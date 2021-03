Sứ mệnh của trai đẹp và trai xấu trên màn ảnh

Showbiz Hàn không thiếu những tài tử điển trai đến choáng ngợp như Lee Min Ho, và có cả những ông hoàng màn ảnh có ngoại hình khác biệt như Song Kang Ho, Yoo Hae Jin.

Kể từ khi làn sóng văn hóa Hàn Quốc đổ bộ vào Việt Nam ở thập niên 1990, câu khen ngợi được người dân dùng nhiều nhất khi nhắc đến những người có ngoại hình bắt mắt là "xinh như gái Hàn Quốc", "đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc".

Sau gần ba thập kỷ, "đẹp như Hàn Quốc" gần như đã trở thành câu cửa miệng quen thuộc với khán giả Việt. Đây không phải điều khó hiểu khi ngay từ ban đầu, các bộ phim Hallyu đã có chủ trương phô diễn, PR cho yếu tố nhan sắc và thời trang. Lâu dần dẫn đến việc nhiều người mặc định diễn viên Hàn có ngoại hình nổi bật.

Nhưng ngành công nghiệp phim ảnh Hàn không chỉ có những bạch mã hoàng tử điển trai của dòng phim truyền hình, họ còn có cả những "quái vật" hay "ông hoàng phòng vé" danh tiếng lẫy lừng của Chungmuro.

Khán giả xem phim chỉ vì... trai đẹp

Hầu như các "bạch mã hoàng tử" điển trai, với ngoại hình lộng lẫy đều là chủ lực của phim truyền hình Hàn. Đây là một chiến lược.

Bắt đầu từ Anh em nhà bác sĩ, hay Mối tình đầu, khán giả đã bắt đầu mê mệt những Jang Dong Gun, Bae Yong Joon vì vẻ ngoài thu hút. Tới cơn sốt Trái tim mùa thu, khán giả Việt lại được dịp "vật vã" vì hâm mộ Song Seung Hun, Won Bin, sang Ngôi nhà hạnh phúc lại có Bi Rain... Mỗi bộ phim Hàn của trào lưu Hallyu đều có những nam thần, nữ thần khiến khán giả châu Á choáng ngợp.

Bae Yong Joon, Won Bin, Song Seung Hun, Bi Rain là những tên tuổi khuynh đảo màn ảnh nhỏ đầu thập niên 2000.

Trong dàn nam thần với ngoại hình lộng lẫy, không phải ai cũng diễn giỏi, không phải nhân vật nào cũng hay, nhưng họ vẫn mang đến sức hút mạnh mẽ cho bộ phim.

Song Seung Hun sau hơn 20 năm đóng Trái tim mùa thu và Hương mùa hè vẫn được liệt vào danh sách những ngôi sao diễn dở của màn ảnh, hay Lee Min Ho với loạt phim ăn khách Boys Over Flowers, City Hunter, Chuyện tình biển xanh... nhưng vẫn luôn bị chê là đóng thiếu cảm xúc và mãi mãi chỉ nhận một dạng vai trai nhà giàu, có ngoại hình là thế mạnh.

Hay như trong Sungkyunkwan Scandal, Park Yoo Chun vốn là ca sĩ thần tượng. Thời điểm nhận vai nam chính, anh diễn đuối hơn hẳn hai vai phụ là Yoo Ah In (sau này là ảnh đế Rồng xanh trẻ nhất lịch sử) và Song Joong Ki. Hyun Bin cũng nhận được không ít lời khen ngợi khi chuyển mình sang đóng phim điện ảnh, nhưng giai đoạn mới nổi tiếng nhờ Tên tôi là Kim Sam Soon hay trở thành siêu sao hạng S với Secret Garden, diễn xuất của tài tử 39 tuổi vẫn chưa thực sự thuyết phục giới chuyên môn.

Nhưng khán giả thường không mấy khi chê bai diễn xuất của những nam chính ngôn tình trên màn ảnh nhỏ. Với người hâm mộ, họ chú ý tới cốt truyện tình yêu lãng mạn, nhan sắc xinh đẹp của nữ chính và vẻ điển trai cùng những hành động "đốn tim" của nam chính hơn. Và dường như, khán giả chỉ cần thế là đủ.

