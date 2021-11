Sự nghiệp 4 minh tinh hàng đầu Hàn Quốc ở tuổi 40

Với khả năng diễn xuất linh hoạt, Son Ye Jin sớm thoát khỏi hình tượng ngây thơ, trong sáng ban đầu. Nữ diễn viên thử thách bản thân ở nhiều thể loại phim khác nhau. Cô được tin tưởng giao vai diễn trong các dự án Crash Landing On You, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, The Pirates, My Wife Got Married... và đạt thành công lớn, gặt hái nhiều giải thưởng điện ảnh. Sắp tới, nữ diễn viên góp mặt trong bộ phim Thirty, Nine lên sóng vào cuối 2021.