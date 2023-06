Sự lung lay của thế lực từng nhấn chìm Johnny Depp

Văn hóa tẩy chay không còn phát triển mạnh mẽ. Gần như luôn có đường trở lại cho Johnny Depp, Ezra Miller và những ngôi sao từng bị quay lưng.

"Đã đến lúc chúng ta loại trừ văn hóa tẩy chay" là tiêu đề bài báo được The Guardian xuất bản năm 2021. Lập luận của bài viết rất đơn giản: Làm cho nghệ sĩ xấu hổ trước công chúng có thể phản tác dụng vì vô tình tạo cơ hội để họ hưởng lợi truyền thông từ cái gọi là "Cancel culture" (văn hóa hủy bỏ, tẩy chay).

Louis CK - diễn viên hài kiêm nhà làm phim tài năng người Mỹ - thừa nhận hành vi quấy rối nhiều phụ nữ vào năm 2017. Nửa thập kỷ sau, ông vẫn giành giải Grammy ở hạng mục Album hài kịch hay nhất. Woody Allen vẫn tiếp tục sự nghiệp bất chấp hàng loạt cáo buộc tấn công tình dục.

Hai trường hợp trên là cơ sở để Vanity Fair đưa ra nhận định: "Con đường hậu văn hóa tẩy chay rõ ràng được dát vàng".

Được chào đón hậu scandal

Theo South China Morning Post, văn hóa tẩy chay ngày càng dễ được nhắm mắt cho qua, nhất là trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Tuần qua chứng kiến màn chào sân hoành tráng của bom tấn The Flash và ngạc nhiên thay, nam chính Ezra Miller - người vướng hàng loạt bê bối trước đó - vẫn được chào đón nồng liệt. Thậm chí, phim của anh được so sánh ngang hàng với Spider-Man: No Way Home.

Mới vài tháng trước, tương lai của Miller ở vũ trụ DC còn là dấu chấm hỏi sau khi hàng chục nghìn người yêu cầu Warner Bros. xóa sổ diễn viên tai tiếng khỏi tất cả dự án. Hình ảnh sạch đẹp của The Flash bị ảnh hưởng khi Miller liên tiếp dính scandal đánh người, quấy rối trẻ em, xâm phạm gia cư bất hợp pháp và còn thách thức cả dư luận.

Ezra Miller xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt The Flash ở Hollywood ngày 12/6. Ảnh: Reuters.

Trên thực tế, Warner Bros. sẵn sàng dừng phát hành Batgirl nhưng không thể "đắp chiếu" dự án đầy tiềm năng như The Flash. Đồng nghĩa, Ezra Miller cũng mon men tìm đường trở lại.

Sự im lặng của Miller lúc này được đánh giá là khôn ngoan. Thay vì trả lời câu hỏi về vấn đề gây tranh cãi của bản thân, anh tập trung vào việc phát hành phim. Tại buổi ra mắt The Flash, nam diễn viên không nhận lời phỏng vấn truyền thông, mà chỉ chụp hình tại thảm đỏ.

Doanh thu phòng vé cuối tuần của The Flash ở mức 70- 75 triệu USD . Phim được nhiều cây bút phê bình đánh giá tích cực. Nhờ vậy, Miller cũng được "thơm lây".

Trong khi đó, số phận Johnny Depp đã thay đổi ngoạn mục nhờ thắng kiện Amber Heard. Anh được showbiz chào đón, cơ hội đóng phim và tham gia show nhạc rộng mở hơn cả.

Hôm 12/5, Depp ký hợp đồng trị giá 20 triệu USD để tiếp tục quảng bá cho dòng nước hoa Sauvage của Dior. Thương vụ này giúp tài tử Cướp biển vùng Caribbean vượt Robert Pattinson và Brad Pitt để trở thành người được trả thù lao cao nhất khi đại diện hình ảnh cho một hãng nước hoa. Song song đó, anh là khách mời danh dự mở màn show diễn giới thiệu BST mới của Savage x Fenty, thương hiệu nội y do Rihanna làm chủ.

Johnny Depp được săn đón khi tham gia Liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Ảnh: EW.

Trong họp báo ở Liên hoan phim Cannes lần thứ 76, khi được hỏi có còn cảm thấy bị Hollywood tẩy chay không, Depp - nam chính Jeanne du Barry, bộ phim cổ trang mở màn liên hoan phim - nhẹ nhàng đáp: "Tôi không cảm thấy mình cần nhiều điều hơn nữa ở Hollywood".

Tuyên bố này trái với những gì Depp đã chia sẻ bằng thái độ hậm hực tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastián, hồi tháng 9/2021. Anh bày tỏ vào lúc ấy: "Văn hóa tẩy chay, xu hướng phán xét người khác một cách vội vã dựa trên những tin đồn, vốn rất phức tạp. Tôi đảm bảo với bạn rằng phong trào này đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Không ai an toàn trước nó. Các bạn cũng vậy, nếu không có người lên tiếng đáp trả văn hóa đó".

Văn hóa tẩy chay "bại trận" trước thời gian

Những ngày gần đây, dư luận đang muốn đẩy The Idol - dự án bị chỉ trích là phim khiêu dâm nhếch nhác và tra tấn - thành đối tượng tiếp theo của văn hóa tẩy chay. Tuy nhiên, điều đó không hiệu quả.

Không có dấu hiệu nào cho thấy HBO sẽ xóa sổ series này. Hay nói đúng hơn, cuộc tranh cãi của truyền thông và người hâm mộ chỉ làm cho The Idol ngày càng được quan tâm. Một nguồn tin ẩn danh chia sẻ với Rolling Stone: "Đây là bằng chứng cho thấy đạo diễn Sam Levinson có thể nâng HBO lên một bước mới. Chắc chắn, HBO sẽ tiếp tục bảo vệ Sam vì anh ấy mang về cho họ cả núi tiền".

Tương tự, sự nghiệp của JK Rowling - mẹ đẻ của loạt Harry Potter - không hẳn rơi vào ngõ cụt sau phát ngôn kỳ thị cộng đồng LGBTQ+. Nhà văn 58 tuổi vắng mặt trong phim kỷ niệm 20 năm ra mắt thương hiệu phù thủy, bị các diễn viên của phim cô lập. Nhưng tuyệt nhiên, cô không bị gạch tên khỏi bất kỳ dự án nào của nhượng quyền thương mại.

JK Rowling không bị tẩy chay quá lâu sau phát ngôn kỳ thị người đồng tính. Ảnh: Vanity Fair.

JK Rowling đã trở lại và thông báo phiên bản truyền hình của Harry Potter chuẩn bị bấm máy. Series được mô tả là "loạt phim kéo dài hàng thập kỷ với sự tham gia của toàn bộ diễn viên mới".

"Những người đứng đầu Warner Bros. Discovery chắc chắn bỏ qua những bình luận trong quá khứ của JK Rowling - người phụ nữ hiểu biết sâu sắc nhất về Harry Potter và có giá trị nhất lúc này", SCMP nhận định.

Hollywood từng điêu đứng bởi sự phát triển mạnh mẽ của #MeToo, Time's Up cho đến văn hóa tẩy chay, nhưng tất cả dường như đang bại trận trước thời gian. Một chuyên gia phát biểu: "Thời gian là liều thuốc chữa lành tuyệt vời. Ký ức ngắn ngủi, sự thờ ơ của công chúng đã khiến các phong trào kể trên bị lu mờ".