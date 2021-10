Sự nghiệp ca hát dang dở của Park Shin Hye, Yoo In Na

Kim Ji Won, Park Shin Hye, Yoo In Na và Lee Sun Bin được đào tạo để làm ca sĩ, nhưng cuối cùng họ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Theo South China Morning Post, cơ duyên vào nghề của các diễn viên và ca sĩ người Hàn Quốc đến khá bất ngờ. Ước mơ thời bé của họ khác xa nghề nghiệp hiện tại, chẳng hạn như V (BTS) từng muốn làm nông dân, còn Cha Eun Woo khao khát trở thành luật sư.

Trong khi đó, trước khi theo đuổi con đường diễn viên truyền hình, một số ngôi sao đã được đào tạo nghiêm túc để chào sân với vai trò ca sĩ. Sự chuyển hướng đột ngột khiến họ cũng không ngờ đến.

Kim Ji Won

Kim Ji Won nổi tiếng với diễn xuất trong phim Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời), nhưng ít người biết ban đầu cô sử dụng nghệ danh “JessicaK” và từng hát bè cho ca sĩ Younha. Trước kia, Ji Won tích cực học hát, nhảy, chơi đàn piano với mong muốn làm ca sĩ.

Kim Ji Won bỏ đam mê ca hát để làm diễn viên. Ảnh: Jkforum.

Tuy nhiên, cô bất ngờ rẽ hướng khi được đạo diễn Jang Jin nhìn thấy tiềm năng rộng mở ở lĩnh vực diễn xuất. Jang Jin mời người đẹp sinh năm 1992 tham gia một vai trong Romantic Heaven (2011), và vai diễn này đã thay đổi số phận Ji Won.

"Tác phẩm đánh dấu màn ra mắt thành công của Kim Ji Won và trở thành bàn đạp để cô bứt phá hơn nữa. Sau Romantic Heaven, cô liên tục đảm nhận vai chính các phim truyền hình ăn khách như The Heirs, Mr. Sunshine và Lovestruck in the City", South China Morning Post viết.

Park Shin Hye

Phần lớn khán giả lầm tưởng Shin Hye bén duyên với nghệ thuật là lúc đóng phim Stairway to Heaven (Nấc thang lên thiên đường), nhưng thực tế cô đã xuất hiện trong video ca nhạc của ca sĩ Lee Seung Hwan từ trước. Ngày nhỏ, Shin Hye đã trải qua khóa đào tạo trở thành thần tượng âm nhạc.

Theo Soompi, nhóm Epik High tiết lộ Seung Hwan từng yêu cầu họ sản xuất một bài hát cho riêng Shin Hye, nhưng cuối cùng nhóm đã giữ bài hát cho mình, Fly. Ca khúc sau này là một bản hit lớn.

Park Shin Hye gặt hái thành công ở lĩnh vực diễn xuất. Ảnh: Wallpaperaccess.

Năm 2003, khi chuyển sang đóng phim, Shin Hye mới tạo dựng thành công với phim Stairway to Heaven. Xuất hiện trong talk show Taxi, nữ diễn viên thừa nhận đã hối tiếc vì bỏ phí nền tảng âm nhạc mà không phải ai cũng có.

Yoo In Na

Năm 17 tuổi, Yoo In Na ký hợp đồng làm thực tập sinh của YG Entertainment. Cô đã có 11 năm ăn ngủ với âm nhạc, vũ đạo, trước khi bất ngờ chuyển hướng làm diễn viên của phim High Kick Through The Roof (Gia đình là số một). Sau đó, cô tạo được dấu ấn với vai Kim Sun/Sunny ở tác phẩm Guardian: The Lonely and Great God.

Yoo In Na nổi tiếng với vai Sunny trong phim truyền hình Guardian: The Lonely and Great God. Ảnh: TVN

Tham gia show Happy Together, In Na chia sẻ về kỷ niệm thời còn làm thực tập sinh. Cô kể lo lắng chung của các thực tập sinh là phải tập luyện nghiêm túc trước các buổi kiểm tra, và may mắn rằng In Na luôn đạt thành tích tốt, thậm chí nhiều lần được đánh giá cao nhất.

“Tôi từng được mời gia nhập nhóm nhạc nữ 4 thành viên”, In Na cho biết. Tuy nhiên, sau hiệu ứng tích cực từ High Kick Through The Roof, cô quyết định đầu tư cho nghề diễn hơn cả.

Lee Sun Bin

Lee Sun Bin, ngôi sao của The Uncanny Counter (Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì), từng có 3 năm làm thực tập sinh trong công ty âm nhạc. Cô cũng là cựu thành viên nhóm JQT.

Sự xuất hiện của Lee Sun Bin trong chương trình I Can See Your Voice 3 đã thu hút lượng lớn người hâm mộ xứ Hàn. Trên mạng xã hội, thần tượng 27 tuổi nhận được nhiều lời khen khả năng ca hát và vũ đạo điêu luyện.

Lee Sun Bin và bạn trai - nam diễn viên Lee Kwang Soo. Ảnh: South China Morning Post.

Lee Sun Bin xem diễn xuất mới là kim chỉ nam. Cô đã xuất hiện trong các phim điện ảnh và truyền hình, nổi bật là Criminal Minds, Mission: Possible. Trả lời phỏng vấn Sports Chosun, Lee Sun Bin không tỏ ra tiếc nuối vì đã từ bỏ âm nhạc.