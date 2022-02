Sự nghiệp của 'thợ săn quái vật' Henry Cavill

Từ nam diễn viên thường xuyên bị hụt vai lớn một cách đáng tiếc, Henry Cavill vươn lên trở thành ngôi sao sáng của Hollywood.

Henry Cavill hiện được đánh giá như một trong những tài tử gặt hái nhiều thành tích nổi bật nhất tại Hollywood. Dù vậy, con đường tiến tới thành công của nam diễn viên cũng phải trải qua không ít khó khăn. Từng nắm trong tay cơ hội lớn từ sớm nhưng không may vụt mất, Henry Cavill đi từng bước chậm đến hào quang của danh tiếng.

Mối duyên sớm với "siêu nhân"

Sinh ra trong gia đình có cha mẹ làm việc ở lĩnh vực tài chính, từ nhỏ đến thuở thiếu thời, Henry Cavill chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên, hay xa hơn là ngôi sao Hollywood.

Nhưng mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi vào năm 16 tuổi, Cavill có cuộc gặp "tựa như trời sắp đặt" với tài tử Russell Crowe. Khi ấy, ông đang quay bộ phim Proof Of Life của đạo diễn Taylor Hackford tại ngôi trường mà Henry theo học. Crowe trò chuyện với Cavill về quá trình làm nghề của ông.

Vendetta mang lại vai diễn chính đầu tiên cho Henry Cavill. Ảnh: IMDb.

Từ đây, quyết định đi theo diễn xuất của Henry bắt đầu hình thành. Russell Crowe sau này đã vào vai cha của nhân vật Siêu Nhân mà Cavill đóng trong bom tấn Man of Steel.

Trong hơn một năm sau đó, Henry Cavill tham gia rất nhiều chương trình tuyển chọn diễn viên cho dự án điện ảnh, truyền hình và cả sân khấu Broadway. Anh có vai diễn đầu, cũng là vai chính đầu tiên, trong bộ phim Vendetta do Italy, Canada và Pháp hợp tác sản xuất vào năm 2001. Dù phim không nhận nhiều đánh giá tích cực, Cavill nhanh chóng được các nhà làm phim Hollywood để mắt đến.

Không bị vai chính đầu tay "che mắt", Cavill gần như chấp nhận mọi vai diễn, từ vai phụ đến khách mời, thậm chí có lúc nam diễn viên đóng cả vai quần chúng. Loạt tựa phim có sự góp mặt của Cavill nhưng ít ai nhận ra hoặc để ý đến anh gồm The Count of Monte Cristo, I Capture the Castle, Tristan + Isolde, Red Riding Hood, Stardust...

Đổi lại, anh có cơ hội làm việc và học hỏi từ nhiều tên tuổi lớn lúc bấy giờ, như đạo diễn kỳ cựu Randal Kleiser của Grease và The Blue Lagoon, đạo diễn Kevin Reynolds của Robin Hood: Prince of Thieves và Waterworld, đạo diễn Matthew Vaughn - cha đẻ của series Kingsman và Kickass…

Nhờ thái độ tích cực, kiên nhẫn và siêng năng, sau 6 năm theo đuổi nghiệp diễn, Henry Cavill nhận được vai diễn làm nên tên tuổi trong series The Tudors do đài BBC (Anh) hợp tác sản xuất cùng kênh Showtime (Mỹ).

Loạt phim nhanh chóng đón nhận sự yêu thích từ công chúng ở khắp châu Âu và Mỹ. Cánh cửa từ các thương hiệu lớn bắt đầu rộng mở với nam diễn viên 24 tuổi. Sau một năm lên sóng, The Tudors mang về đề cử giải Quả cầu Vàng và Emmy cho Henry Cavill.

The Tudors là tác phẩm làm nên tên tuổi cho Henry Cavill. Ảnh: IMDb.

Nhiều lần "hụt vai" đáng tiếc

Năm 2003, Henry Cavill được chọn cho vai Clark Kent trong dự án Superman của McG và Warner Bros. Tuy nhiên, khi McG phải rời dự án và Bryan Singer vào thay thế, họ chuyển cơ hội này cho Brandon Routh - một gương mặt khá mới lúc bấy giờ.

Trong cuộc bình chọn qua Internet cho vai diễn Cedric Diggory của Harry Potter và Chiếc cốc lửa, Henry Cavill là nam diễn viên nhận nhiều phiếu bầu nhất. Người hâm mộ lạc quan cho rằng anh là người đảm nhận vai chàng phù thủy trẻ. Nhưng kết quả, vai diễn này thuộc về Robert Pattinson.

Stephenie Meyer, tác giả bộ tiểu thuyết ăn khách Twilight, từng chia sẻ rằng Henry Cavill là hình tượng phù hợp nhất để hóa thân thành nhân vật ma cà rồng si tình Edward Cullen. Sau đó, anh cũng đến thử vai và được khen ngợi hết lời. Nhưng cơ hội này lần nữa lọt vào tay Robert Pattinson. Nhà sản xuất cho biết nguyên nhân chính dẫn đến quyết định trên là vì Henry "quá già cho vai Edward".

