Sự nghiệp 12 con giáp trong năm Quý Mão

Trang Refynery29 cũng đồng ý với điều này, khi tử vi nói rằng sự dịch chuyển quan trọng của các hành tinh chủ yếu xảy ra vào giai đoạn đầu năm mở đường cho sự thay đổi.

Dưới đây là dự báo cụ thể về sự nghiệp của 12 con giáp trong năm mới này.

Nếu đang chán nản về vấn đề sự nghiệp, đừng sợ hãi! Năm 2023 có vẻ là một giai đoạn may mắn cho những "chú chuột" chăm chỉ, với rất nhiều bất ngờ về công việc đang chờ đón.

Đây là lúc để bạn cố gắng và cho cấp trên biết được kế hoạch, ý tưởng và nguyện vọng nghề nghiệp của mình. Vượt qua tất cả khó khăn đó, bạn sẽ có sự tăng trưởng trong mức lương.

Nhưng hãy cẩn thận, con đường dẫn đến thành công của tuổi Tý đôi khi không thuận buồm xuôi gió. Một số đồng nghiệp ghen tỵ có thể cản trở kế hoạch của bạn, nhưng đừng để nó làm bạn nản lòng. Bạn là một con chuột mạnh mẽ và sáng tạo, với mọi điều cần thiết để vượt trên đối thủ.

Tháng 8 có vẻ là thời điểm may mắn với người tuổi Tý. Hãy để mắt đến những cơ hội nghề nghiệp thú vị xung quanh.

Năm 2023 có vẻ sáng sủa, được dự báo là một năm thành công rực rỡ và viên mãn với những người tuổi Sửu. Mọi người đều biết bạn tận tụy với công việc này như thế nào, và tất cả sắp được đền đáp xứng đáng.

Năm Mão mang đến một số thăng tiến trong sự nghiệp, bạn có thể được thăng chức, tăng lương và thấy tự tin hơn.

Đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện các kế hoạch lớn và thúc đẩy động lực nơi làm việc. Sự hỗ trợ của đồng nghiệp và cấp trên sẽ rất quan trọng để bạn đạt được tầm cao mới.

Tháng may mắn nhất với tuổi Sửu là tháng 6. Đó là khi những bất ngờ thú vị và cơ hội tài chính sẽ đến. Nhưng hãy giữ tiền, vì có thể khó khăn tài chính ngắn hạn sẽ xảy ra sau đó.

Những người tuổi Dần đang trong một giai đoạn khó khăn. Họ không thể quyết định có nên gắn bó với công việc hiện tại hay không hay cần có một bước nhảy vọt về niềm tin, để thử điều gì đó mới mẻ.

Nếu bạn cảm thấy sắp có sự thay đổi, cho dù vì buồn chán hay không hài lòng hoặc muốn thử cái mới, có lẽ đã đến lúc suy xét mọi thứ. Điều cần thiết là phải có chiến lược khi bạn thay đổi nghề nghiệp.

Các chuyên gia về tử vi khuyên bạn tránh thực hiện những bước chuyển lớn trong nửa đầu năm.

2023 được dự báo là một năm đột phá lớn của người tuổi Mão. Bạn đã trải qua một số khó khăn trong nửa cuối năm ngoái, và tất cả nỗ lực ấy sắp được đền đáp xứng đáng. Bạn sắp trở thành chủ đề bàn luận ở văn phòng và lọt vào mắt xanh của cấp trên.

Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn nỗ lực hết mức, bước ra khỏi vùng an toàn và giành cơ hội thăng tiến lớn. Bạn nên tận dụng sự nổi tiếng và bắt đầu thử nghiệm các kế hoạch đã bị kìm hãm lâu nay.

Đối với người tuổi Mão, đã đến lúc để ước mơ được tỏa sáng. Những cơ hội như vậy không đến thường xuyên. Với một chút chăm chỉ, quyết tâm, cộng thêm may mắn diệu kỳ, bạn sẽ nhanh chóng leo lên vị trí cao.

Thìn vốn là người nổi bật ở nơi làm việc. Bạn có những kế hoạch và ý tưởng lớn lao cho sự nghiệp của mình. Với rất nhiều lựa chọn, thật khó để bạn biết bắt đầu từ đâu. Nhưng đừng nản lòng, bạn cần kiên trì.

Một vũ khí bí mật mà người tuổi Rồng có được là sự chịu khó, chăm chỉ và cống hiến. Việc đạt được những mục tiêu của bạn bấy lâu nay chỉ là vấn đề thời gian.

