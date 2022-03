Sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt của Panasonic

Mong muốn tạo ra cuộc sống khỏe mạnh, tiện nghi, thương hiệu Nhật Bản mang tới giải pháp công nghệ tiên tiến nanoe X để đồng hành và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt.

Việt Nam đã quay về nhịp sống bình thường mới, các hoạt động đang dần trở lại. Để thích nghi với việc “sống chung” cùng Covid-19 mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe, việc nâng cao chất lượng không khí trong nhà hay tại những không gian kín, đông người đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu.

Chia sẻ với Zing News, ông Kei Taniguchi - Giám đốc điều hành Panasonic Air-Conditioning Việt Nam - cho rằng người dùng đang ngày càng chú trọng hơn đến sức khỏe bản thân và gia đình. Đó là lý do Tập đoàn Panasonic đặt sứ mệnh “chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt” cho chặng đường 50 năm tiếp theo tại Việt Nam.

- Trải qua đại dịch, người tiêu dùng quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe. Theo ông, tính năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trong các sản phẩm dân dụng có ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ?

- Với những thay đổi của đời sống xã hội, đặc biệt, sau đại dịch Covid-19, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến sức khỏe bản thân và gia đình. Điều này thể hiện rõ qua việc họ tin tưởng, lựa chọn các thiết bị tích hợp công nghệ hiện đại nhằm nâng cao đời sống sức khỏe tinh thần và thể chất.

Tôi cho rằng những sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu sức khỏe sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu trên thị trường tiêu dùng ngày nay.

- Nanoe X dường như là công nghệ cốt lõi trong hệ thống cung cấp không khí sạch của Panasonic. Công nghệ này đóng góp gì trong việc đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng?

- Nanoe X là công nghệ nền tảng, ứng dụng trong các giải pháp sức khỏe toàn diện của Panasonic, bao gồm: Giải pháp khí sạch toàn diện nâng cao chất lượng không khí trong nhà; giải pháp diệt khuẩn nâng cao chất lượng vệ sinh không gian sống và giải pháp chăm sóc sức khỏe, tăng cường sức khỏe bên trong, cân bằng vẻ đẹp bên ngoài.

Với giải pháp khí sạch toàn diện, các sản phẩm điều hòa không khí được phát triển dựa trên việc tích hợp công nghệ lọc khí độc quyền nanoe X kết hợp hệ thống thông gió mang lại không gian trong lành cho tòa nhà văn phòng, khách sạn, nhà hàng, nhà ở…

- Ông có thể giải thích rõ hơn về cơ chế hoạt động của công nghệ nanoe X?

- Nanoe X là công nghệ lọc không khí mang tính cách mạng của chúng tôi. Nanoe X thu thập độ ẩm trong không khí và áp dụng điện áp cao để tạo ra “gốc hydroxyl bọc trong nước” (gốc OH). Các gốc OH tự do bên trong phân tử nanoe X hấp thụ hydro từ yếu tố gây ô nhiễm, tạo thành nước và ức chế hoạt động của virus, vi khuẩn, nấm mốc, tác nhân gây dị ứng và độc hại khác, cũng như khử mùi hôi hiệu quả.

- Panasonic đã phát triển công nghệ này như thế nào?

- Từ năm 1997, trong một dự án của Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Nhật Bản về lọc không khí trong môi trường sống, các nhà nghiên cứu của Panasonic đã bắt đầu quan tâm đến công nghệ tạo ra các gốc hydroxyl bọc trong nước. Sự quyết tâm kiên trì, theo đuổi hết mình đã giúp dự án đạt được nhiều thành tựu đáng quý, dù trải qua không ít khó khăn.

Đến năm 2003, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc tạo ra các phân tử nước có kích thước nano giúp lọc sạch không khí. Trải qua hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển, từ thiết bị tạo ra các gốc OH, đội ngũ nhà nghiên cứu đã dần xác minh công nghệ tiên tiến này trong việc ức chế nhiều loại virus, vi khuẩn, nấm mốc, các thành phần độc hại có trong bụi mịn PM 2.5, rồi đến chất gây dị ứng như lông vật nuôi, phấn hoa…

- Công nghệ nanoe X có có thể ức chế hoạt động virus, vi khuẩn, nấm mốc và các chất độc hại nói trên không và liệu đã được kiểm nghiệm?

- Chúng tôi vô cùng tự hào chia sẻ công nghệ nanoe X đã được tổ chức nghiên cứu toàn cầu về thử nghiệm virus Texcell (Pháp) chứng minh là có tác dụng ức chế hoạt động của virus SARS-CoV-2 (tháng 7/2020).

