng scandal đạo nhái. Trước đó, nhà văn Quách Kính Minh cũng phải xin lỗi nhà văn Trang Vũ và dành hết số tiền lợi nhuận từ tiểu thuyết sao chép vào một quỹ chống đạo phẩm.

Phản ứng của khán giả Trung Quốc là đồng tình với quyết định từ phía Tổng cục Điện ảnh. Họ cho rằng các nhà văn, biên kịch phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Những kẻ ăn cắp chất xám không xứng đáng được nổi tiếng, tôn trọng và xuất hiện trên truyền hình.

Vu Chính sinh năm 1979, là biên kịch ăn khách của Trung Quốc. Anh vướng nhiều scandal như sao chép tác phẩm, lăng xê nghệ sĩ của mình mà nói xấu diễn viên khác, sản xuất phim kém chất lượng.

Tuy nhiên, Vu Chính lại rất "mát tay" trong việc tạo danh tiếng cho diễn viên, điển hình như Dương Mịch tham gia Cung tỏa tâm ngọc, Triệu Lệ Dĩnh đóng Lục Trinh truyền kỳ, Lâm Tâm Như với Mỹ nhân tâm kế, Ngô Cẩn Ngôn diễn Diên Hi công lược... Viên San San, Bạch Lộc đều trở nên nổi tiếng hơn sau khi tham gia các phim do Vu Chính sản xuất. Do đó, không có diễn viên nào dám đắc tội với anh.