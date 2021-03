Sự nghiệp âm nhạc thăng trầm của ba công chúa nhà Disney

Trong ba công chúa Disney, Demi Lovato được đánh giá có giọng hát tốt nhất nhưng đường đến thành công của cô cũng gặp nhiều biến cố nhất.

Sau khi Selena Gomez tiết lộ nhiều khả năng sẽ dừng ca hát để tập trung cho diễn xuất, dàn công chúa Disney đình đám một thời chỉ còn Demi Lovato và Miley Cyrus cạnh tranh trên đường đua âm nhạc.

Đều sinh năm 1992, có xuất phát điểm là những ngôi sao nhí tài năng, xinh đẹp của "nhà chuột", cả Gomez, Lovato và Cyrus ai cũng gặt hái thành tựu riêng khi quyết định theo nghề cầm mic.

Demi Lovato

Chỉ trong hai năm, kể từ 2008, Demi Lovato đã giới thiệu đến hai album - Don’t Forget và Here we go again, với chất nhạc pha trộn giữa pop, jazz-pop và soul. Cả hai đạt thành tích ấn tượng với hơn một triệu bản đĩa được tiêu thụ.

Giới chuyên môn không ngớt lời ngợi khen giọng hát của Lovato bắt tai, cách ngân nga thổn thức dễ khiến người nghe rung động. Theo Critic of Music, cô sở hữu chất giọng Light-Lyric Soprano - giọng nữ cao trữ tình nhẹ, dùng hơi ngực thoải mái mà âm thanh phát ra không gây chói tai.

"Giọng hát của Demi có thể 'cân' nhiều thể loại, Pop, Rock, Ballad, Jazz. Nội lực của Demi rất mạnh mẽ, phù hợp với tính cách của cô ấy", trang này viết.

Với thế mạnh đó, ngôi sao sinh năm 1992 không khó để đưa các album leo lên BXH Billboard Hot 100, dàn đĩa đơn Heart Attack, Skyscraper, Wildfire chạm tới vị trí cao ở BXH Billboard 200.

Album thứ 6 Tell Me You Love Me chào sân ở thành tích thứ ba trên Billboard 200. Đây cũng là album đầu tiên của cô được chứng nhận bạch kim. Đĩa đơn Sorry not Sorry thuộc album này là bài hát bán chạy nhất của Lovato tại Mỹ.

Demi Lovato có những thành công đáng ngưỡng mộ trong vai trò ca sĩ. Ảnh: Time Magazine.

Thành công và những giải thưởng của cựu công chúa Disney là niềm tự hào đáng mơ ước của bao thế hệ nghệ sĩ. Tuy nhiên, trong giai đoạn chinh phục những đỉnh cao, vấn đề sức khỏe và tinh thần đã khiến Lovato nhiều lần lao dốc.

Vì nỗi tự ti vóc dáng đẫy đà, thói nghiện ngập, Lovato đã hủy hoại cơ thể mình bằng những hành động tiêu cực. Cô bỏ dở sự nghiệp một thời gian để vào trại cai nghiện.

Hồi tháng 2, trong đoạn giới thiệu phim tài liệu Demi Lovato: Dancing with the Devil, nữ ca sĩ tiết lộ bản thân từng ba lần bị đột quỵ và lên cơn đau tim sau khi sử dụng ma túy hồi 2018.

"Bất cứ khi nào cố kìm nén cảm xúc, con người thật của bạn cũng sẽ được bộc lộ ra ngoài. Tôi đã vượt qua ranh giới mà chưa bao giờ tôi đối diện trước đây. Tôi bị đột quỵ 3 lần, lên cơn đau tim dữ dội. Trong thời khắc đó, bác sĩ nói tôi chỉ còn sống từ 5 đến 10 phút nữa", giọng ca Heart Attack nhớ lại.

Bây giờ, nhìn thẳng vào vấn đề, Lovato tự tin bản thân đã đủ mạnh mẽ sau những vấp ngã. Cô sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới và xếp những nỗi đau vào quá khứ.

Miley Cyrus

2019 không phải năm may mắn của Miley Cyrus khi chuyện tình với Liam Hemsworth tan vỡ, album She Is Coming gây nỗi thất vọng lớn.

Chyên trang âm nhạc khó tính Pitchfork chỉ chấm 4.6/10 cho album này. Giới chuyên môn đánh giá: “Ca khúc Unholy cứ như phiên bản thu gọn của We Can't Stop, còn Mother's Daughter chẳng khác gì sự chắp vá hai bài hát của Katy Perry là Swish Swish và Dark Horse”.

Miley Cyrus không được đánh giá cao với album She Is Coming. Ảnh: Miley Cyrus Fashion.

She Is Coming chỉ đạt 36.000 đơn vị album, trong đó chỉ có vỏn vẹn 12.000 bản thuần (pure sales). Doanh thu trong tuần đầu của album này thua cả album trước đó là Younger Now (45.000 đơn vị với 33.000 bản thuần), và tất nhiên thua rất xa Bangerz (debut tại #1 Billboard 200, 270.000 đơn vị đĩa bán ra).