Theo đó, Texcell xác minh việc bật điều hòa được trang bị nanoe X trong vòng 8 giờ có thể ức chế 91,4% hoạt động của SARS-CoV-2 trong không gian có thể tích 6,7 m3. Thử nghiệm được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm kín và không được thiết kế để đánh giá hiệu quả trong không gian sống không được kiểm soát.

Tuy nhiên, kết quả này có được là nhờ nỗ lực nghiên cứu không ngừng trong nhiều năm liền của Tập đoàn Panasonic.

Trước đó, thử nghiệm tại phòng thí nghiệm Charles River Biopharmaceutical Services GmbH (Đức) từ năm 2011 cũng cho thấy nanoe X có khả năng ức chế hầu hết loại virus chưa xác định và có sức đề kháng cao.

- Trong tương lai, liệu công nghệ tiên tiến nanoe X có được ứng dụng vào những sản phẩm với mức giá tầm trung, để tiếp cận nhiều người dùng hơn?

- Với định hướng mang lại một cuộc sống khỏe mạnh, tiên nghi và an toàn, Panasonic Việt Nam luôn nỗ lực tạo ra những giải pháp hiệu quả, phù hợp cho người tiêu dùng. Giờ đây, với công nghệ nanoe X được tích hợp trong nhiều dòng sản phẩm thuộc các giải pháp sức khỏe của Panasonic nói chung và thiết bị điều hòa không khí thuộc giải pháp không khí nói riêng, chúng tôi có thể cam kết về chất lượng giúp chăm sóc và nâng cao sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời vẫn đảm bảo giá cả hợp lý.

- 2022 đánh dấu năm đầu tiên trong hành trình 50 năm tiếp theo của Panasonic tại Việt Nam. Công ty có những cam kết gì về việc đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trong tương lai?

- Đây là năm bản lề quan trọng trên hành trình 50 năm tiếp theo của Panasonic tại Việt Nam. Là doanh nghiệp tiên phong cung cấp các giải pháp sức khỏe toàn diện, chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh đầy tự hào này, tập trung vào việc đem lại sức khỏe và tiện nghi cho mỗi cá nhân thông qua loạt công nghệ tiên tiến, lấy con người làm trọng tâm. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ đầu tư vào sự phát triển toàn diện, giáo dục và môi trường sống xanh để chăm sóc sức khỏe người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội, mà “Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện” là một trong những dự án điển hình.

- Nói cách khác, dự án “Nâng cao chất lượng không khí tại các bệnh viện” chính là một trong những cách Panasonic hiện thực hóa sứ mệnh phát triển bền vững tại Việt Nam?

- Trải qua năm 2021 với nhiều thử thách vì dịch bệnh, chứng kiến những khó khăn, mất mát của người dân, chúng tôi vô cùng đồng cảm, thấu hiểu, cũng như cảm phục sự hy sinh của lực lượng y tế tuyến đầu và sự chung tay của cộng đồng trong cuộc chiến chống đại dịch. Điều này thôi thúc chúng tôi đóng góp vào mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt.

Vì vậy, tháng 1 năm nay, chúng tôi đã khởi động dự án “Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện” bằng việc trao tặng 261 máy điều hòa tích hợp công nghệ lọc khí nanoe X trị giá 8,2 tỷ đồng cho 3 bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Chương trình sẽ tiếp tục triển khai tại TP.HCM và Huế trong tháng 3. Rất may mắn, dự án đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bệnh viện lớn, tiêu biểu như bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở 1 tại Tôn Thất Tùng, Hà Nội đã xây dựng hơn 10 năm và rất cần một hệ thống không khí hiện đại để đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y bác sĩ cũng như bệnh nhân.

Ngoài việc khám chữa bệnh, bệnh viện Đại học Y Hà Nội còn là đơn vị nghiên cứu và giảng dạy khoa học. Việc đưa những công nghệ mới vào bệnh viện sẽ giúp phục vụ bệnh nhân cũng như tạo môi trường thực hành cho đội ngũ y bác sĩ tại đây.

Ông Nguyễn Lân Hiếu cũng chia sẻ với chúng tôi rằng dự án trang bị hệ thống điều hòa không khí tích hợp công nghệ tiên tiến nanoe X có ý nghĩa to lớn, không chỉ đối với bệnh viện Đại học Y Hà Nội mà còn nhiều bệnh viện khác.

“Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện” chỉ là bước đi đầu tiên, chúng tôi cam kết thực hiện thêm nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội ý nghĩa khác trên hành trình đóng góp cho một Việt Nam khỏe mạnh toàn diện và phát triển bền vững.