Ví như khi Hậu duệ mặt trời làm mưa làm gió khắp châu Á, những gì khán giả bàn tán trên mạng xã hội là ngoại hình đẹp trai của đại úy Yoo Shi Jin (Song Joong Ki), là những pha hành động kịch tính đến thót tim của anh và đồng đội, là pha tung điện thoại khỏi tay bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo), chứ không phải kỹ năng diễn xuất của tài tử sinh năm 1985.

Hyun Bin nhiều lần gây sốt nhờ vẻ ngoài điển trai khi đóng Tên tôi là Kim Sam Soon, Secret Garden, Hạ cánh nơi anh.

Với Hạ cánh nơi anh, ngoại hình của Hyun Bin và những cảnh tình tứ giữa anh với Son Ye Jin đã giành hết sự quan tâm của người xem, khiến những hạt sạn về logic, kịch bản bị xóa mờ.

Tất nhiên, không phải tất cả nam diễn viên đóng phim truyền hình đều chỉ có "mã ngoài" mà đóng chưa tốt. Khán giả vẫn có thể kể ra những ngôi sao nổi tiếng từ phim truyền hình nhưng có diễn xuất được giới chuyên môn đánh giá cao như Jang Dong Gun, Kim Rae Won, Jung Woo Sung, Ji Sung... Nhưng rõ ràng vai trò của phim truyền hình là sức hút, sức lan tỏa, là cách phim Hàn thể hiện những gì đẹp đẽ, bóng bẩy, xa hoa nhất để khán giả khắp châu Á không thể rời mắt khỏi mấy chục tập phim.

Nhìn lại gần 30 năm Hallyu thâm nhập vào thị trường Việt Nam, nếu như ngay từ đầu, phim Hàn không có những diễn viên điển trai đến thế, không có những Jang Dong Gun, Bae Yong Joon, Hyun Bin, Lee Min Ho, Song Joong Ki... liệu khán giả có mê đắm phim truyền hình Hàn Quốc đến vậy?

Vẻ xù xì, lệch chuẩn của những quái vật của màn ảnh rộng

Rất đông khán giả mê phim Hàn bị "đốn gục" vì dàn nam, nữ chính có ngoại hình lộng lẫy. Màn ảnh Hàn không chỉ có thế. Ngoài những tài tử "đẹp là đủ", Hàn Quốc còn có một lực lượng tài tử điện ảnh với vẻ ngoài "khác lạ", gai góc nhưng phô diễn được nội lực diễn xuất đẳng cấp.

Ở Chungmuro - từ để gọi ngành điện ảnh Hàn Quốc (tương tự như giới điện ảnh Mỹ gọi là Hollywood), những ngôi sao ăn khách bậc nhất, những "ông hoàng phòng vé" lại là những người đàn ông có vẻ ngoài xù xì, gai góc. Có thể kể đến Song Kang Ho, Yoo Hae Jin hay Ma Dong Seok, Ryu Jun Yeol, họ thậm chí còn được gọi vui bằng biệt danh "quái vật màn an".

Ma Dong Seok, Ryu Jun Yeol, Yoo Hae Jin có biệt danh "quái vật màn ảnh" ở Hàn Quốc.

Và ở Chungmuro, "gừng càng già càng cay", những ngôi sao lứa tuổi trung niên mới là những người tỏa sáng nhất, được giới chuyên môn và khán giả vị nể nhất.

Ryu Seung Ryong là một trong số đó. Anh không có ngoại hình lộng lẫy, nhưng những vai diễn của anh đều khiến khán giả ghi nhớ sâu sắc. Các phim nổi bật của Ryu Seung Ryong có thể kể tới Everything About My Wife, Masquerade hay Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 - bộ phim nằm trong top những tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn.

Hay chẳng hạn như Yoo Hae Jin, người được báo chí gán cho biệt danh "quái vật màn ảnh" vì vẻ ngoài gai góc. Nhưng anh lại là một trong những tên tuổi bảo chứng doanh thu phòng vé ở xứ kim chi, hầu như phim nào có sự xuất hiện của Yoo Hae Jin đều có doanh số ấn tượng, như The King and the Clown, Small Town Rivals, Jeon Woo Chi, Moss, The Unjust, Public Enemy...