Sự tụt dốc đã thôi thúc cô trở lại mới mẻ hơn vào năm 2020 với album Plastic Hearts. Album cho phép Cyrus thỏa sức trưng trổ nội lực trong cách hát rock với nhịp điệu disco và những hiệu ứng điện tử đặc trưng của dòng nhạc new wave thập niên 1980.

Qua Plastic Hearts, Cyrus muốn khẳng định sự nổi loạn và trưởng thành trong tình yêu. "Tôi sinh ra trong tự do, không thuộc về ai. Tôi không cần được anh yêu thương", Cyrus hát trong Midnight Sky. Prisoners, Golden G String cũng là tuyên ngôn về lối sống "chẳng cần đàn ông" của nữ ca sĩ.

Miley Cyrus nhiều lần trồi sụt như vậy trong suốt sự nghiệp. Cô chạm đỉnh vinh quang rồi lại đi xuống, cũng bởi vì chuyện tình cảm đầy biến cố với Liam Hemsworth.

Nhớ lại quá khứ, thời mới tập tễnh đi hát, Cyrus được sự hỗ trợ của bố - ca nhạc sĩ Billy Ray Cyrus. Cùng với đó là khiếu âm nhạc thiên bẩm đã khiến cô không mất quá nhiều thời gian để thành công.

Theo Critic of Music, Miley Cyrus sở hữu loại giọng Mezzo-Soprano - nữ trung. Các quãng trầm cô cũng hát mượt mà. Điểm đặc biệt trong giọng hát của Cyrus là độ khàn mạnh mẽ, khó bị nhầm lẫn với ai khác.

Có trong tay 3 album đạt vị trí No1 trên Billboard 200 là Meet Miley Cyrus, Breakout, Bangez; các ca khúc đạt vị trí cao tại Mỹ như Party in the U.S.A, Can't Be Tamed, The Climb, Cyrus Skies, nữ ca sĩ được nhận định đã có một sự nghiệp ca hát thành công.

Trong tương lai, khán giả muốn nhìn thấy Miley Cyrus thật mới mẻ. Với những gì đã và đang trải qua, cô hứa hẹn sẽ không khiến người hâm mộ thất vọng như cách đã làm bùng nổ sân khấu với Wrecking Ball và We Can't Stop.

Selena Gomez

Selena Gomez ra mắt với vai trò ca sĩ chung năm với Demi Lovato.

Nhưng nếu để so về nội lực trong giọng hát, ngôi sao Wizards of Waverly Place yếu thế hơn người đồng nghiệp, và cả Miley Cyrus.

Giọng của Gomez thuộc loại Lirico mezzo-soprano - giọng trung trữ tình. Vì thế cô dễ thành công với Love You Like a Love Song, The Heart Wants What It Wants, We Don’t Talk Anymore - những hit có giai điệu đơn giản, dễ hát mà không cần phô trương nhiều kỹ thuật.

Giới chuyên môn không đánh giá cao Gomez ở vai trò ca sĩ. Họ gọi cô là "nghệ sĩ biểu diễn" hơn là người cầm micro thực thụ. Sản phẩm của cô đầu tư mạnh hình ảnh, chiến lược PR nhưng khó tạo dấu ấn do thiếu chiều sâu.

Hơn nữa, khi không nhờ cậy kỹ thuật phòng thu, chất giọng yếu và phô của Gomez bị lộ rõ. Nhiều tờ báo gọi Gomez là “diva thở” vì cô thường xuyên hụt hơi, hát thều thào trên sân khấu.

Selena Gomez nhiều lần bị chê hát live yếu và phô. Ảnh: Twitter.

Dù Gomez bị chê bai nhiều, không ai phủ nhận được sự thành công của cô với ba album đứng đầu BXH Billboard 200 - Stars Dance, Revival và Rare. Bởi vì cô đã không ngừng nỗ lực để bản thân của ngày mai phải khác và tiến bộ hơn hôm nay.

Trên hành trình đó, Gomez nhiều lần muốn buông bỏ vì chuyện đời tư khiến cô vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đâu ngờ mối tình sóng gió với Justin Bieber và nỗi đau bệnh tật đã trở thành nguồn cảm hứng để cô trút bỏ nỗi lòng vào các câu hát.

Selena Gomez nói rằng Lose You to Love Me là ca khúc tốt nhất của cô, nhưng nhiều người vẫn không công nhận điều đó. Bởi vậy cô nản chí và tự hỏi: "Tại sao tôi lại phải tiếp tục ca hát?".

Trong cuộc phỏng vấn trên Vogue hôm 8/3, nữ ca sĩ nói đang ấm ủ thực hiện album thứ 4, cũng là album cuối cùng, trước khi đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp âm nhạc.

Cô thổ lộ: "Với album này, tôi hứa sẽ mang đến cảm hứng thật khác cho khán giả, trước khi dành toàn bộ tâm sức vào nghiệp diễn".