Năm Quý Mão sẽ là thời điểm tuyệt vời để thử những điều mới, cho dù là trong lĩnh vực của bạn hay khám phá một con đường khác. Người tuổi Thìn luôn tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới và năm nay sẽ là cơ hội thích hợp cho bạn.

Người tuổi Tỵ là chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, là những đồng nghiệp đáng quý suốt nhiều năm. Bạn có sở trường xử lý các tình huống khó khăn một cách duyên dáng và đĩnh đạc. Bạn cũng tách biệt giữa cuộc sống cá nhân và công việc để tập trung vào mục tiêu.

Nhưng bạn cũng có thể cảm thấy bồn chồn trong công việc vào khoảng giữa năm 2023. Có thể vì đồng nghiệp nhàm chán hoặc cấp trên không quan tâm đúng mức đến bạn. Thay đổi có thể đáng sợ, nhưng bạn xứng đáng làm công việc khiến bạn hài lòng và được đánh giá cao.

Những "chú ngựa" đang cảm thấy khá thoải mái trong công việc hiện tại. Bạn cũng rất giỏi trong việc tách biệt công việc với đời sống cá nhân, điều này giúp bạn tỏa sáng nơi văn phòng, ngay cả khi đời sống riêng không suôn sẻ.

Người tuổi Ngọ sẵn sàng làm việc, nỗ lực cần thiết để đạt đến thành công, không ngại học hỏi những kiến thức và kỹ năng mới.

Tuy nhiên, ý kiến của người khác có thể ảnh hưởng đến bạn, gây cản trở sự nghiệp. Năm 2023, bạn cần giữ vững lập trường, tin tưởng vào quan điểm của mình để không bị lung lay.

Tuổi Mùi là những người dám nghĩ dám làm. Họ có nhiều kế hoạch lớn và các dự án đang thực hiện, không ngại chia sẻ chúng với những ai muốn lắng nghe. Bạn tham vọng, quyết tâm và sẵn sàng đón nhận thử thách.

Tuy nhiên, tập trung vào thành công cá nhân có thể khiến bạn bị người khác hiểu lầm. Năm 2023, người tuổi Mùi sẽ thể hiện được khả năng của mình và cuối cùng được công nhận xứng đáng.

Người tuổi Thân có thể mong đợi một năm cân bằng trong sự nghiệp. Mọi thứ sẽ khởi sắc vào mùa xuân khi bạn nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng từ cấp trên vì sự chuyên nghiệp và tham vọng.

Bất chấp những thăng trầm có thể trải qua trong cả năm, bạn sẽ luôn sống thật với chính mình và không để vấn đề cá nhân ảnh hưởng tới công việc.

2023 là năm để tuổi Dậu tỏa sáng trong sự nghiệp. Con giáp chăm chỉ và quyết tâm này sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong năm mới. Bạn có niềm đam mê lớn với công việc và tin rằng mọi người nên có một sự nghiệp mà họ vui thích.

Bạn sẽ có cơ hội được thực hiện các dự án ấp ủ, và cuối cùng đạt được thành công, trở thành một trong những nhân viên dẫn đầu của công ty. Hãy tiếp tục tiến về phía trước, thành công đang ở gần hơn bạn nghĩ.

Người tuổi Tuất rất coi trọng sự nghiệp, và 2023 không phải một năm khác biệt. Bạn luôn tìm cách cải thiện bản thân và học hỏi kỹ năng mới. Người tuổi này tràn đầy sự sáng tạo, điều đó giúp họ nổi trội trong các lĩnh vực khác nhau, ngay cả khi không chuyên sâu.

Tử vi dự đoán giữa năm nay, tuổi Tuất sẽ khám phá ra đam mê tiềm ẩn của mình. Bạn sẽ có động lực và quyết tâm biến nó thành một điều gì đó lớn lao.

Với tuổi Hợi, 2023 có thể là một năm khó khăn. Nhưng đừng nản lòng, hãy kiên trì và tiếp tục tìm kiếm, mặc dù sẽ hơi cảm thấy hơi khó chịu với những gì sắp diễn ra. Năng suất của bạn có thể bị giảm nhưng hãy cố gắng đừng quá căng thẳng.

Công việc sẽ có thể quá tải, khiến bạn phải làm nhiều hơn và nghỉ ngơi ít, khiến bạn thấy mình như một chú chuột chạy trên bánh xe.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.