Hwang Jung Min từng từ bỏ ước mơ đóng phim vì anh cho rằng bản thân không có gương mặt của một tài tử điện ảnh. Nhưng anh lại là một trong những gương mặt hiếm hoi của ngành giải trí Hàn được liệt kê trong danh sách "câu lạc bộ 100 triệu vé", với hàng chục phim có doanh thu "khủng".

Với khán giả Hàn, Hwang Jung Min chính là một trong những "ông hoàng phòng vé" với kỹ năng diễn xuất vượt trội, biểu cảm biến hóa và gương mặt sắc nét đến khó quên mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Đạo diễn Ryu Seung Wan - người làm ra The Berlin File, Veteran, The Battleship Island - gọi Hwang Jung Min là "nhân vật rất quan trong trong ngành công nghiệp điện ảnh", mô tả anh là "một diễn viên có thể biến hóa thành bất cứ nhân vật nào đạo diễn mong muốn".

Lee Byung Hun cũng là một trường hợp tài năng diễn xuất lấn át vẻ ngoài "lệch chuẩn". Tài tử họ Lee chưa bao giờ được xếp vào hàng ngũ trai đẹp của showbiz, cũng không có chiều cao nổi bật, đời tư khá bê bối. Nhưng mỗi khi Lee Byung Hun xuất hiện trên màn ảnh, khán giả lại quên hết những lùm xùm xoay quanh anh.

Không ai có thể chối bỏ vị thế ở Hàn Quốc của Lee Byung Hun. Tài tử sinh năm 1970 còn gia nhập Hollywood với series G.I.Joe, sau đó xuất hiện trong RED2, Terminator Genisys, Rush Hour 4. Năm 2016, Lee Byung Hun vinh dự trở thành diễn viên người Hàn đầu tiên được mời tới dự Oscar với tư cách người trao giải. Dân mạng Hàn Quốc từng nhận xét: "Lee Byung Hun có thể vững vàng ở vị trí sao hàng đầu bởi anh có thể dùng tài diễn xuất để tẩy trắng mọi thứ".

Ngôi sao của Parasite Song Kang Ho cũng là một diễn viên có vẻ ngoài "xù xì, thô ráp". Nhưng anh lại là cây đại thụ của điện ảnh Hàn Quốc. Song Kang Ho chính là người mở đầu cho "câu lạc bộ 100 triệu vé", với doanh số là 112,7 triệu vé (tính đến năm 2018).

Ngôi sao Parasite Song Kang Ho (phải) là một trong số ít diễn viên được tôn vinh là "ông hoàng phòng vé" tại Hàn Quốc.

Trong 25 năm sự nghiệp của mình, Song Kang Ho chưa từng đóng phim truyền hình. Anh tham gia 38 tác phẩm điện ảnh, đạt tổng cộng 52 giải thưởng tại các liên hoan phim uy tín, 13 lần được đề cử giải Rồng Xanh trong đó có 5 lần đoạt giải, 10 lần được đề cử giải Chuông Vàng trong đó có 4 lần thắng. Năm 2020, Parasite làm nên kỳ tích với 4 giải Oscar, giúp Song Kang Ho có cơ hội đứng trên sân khấu lễ trao giải phim danh giá nhất hành tinh.

Nói về Song Kang Ho, báo chí Hàn từng nhận xét anh có khả năng biến những nhân vật rất đời thường trở thành những người mang thông điệp và tầm vóc hơn. Theo đánh giá của Korean Culture & Arts, Song Kang Ho chính là "bộ mặt của thời đại", "người thay đổi thời đại", là diễn viên độc nhất vô nhị của ngành điện ảnh Hàn Quốc.

Những "quái vật điện ảnh" không có vẻ đẹp gây choáng ngợp nhưng đã đưa điện ảnh Hàn Quốc ra thế giới với những vai diễn gai góc, xuất chúng. Ở nền điện ảnh đang có những bước tiến vượt xa bậc nhất ở châu Á như Hàn Quốc, trai đẹp như Lee Min Ho, Song Joong Ki (dù gây tranh cãi về diễn xuất) hay "trai xấu" như Yoo Hae Jin, đều có nhiệm vụ riêng, có sứ mệnh riêng. Họ - với thế mạnh của mình đã mang phim ảnh Hàn vượt ra ngoài biên giới, gây ảnh hưởng và tạo tiếng vang.