Sự nghiệp của nhiếp ảnh gia được Công nương Diana yêu thích

Từng là nhiếp ảnh gia được Công nương Diana tin tưởng, công việc đáng mơ ước nhưng Patrick Demarchelie vẫn mang tiếng xấu đến cuối đời.

Nhiếp ảnh gia thời trang Patrick Demarchelier – người nổi tiếng cân bằng giữa sự thanh lịch và thoải mái tự nhiên trong tác phẩm - đã qua đời ở tuổi 78 vào ngày 31/3.

Trong suốt sự nghiệp, ông thực hiện nhiều chiến dịch thời trang cho Chanel, Dior, Yves Saint Laurent... Tác phẩm của ông được đăng trên Harper's Bazaar, Vogue, Teen Vogue, Vanity Fair và Allure.

Sự ra đi của ông khiến Vera Wang bày tỏ mình “đau buồn đến tận xương tủy”, trong khi siêu mẫu Bella Hadid nói rằng bản thân may mắn vì được đứng trước ống kính Patrick, theo The Guardian.

Kendall Jenner và Patrick Demarchelier tham dự một sự kiện vào năm 2017 tại Paris. Ảnh: G.

Nhiếp ảnh hoàng gia đầu tiên không phải người Anh

Sinh ra ở Le Havre (Pháp), Patrick sớm nhận ra mình có niềm đam mê với nhiếp ảnh. Khi còn là thiếu niên, ông nhận được chiếc máy ảnh từ cha dượng và sử dụng nó để chụp đám cưới, ảnh hộ chiếu.

Năm 20 tuổi, ông chuyển đến Paris (Pháp), có cơ hội cộng tác với nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Thụy Sĩ Hans Feurer. Ông bắt đầu bấm máy cho tạp chí Vogue Mỹ trước khi chuyển đến New York (Mỹ) theo bạn gái vào năm 1975.

Ảnh bìa đầu tiên của ông được xuất bản vào năm 1977, nhưng tác phẩm đáng nhớ nhất là vào tháng 5/1989, với sự góp mặt của Madonna. Khoảng thời gian này đánh dấu sự phát triển vượt bậc khi tác phẩm của ông không chỉ được giới thiệu trong American Photographer Master Series. Nó còn giúp ông trở thành người vẽ chân dung riêng cho Công nương Diana.

Patrick là nhiếp ảnh gia được yêu thích bởi Công nương Diana. Ảnh: G.

Diana đã phát hiện ra tác phẩm của ông trên trang bìa Vogue. Từ đó, ông trở thành nhiếp ảnh gia chính thức của hoàng gia đầu tiên không phải là người Anh.

Sự nghiệp của Patrick tiếp tục thăng hoa khi được nhiếp ảnh gia Grace Coddington công nhận tài năng. Cả hai trở nên thân thiết kể từ khi làm việc tại tạp chí Vogue Anh. Loạt ảnh được chụp vào những năm 1990 của họ rực rỡ ánh nắng, có người mẫu vui vẻ, năng động, mặc quần áo sang trọng.

Ông là nhiếp ảnh gia đã đồng hành cùng thế hệ người mẫu kỳ cựu bao gồm Cindy Crawford, Naomi Campbell, Beverley Peele và Tyra Banks.

Dàn siêu mẫu trên bìa tạp chí Vogue kỷ niệm 100 năm thành lập được chụp bởi Patrick Demarchelier vào tháng 4/1992. Ảnh: Vogue.

Tên tuổi của ông có sức ảnh hưởng đến mức được nhắc nhiều trong bộ phim The Devil Wears Prada năm 2006. “Get me Patrick” là câu thoại được trích dẫn nhiều trong phim. Ông cũng xuất hiện trong Sex and the City và là khách mời định kỳ của America’s Next Top Model.

Mang lời cáo buộc đến cuối đời

Patrick Demarchelier đã có cuộc triển lãm “The Cult of Personality” của riêng mình tại Petit Palais (Paris, Pháp) vào năm 2009. Năm 2011, ông xuất bản cuốn sách mang tên Dior Couture nói về sự xa hoa.

“Các nhiếp ảnh gia phải làm cho trang phục trông thật bắt mắt. Đó là lý do giúp chúng tôi được trả tiền”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Dù đạt nhiều thành tựu, có sự nghiệp “khó ai sánh bằng”, Patrick lại lâm vào tình thế khó khăn vào năm 2018. Ông bị cựu trợ lý kiêm người mẫu tố cáo dùng quyền lực để ép buộc quan hệ tình ái.

Thời điểm đó, thế giới thời trang vật lộn với lịch sử quấy rối tình dục và lạm dụng quyền lực, phong trào #MeToo bùng nổ mạnh mẽ nên Patrick bị chỉ trích dữ dội. Ông trở thành nhân vật chính trên tờ The Boston Globe, trong đó nhiều người mẫu nói rằng mình bị vị nhiếp ảnh gia này quấy rối.

Đứng trước những lời tố cáo, nhiếp ảnh gia người Pháp đáp trả: "Đó là chuyện tào lao". Ông liên tục phủ nhận mọi cáo buộc quấy rối tình dục. Tuy nhiên, vụ bê bối đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh và danh tiếng của ông.

Sự nghiệp của Patrick lao dốc khi bị cáo buộc quấy rối tình dục vào năm 2018. Ảnh: Shutterstock.

Condé Nast sau đó đưa ra phản hồi sau những lời cáo buộc: “Chúng tôi thông báo với Patrick rằng sẽ không làm việc với ông ấy trong tương lai gần”.

Những lời cáo buộc cũng như sự phản bác của Patrick được cho là không có hồi kết, “bất phân thắng bại” cho đến khi ông mất.

Dù vậy, nhiều người trong giới thời trang vẫn dành sự kính trọng cho vị nhiếp ảnh gia tài năng, như cách Amber Valletta viết: “Ông ấy là lịch sử thời trang và nhiếp ảnh huyền thoại. Chúng tôi sẽ nhớ ông ấy”.