Sứ mệnh vì giá trị BĐS bền vững trong suốt 133 năm của Hongkong Land

Trong suốt hơn 130 năm phát triển, Hongkong Land đã bền bỉ kiến tạo các giá trị bền vững cho đô thị, đối tác và khách hàng thông qua nhiều công trình vượt thời gian.

Hongkong Land theo đuổi khát vọng làm bừng sức sống ở bất kỳ thành phố nào đơn vị đặt chân tới. Những công trình nhà ở hay tòa tháp kiêu hãnh khắp châu Á được Hongkong Land xây dựng dựa trên sứ mệnh tạo giá trị bền vững cho các bên liên quan bằng thiết kế không tuổi trường tồn với thời gian, vị trí chiến lược của dự án và tính sở hữu lâu dài.

Những thiết kế trường tồn với thời gian

Dù là tòa tháp thương mại, khu phức hợp hay khu dân cư, các công trình của Hongkong Land đề cao tính tiện nghi trong sinh hoạt, tính thẩm mỹ tối đa và hướng tới sự bền vững theo thời gian. Các thiết kế của Hongkong Land sở hữu vẻ đẹp hiện đại, toát lên nét sang trọng với kính chạm sàn, trần cao khoáng đạt, cửa sổ lớn và nội thất làm từ chất liệu đắt giá hàng đầu. Tất cả làm nên những tòa tháp vừa bề thế, nguy nga, vừa tinh tế và duyên dáng.

Đó cũng là lý do các công trình như Trung tâm tài chính Marina Bay và Marina Bay Link Mall (Singapore), Trung tâm thương mại thế giới - World Trade Center Jakarta (Indonesia) hay Central Building (Hà Nội, Việt Nam) đã trở thành biểu tượng thịnh vượng tại địa điểm tọa lạc. Tại TP.HCM, Hongkong Land ghi dấu ấn với dự án căn hộ hạng sang The Nassim và mới đây nhất là The Marq (quận 1).

Tầng thượng với đầy đủ tiện ích đẳng cấp, hiện đại cùng khung cảnh triệu đô ôm trọn thành phố.

The Marq gồm 2 tòa tháp cao 26 tầng, cung cấp 515 căn hộ siêu sang, nổi bật bởi phong cách kiến trúc đương đại hài hòa yếu tố thiên nhiên và không gian giữa trung tâm TP.HCM hoa lệ.

Được chăm chút tỉ mỉ từ thiết kế, chất lượng đến tiện ích đỉnh cao, The Marq vinh dự nhận 5 giải thưởng danh giá tại Lễ trao giải Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương 2020 (Asia Pacific Property Awards). Giải thưởng uy tín và đẳng cấp này xướng tên những thành tựu đô thị, căn hộ thương mại trên toàn cầu như tòa nhà phức hợp có thiết kế nội thất tốt nhất, tòa nhà cao tầng có kiến trúc tốt nhất, tòa căn hộ có nhà mẫu tốt nhất, dự án căn hộ tốt nhất, tòa nhà cao tầng tốt nhất.

Vị trí chiến lược khắp các thành phố lớn

Chuỗi dự án bất động sản trải dài khắp các thành phố lớn tại châu Á được Hongkong Land kiểm soát chất lượng gắt gao. Trong số đó, nhiều dự án đã trở thành biểu tượng tại địa phương tọa lạc. Điển hình như dự án Parkville (Thượng Hải, Trung Quốc), Serenade (Hong Kong, Trung Quốc), The ESSE Sukhumvit 36 (Bangkok, Thái Lan), Marina Bay Financial Centre (Singapore), World Trade Centre (Indonesia)…

Tiếp nối giá trị từ vị chiến lược nhất quán trong hơn một thế kỷ qua, tại TP.HCM, Hongkong Land tái hiện lối sống sang trọng bằng dự án căn hộ hạng sang The Marq. Dự án sở hữu vị trí có “tầm view triệu đô” ngay điểm giao giữa đường Nguyễn Đình Chiểu và Mạc Đĩnh Chi, quận 1.

Căn hộ hạng sang The Marq với cơ sở hạ tầng hiện đại và lối thiết kế đầy tính nghệ thuật.

Đặc biệt, khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, The Marq được ví như “viên ngọc quý” trên mảnh đất vàng còn sót lại của thành phố, trở thành lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu.

Bất động sản sở hữu lâu dài

Một tiêu chuẩn chất lượng tối quan trọng khác của bất động sản Hongkong Land là tính sở hữu lâu dài. Đơn vị luôn lựa chọn kỹ lưỡng các bất động sản hợp pháp để đầu tư và phát triển, đảm bảo quyền sở hữu lâu dài cho khách hàng.

Trong những năm gần đây, Việt Nam - đất nước có nền kinh tế năng động và tiềm năng bậc nhất khu vực Đông Nam Á - đang là điểm đến đầu tư của Hongkong Land. Đơn vị sở hữu những quỹ đất có vị trí đắc địa, pháp lý đảm bảo tại Hà Nội và TP.HCM.

Tại TP.HCM, The Marq được xem là công trình tiếp nối và là phiên bản nâng cấp của các dự án nhà ở hạng sang đã thành công trong hơn một thế kỷ của Hongkong Land. Những tiêu chuẩn 5 sao về cuộc sống riêng tư tối đa cho giới thượng lưu đều xuất hiện tại The Marq, tiếp tục sứ mệnh kiến tạo giá trị bền vững.