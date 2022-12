Sự nghiệp của Jaden Smith ở tuổi 24

Jaden Smith hiện tập trung kinh doanh và không tung nhiều sản phẩm âm nhạc. Anh sở hữu khối tài sản 8 triệu USD ở tuổi 24.

Jaden Smith tập trung kinh doanh.

Các tay săn ảnh của BackGrid bắt gặp Jaden Smith đi chơi ở West Hollywood (Mỹ) ngày 9/12, giữa thời điểm bận rộn khai trương cửa hàng thời trang mới. Nam ca sĩ lăng xê phong cách năng động, cá tính như thường lệ. Anh nở nụ cười tươi khi nhìn thấy máy ảnh.

Theo thông báo, thương hiệu thời trang MSFTSrep của Jaden sẽ mở thêm chi nhánh ở Calabasas, thành phố thuộc bang California. Con trai Will Smith cùng các cộng sự trực tiếp làm mẫu và xuất hiện trên quảng cáo của thương hiệu.

Jaden Smith xuất hiện ở West Hollywood giữa lúc bận rộn khai trương cửa hàng quần áo mới. Ảnh: BackGrid.

Thời gian qua, khán giả đặt câu hỏi về sự hoạt động của Jaden trong lĩnh vực nghệ thuật. Mặc dù tới ủng hộ cha ra mắt phim Emancipation đầu tháng 12, chúc mừng em gái Willow trình làng các sản phẩm âm nhạc chất lượng và gặt hái thành công trong năm 2022, song Jaden không có động thái nào cho thấy anh sẽ trở lại đường đua âm nhạc.

Thực tế, Jaden có trở lại nghệ thuật trong năm 2022 khi được xác nhận sẽ tham gia Justice World Tour của Justin Bieber. Nhưng vì sự kiện bị dời lại, Jaden chưa xuất hiện.

Theo South China Morning Post, ở tuổi 24, Jaden sở hữu khối tài sản 8 triệu USD . Phần lớn thu nhập đến từ kinh doanh thời trang, thương hiệu nước khoáng và cát-xê âm nhạc.

The Things cho biết công ty nước khoáng hợp tác cùng Smith có doanh thu hơn 3 triệu USD mỗi năm. Do đó, con trai Will Smith cũng bỏ túi khoản tiền không nhỏ nhờ cú bắt tay này.

Nam ca sĩ hướng đến phong cách thời trang unisex. Ảnh: @c.syresmith.

Hiện tại, Jaden muốn tập trung vào mảng kinh doanh và xây dựng hình ảnh theo hướng phi giới tính. Tạp chí GQ bình chọn Jaden là một trong những nam nghệ sĩ có gu ăn mặc đẹp nhất hành tinh và là biểu tượng của cộng đồng LGBTQ+.

Thông qua câu chuyện trang phục, anh muốn thúc đẩy bình đẳng giới và truyền đạt tinh thần tự do cho giới trẻ. Ngôi sao The Karate Kid hy vọng công chúng suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ của bản thân và không ngại bị bắt nạt, chế nhạo khi làm như vậy.