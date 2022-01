Sự nghiệp của tài tử 'Moon Knight' trước khi qua đời

Gaspard Ulliel là gương mặt sáng giá của điện ảnh Pháp với sự nghiệp hơn 30 phim và hai lần thắng giải César. Bên cạnh đó, anh còn là chàng thơ của giới thời trang.

Ngày 19/1, Variety đưa tin nam diễn viên Gaspard Ulliel qua đời sau tai nạn trượt tuyết ở vùng Savoie của dãy Alps. Anh được báo cáo va chạm với vận động viên khác tại ngã tư giữa hai con dốc, dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong.

Giới phim ảnh Pháp nói riêng, Hollywood nói chung bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của ngôi sao 38 tuổi. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire tưởng niệm Ulliel trên Twitter: "Điện ảnh Pháp đã mất đi tài năng lớn, đầy sức hút và năng lượng".

Nam diễn viên kiêm nhà làm phim người Canada Xavier Dolan từng làm việc với Ulliel trong phim It’s Only the End of the World bày tỏ: "Không thể tin được, thật điên rồ và đau đớn khi nghĩ đến việc phải viết ra những lời này. Yên nghỉ nhé, Gaspard Ulliel".

Từ sao nhí vô danh đến diễn viên nổi tiếng

Gaspard Ulliel sinh năm 1984 ở Boulogne-Billancourt, vùng ngoại ô Paris, nước Pháp. Anh có mẹ là nhà sản xuất chương trình thời trang và cha làm nhà tạo mẫu.

Từ bé, Ulliel đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất trong các vở kịch ở trường. Anh lần đầu xuất hiện trong phim truyền hình năm 11 tuổi, với vai diễn nhí ở tác phẩm Pháp Une Femme en Blanc. Theo Deadline, Ulliel dành hai năm học diễn xuất tại Đại học Vincennes-Saint-Denis (Paris 8) để nâng cao chuyên môn và từng biểu diễn ở trường kịch nghệ danh tiếng của Pháp, Cours Florent.

Nhớ lại trải nghiệm thời mới đóng phim, Ulliel chia sẻ với Crash Magazine: "Với một đứa trẻ 11 tuổi khi đó, bối cảnh phim trường luôn hiện ra theo cách ấn tượng và choáng ngợp nhất. Dẫu vậy, tôi thấy khá dễ dàng để hòa nhập cùng mọi người".

Bên cạnh diễn xuất, ngôi sao nước Pháp thổ lộ khát khao được ngồi ghế đạo diễn. Anh nói: "Tôi muốn trực tiếp đạo diễn một tác phẩm và đưa nó đến thành công, nhưng thực tế xảy ra chưa như kỳ vọng. Tôi có xu hướng tập trung đóng phim và vẫn còn nhiều thời gian tìm hiểu vai trò mới".

Gaspard Ulliel nổi tiếng với vai diễn nhà thiết kế lừng danh Yves Saint Laurent trong Saint Laurent. Ảnh: Fimela.

Theo SCMP, Gaspard Ulliel được khán giả Pháp yêu mến qua vai chính trong bộ phim điện ảnh A Very Long Engagement (2004). Tác phẩm giúp anh thắng giải César hạng mục Nam diễn viên triển vọng.

Tuy nhiên, để nói về vai diễn giúp anh nổi tiếng toàn cầu thì chắc chắn là Hannibal Lecter - bác sĩ tâm thần và kẻ giết người hàng loạt trong bộ phim nói tiếng Anh Hannibal Rising. Trong phim, Ulliel sánh đôi minh tinh Củng Lợi.

Đối với người yêu thời trang, cái tên Gaspard Ulliel vốn đã quen thuộc từ khi anh tham gia phim tiểu sử Saint Laurent nói về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thiết kế lừng danh. Ulliel được đề cử giải César và giành giải thưởng Lumières ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho phim này.

Trong Saint Laurent có cảnh Ulliel khóa môi đồng giới bạn diễn Louis Garrel gây xôn xao. Nói với IndieWire vào năm 2014, tài tử chia sẻ: "Tôi tự hào về nụ hôn ấy, Louis Garrel thật tuyệt vời. Cậu ta có ria mép, và đó là lần đầu tôi hôn một người có bộ ria mép".