Năm 2005, Henry Cavill từng là lựa chọn cuối cùng cho vai điệp viên 007, kế thừa nam diễn viên Pierce Brosnan. Đạo diễn Martin Campbell vốn lựa chọn Cavill thay vì Daniel Craig, thế nhưng, vì hãng sản xuất muốn đem tới hình ảnh James Bond già dặn hơn, nên Daniel Craig đã có cơ hội nhận vai và hái quả ngọt cùng Casino Royale.

Sau đó, một cơ hội khác lại tới với Henry Cavill khi nhà sản xuất Warner Bros. mời anh tham gia thử vai Batman trong series phim của đạo diễn Christopher Nolan. Henry Cavill nhanh chóng từ chối do anh cảm thấy bản thân "không hợp đóng Người Dơi".

Henry Cavill hai lần "để hụt" vai diễn trước Robert Pattinson. Ảnh: Popsugar, Teen Vogue.

Sự nghiệp khởi sắc với nhiều bom tấn

Sau nhiều lần "hụt vai", Henry Cavill có được không ít dự án phim lớn nhỏ với vị trí từ vai thứ chính trở lên, điển hình là vai thứ chính trong 2 phim Blood Creek do đạo diễn Joel Schumacher thực hiện và Whatever Works của đạo diễn nổi tiếng Woody Allen, hay vai chính trong bom tấn về các vị thần Hy Lạp Immortals và The Cold Light of Day, nơi anh có cơ hội đóng cùng hai ngôi sao kỳ cựu Bruce Willis và Sigourney Weaver.

Năm 2011, Henry Cavill lần nữa được mời thủ vai Superman. Theo đạo diễn Zack Snyder, Henry là "sự lựa chọn hoàn hảo cho tấm áo choàng và biểu tượng chữ S của siêu nhân". Hai bộ phim Man of Steel và Batman vs Superman: Dawn of Justice do Henry Cavill đóng chính mang về doanh thu hơn 1,5 tỷ USD .

Từ vai Siêu Nhân, "chàng trai hai lần bị Robert Pattinson giật vai" đã trở thành gương mặt quen thuộc trong bom tấn kinh phí lớn của Hollywood, với hình tượng mạnh mẽ, cường tráng nhưng vẫn rất lịch lãm.

Henry Cavill không gặp nhiều khó khăn khi hóa thân thành các dạng nhân vật khác nhau, từ vai đặc vụ Mỹ trong The Man from U.N.C.L.E., quân nhân dũng cảm ở Sand Castle, điệp viên hai mang tại Mission: Impossible – Fallout, cho đến thanh tra quả cảm theo chân sát nhân hàng loạt trong Night Hunter và thám tử tài ba của Enola Holmes.

Năm 2019, Henry Cavill tái xuất ở lĩnh vực phim dài tập với vai chính trong The Witcher, bộ phim chuyển thể dựa trên quyển sách cùng tên của nhà văn người Ba Lan Andrzej Sapkowski. Dù nhận nhiều chỉ trích từ giới phê bình, The Witcher được khán giả đại chúng yêu thích, đặc biệt là người hâm mộ của dòng game cùng tên. Điều này giúp dự án có cơ hội sản xuất mùa 2. Cùng vai diễn kẻ săn quái vật Geralt of Rivia, Cavill gây ấn tượng mạnh với người xem nhờ cơ thể săn chắc, vạm vỡ và ánh mắt sắc bén.

Sắp tới, Henry Cavill vào vai chính trong Argylle, bộ phim hành động kinh phí cao về đề tài gián điệp. Phim do đạo diễn Matthew Vaughn, người từng dìu dắt Cavill trong Stardust, thực hiện.

Ngoài ra, Argylle còn có sự góp mặt của dàn sao đình đám gồm Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Samuel L. Jackson, Dua Lipa, Ariana DeBose, Rob Delaney...

Sự nghiệp của Henry Cavill gây ấn tượng với nhiều tác phẩm nổi bật. Ảnh: NME.

Ngoài ra, trước việc Daniel Craig rời khỏi 007, Henry Cavill nhanh chóng trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho thế hệ James Bond tiếp theo. Đồng thời, anh cũng có màn tái xuất cùng nhân vật Sherlock Holmes trong phần 2 của Enola Holmes.

Có thể nói dù mở màn sự nghiệp không thuận lợi như nhiều đồng nghiệp khác, nhưng nhờ lòng kiên nhẫn, niềm đam mê với nghề, tính cách không ngừng học hỏi, và quan trọng hơn cả là ý chí vững vàng, không nản lòng, Henry Cavill đã có thể góp mặt trong hàng ngũ gương mặt tài tử thế hệ mới thành công nhất tại miền đất danh tiếng Hollywood.