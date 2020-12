Sự nghiệp của những nữ ca sĩ sau khi rời nhóm nhạc

Camila Cabello của Fifth Harmony, Geri Halliwell, Victoria Beckham của Spice Girls từng khiến khán giả bị trầm cảm khi tuyên bố tạm ngừng hoạt động ca hát.

Theo suy nghĩ của người hâm mộ, khi một nhóm nhạc hoạt động lâu năm, đồng nghĩa với việc các thành viên trong nhóm có mối quan hệ thân thiết, bền chặt. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng với tất cả. Đôi khi, họ chỉ cố ở lại khi phải chịu tác động ngoại cảnh. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tình bạn giữa các thành viên.

Theo SCMP, trong lịch sử nhạc pop, có một vài quyết định rời nhóm khiến người hâm mộ đặc biệt tiếc nuối như Camila Cabello của Fifth Harmony, Geri Halliwell của Spice Girls...

Cuộc chiến về sức khỏe, tâm lý của Jesy Nelson (Little Mix)

Mới đây, người hâm mộ nhạc pop không khỏi bất ngờ khi Jesy Nelson - thành viên Little Mix - tuyên bố rời khỏi nhóm, ngay sau khi nhóm nhạc của cô đoạt giải The X Factor vào ngày 14/12.

Theo chia sẻ của Jesy Nelson, cô bị áp lực bởi ngành công nghiệp giải trí ngày càng khắc nghiệt. Điều này khiến nữ ca sĩ quyết định rời nhóm. Jesy Nelson tâm sự rằng công việc căng thẳng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, tinh thần của cô.

Jesy Nelson - thành viên Little Mix - tuyên bố rời khỏi nhóm vào ngày 14/12, ngay sau khi nhóm nhạc của cô đoạt giải The X Factor.

"Sự thật là gần đây, việc có mặt trong ban nhạc khiến sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng nhiều. Tôi thấy áp lực khi hoạt động dưới tư cách thành viên một nhóm nhạc nữ, tôi cảm thấy không dễ dàng khi sống theo sự mong đợi của người khác", Jesy Nelson viết trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ nói thêm sẽ có lúc mỗi người cần dành thời gian để tập trung chăm sóc bản thân thay vì cố gắng làm người khác hạnh phúc. Với cô, đây là thời điểm thích hợp để quay ngược vào chính mình.

Sau gần một thập kỷ đồng hành cùng nhau, những thành viên còn lại của Little Mix cho biết họ ủng hộ quyết định của Nelson.

"Sau 9 năm tuyệt vời bên nhau, Jesy đã quyết định rời Little Mix. Đây là khoảng thời gian rất buồn nhưng chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Jesy", đại diện nhóm nhạc cho hay.

Jade, Perrie và Leigh-Anne cũng hứa tiếp tục hành trình sự nghiệp: "Chúng tôi vẫn tiếp tục với Little Mix. Cả ba chưa sẵn sàng để nó kết thúc dù chúng tôi biết rằng việc Jesy rời nhóm là tin đáng buồn với người hâm mộ".

Camila Cabello nổi bật nhất Fifth Harmony

Fifth Harmony - ban nhạc nữ nổi tiếng nước Mỹ - bắt đầu rơi vào tình trạng căng thẳng khi Camila Cabello - thành viên nổi bật trong nhóm hoạt động âm nhạc solo và ngày càng thu hút sự chú ý.

Tháng 12/2016, những thành viên còn lại của Fifth Harmony tuyên bố rằng: "Sau bốn năm rưỡi gắn bó với nhau, chúng tôi được thông báo rằng Cabello đã quyết định rời khỏi Fifth Harmony". Theo thông tin từ truyền thông, Cabello thậm chí không tự nói điều này mà thông qua quản lý.

Camila Cabello nổi tiếng hơn hẳn kể từ ngày rời Fifth Harmony.

Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, Cabello giải thích rằng cô buộc phải rời khỏi ban nhạc vì niềm đam mê âm nhạc của riêng mình. Kể từ đó, nữ ca sĩ hợp tác với Shawn Mendes và gặt hái được nhiều thành công vượt trội.

Tới tháng 3/2018, Fifth Harmony thông báo nhóm dừng hoạt động.

Geri Halliwell (Spice Girls) khiến không ít người trầm cảm

Geri Halliwell khiến nhiều người sụp đổ khi tuyên bố rời Spice Girls - nhóm nhạc nữ nổi tiếng bậc nhất thế giới. Tháng 5/1998, Spice Girls được coi là đang ở thời kỳ đỉnh cao, vì thế quyết định của Halliwell để lại hậu quả nghiêm trọng. Theo thống kê, số cuộc gọi đến đường dây nóng về trầm cảm và tự tử ở Anh tăng lên đáng kể.

Nhiều người cho rằng chưa từng có sự ra đi nào "kịch tính" như của Geri Halliwell. Nữ ca sĩ buộc phải chấm dứt sự nghiệp cùng Spice Girls vì bị trầm cảm và luôn cảm thấy khác biệt với các thành viên khác.

Geri Halliwell khiến nhiều người sụp đổ khi tuyên bố rời Spice Girls.

Sau khi rời nhóm, Geri Halliwell thành công hơn hẳn khi hoạt động solo. Đĩa đơn đầu tiên của cô mang tên Look At Me đã giành vị trí No.1 trong bảng xếp hạng Bài hát đầu tiên.

Tuy nhiên sau đó, người hâm mộ được đón tin vui khi Geri quyết định tái hợp với Spice Girls trong chuyến lưu diễn vào năm 2007, 2019 của nhóm nhạc này.

Victoria Beckham (Spice Girls) ngày càng phát triển

Năm 2019, vết thương lòng của người hâm mộ Spice Girls một lần nữa rạn nứt khi Victoria Beckham tuyên bố sẽ không tham gia chuyến lưu diễn “Spice World - 2019 Tour” cùng ban nhạc của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue Đức, Victoria Beckham cho biết cô đã tốn nhiều thời gian để đưa ra quyết định này. Vợ David Beckham cảm thấy mọi thứ đã thay đổi, cảm xúc của cô không còn giống ngày trước.

Victoria Beckham không tham gia chuyến lưu diễn Spice World - 2019 Tour.

"Tôi muốn tập trung vào gia đình và sự nghiệp hiện tại. Tôi đã 45 tuổi, tôi cũng đang rất hạnh phúc với những gì mình có", Victoria nói.

Vắng bóng bà xã David Beckham, chuyến lưu diễn của Spice Girls vẫn nhanh chóng hết vé. Theo nguồn tin, có thể nhóm nhạc này tiếp tục hành trình lưu diễn của họ để kỷ niệm 25 năm thành lập nhóm vào năm 2021.