Đến năm 2016, Ulliel lần nữa gây chú ý với phim It's Only the End of the World (2016) của Xavier Dolan. Ulliel kết hợp cùng hai tên tuổi Léa Seydoux và Marion Cotillard tạo nên cái kết hoàn hảo cho phim.

"Chàng thơ" của Chanel

SCMP đánh giá Gaspard Ulliel là tiêu chuẩn cho vẻ đẹp của quý ông Pháp: đôi mắt xanh lơ quyến rũ, đường viền xương hàm sắc nét, góc cạnh, khuôn môi cong đầy đặn hài hòa với chiếc mũi cao và thẳng.

Ngoại hình nổi bật đã giúp Ulliel được Chanel săn đón cho vị trí đại sứ thương hiệu cao cấp. Năm 2007, anh ký hợp đồng làm đại diện dòng nước hoa dành cho nam của Chanel, Bleu de Chanel, và trở thành là "chàng thơ" của hãng trong hơn 10 năm.

Cơ duyên với Chanel mở ra nhiều cơ hội mới cho Ulliel. Martin Scorsese - nhà làm phim huyền thoại của Hollywood - không tiếc lời khen sau khi đạo diễn đoạn quảng cáo nước hoa The Film có Ulliel đóng chính.

"Đoạn clip 60 giây gói gọn toàn bộ niềm tự hào của tôi. Nó giống như giấc mơ vậy. Nhờ The Film mà mọi người nhận ra tôi trên phố còn nhiều hơn khi đóng bất kỳ bộ phim nào", Ulliel chia sẻ IndieWire, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Scorsese.

Gaspard Ulliel trong quảng cáo của Chanel. Ảnh: Chanel.

Theo SCMP, khi còn sống, nam diễn viên từng xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Pháp cùng người mẫu Doutzen Kroes. Anh và siêu mẫu Kate Moss là gương mặt đại diện cho thương hiệu đồ da cao cấp Longchamp từ năm 2008.

Ngoài mối quan hệ với Chanel, tài tử Pháp và Hedi Slimane - cựu giám đốc sáng tạo của Dior Homme - cũng có mối quan hệ thân thiết. Sau khi ngừng làm việc cho Dior, Slimane hợp tác với Yves Saint Laurent và hiện là sếp lớn của thương hiệu Celine.

"Tôi thực sự thích những sáng tạo của Slimane, chúng sạch sẽ và sang trọng. Tôi cảm thấy thoải mái khi mặc những bộ quần áo này", Ulliel bày tỏ trên Crash Magazine.

Để lại nuối tiếc khi qua đời

Người hâm mộ đã rất hào hứng khi biết rằng Gaspard Ulliel sẽ xuất hiện cùng Oscar Isaac và Ethan Hawke trong mini-series Moon Knight mới nhất của Marvel. Ở tác phẩm này, anh đóng vai Anton Mogart/Midnight Man, kẻ thù của Moon Knight - cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ mắc chứng rối loạn nhân dạng phân ly, tội phạm chuyên đánh cắp kho báu nghệ thuật và những bản thảo quý giá.

Loạt phim công bố trailer hôm 18/1 (đúng thời điểm Ulliel gặp tai nạn) và dự kiến phát hành cuối tháng 3. Theo People, cảm xúc của khán giả lúc này lẫn lộn. Họ chỉ chờ ngày Moon Knight ra mắt để tưởng nhớ tài năng trẻ đã qua đời.

Nam diễn viên sánh đôi cùng người bạn đời Gaëlle Piétri trong sự kiện giải trí. Ảnh: Arealnews.

Truyền thông Pháp cho hay Ulliel yêu say đắm người mẫu kiêm diễn viên Gaëlle Piétri trước khi mất. Cả hai có một con chung là bé Orso, 6 tuổi. Gia đình hạnh phúc được nhìn thấy trượt tuyết trên dãy Alps trước khi thảm kịch xảy ra. Trên Instagram, Piétri còn chia sẻ nhiều hình ảnh gia đình, cô và Ulliel chỉ mới chúc mừng sinh nhật con trai cách đây một tuần.