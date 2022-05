Sự lừa dối đằng sau hình ảnh thừa cân của Kylie Jenner

Trào lưu photoshop hình ảnh để các ngôi sao nữ trông đầy đặn, mập mạp hơn bị chỉ trích vì phản tác dụng trong việc tôn vinh sự đa dạng hình thể.

Một bức hình của Kylie Jenner được người hâm mộ photoshop đã lan truyền nhanh chóng trên Internet và thu hút hàng trăm nghìn lượt thích chỉ sau vài giờ đăng tải, theo Glamour.

Dưới bức ảnh, nhiều người hết lời khen ngợi vẻ ngoài bị phóng to của Jenner. Họ gọi đây là "nét quyến rũ của sự đầy đặn" ở phụ nữ và nói rằng người mẫu nên cân nhắc việc tăng cân.

Một số người thậm chí ca ngợi việc photoshop này là "tôn vinh các cơ thể mập mạp, thừa cân" bằng những bình luận như: "Phụ nữ có da có thịt mới gợi cảm", "Những cô nàng to lớn có sức hút riêng".

Tuy nhiên, theo Alex Light, tác giả cuốn sách You Are Not a Before Picture, khác với mục đích tưởng như tốt đẹp ban đầu, trào lưu phóng to cơ thể của người nổi tiếng thực tế lại rất phản cảm và nguy hại.

Người dùng Internet photoshop hình ảnh của Kylie Jenner.

Bóp méo sự thật

Alex Light cho rằng sự đa dạng là cần tôn vinh những thân hình mập mạp thực sự, chứ không phải một cơ thể giả tạo được xây dựng bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh.

"Người béo thực sự tồn tại. Vậy tại sao chúng ta không chấp nhận họ thay vì đi thừa nhận một bức ảnh phóng to cơ thể gầy gò nào đó trên mạng xã hội", cô nói.

Ngoài ra, các bức ảnh được photoshop theo cách này đa số chỉ phóng to một vài bộ phận trên cơ thể phụ nữ. Ví dụ trong hình của Kylie Jenner, mông, ngực, tay, chân bị chỉnh sửa, còn gương mặt nhỏ gọn và xương quai xanh được giữ nguyên.

"Kiểu cơ thể này thường được dùng để đại diện cho phụ nữ ngoại cỡ trên các phương tiện truyền thông, mặc dù thực tế không giống như vậy. Hình ảnh đại diện cho tiêu chuẩn vẻ đẹp phi thực tế dành cho người thừa cân: Mập mạp nhưng vẫn có thân hình đồng hồ cát và gương mặt nhỏ gọn".

Nhiều ngôi sao nữ bị phóng to hình ảnh cơ thể.

Đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ chỉnh sửa ảnh để các ngôi sao trông đầy đặn, mập mạp hơn.

Năm 2015, David Lopera, một nghệ sĩ người Tây Ban Nha, đã trở nên nổi tiếng nhờ bộ ảnh "Các nghệ sĩ trông như thế nào nếu tăng cân", trong đó Lopera đã photoshop ảnh của hàng loạt người nổi tiếng như Kim Kardashian, Mila Kunis, Jennifer Lawrence, Katy Perry...

Alex Light nói rằng khi mô tả một nhân vật thừa cân trong các bộ phim, nhà sản xuất thích chọn các diễn viên gầy gò và bảo họ hóa trang hoặc cố gắng tăng cân. Những gì đang xảy ra trên mạng xã hội cũng tương tự như vậy.

"Đó là chứng sợ béo thâm căn cố đế tồn tại ở khắp mọi nơi. Thay vì chọn một diễn viên mập thực sự hay dùng hình ảnh của một người mẫu ngoại cỡ để tôn vinh, chúng ta thích đem những người gầy đi hóa trang hoặc chỉnh sửa ảnh của họ".

Kích thước cơ thể phụ nữ

Trào lưu phóng to hình ảnh cơ thể của các nữ ngôi sao thường đi kèm với các bình luận body shaming (chế giễu ngoại hình).

Không chỉ fat shaming (chế giễu, làm cho người thừa cân cảm thấy xấu hổ), một số còn vô tình skinny shaming (chỉ trích người có cơ thể gầy gò) khi so sánh ảnh gốc với hình đã qua chỉnh sửa.

Dù ở hình thức nào, việc soi mói, chế giễu cơ thể người khác cũng đều phản cảm và gây hại.

Trào lưu photoshop hình ảnh của người nổi tiếng phản ánh sự chú quá mức và những kỳ vọng phi thực tế về ngoại hình của phụ nữ.

Body shaming dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành động không thể chấp nhận.

Khi người hâm mộ chuyển từ bóp eo sang phóng to cơ thể của các ngôi sao, điều đó không hướng đến sự đa dạng mà chỉ cho thấy các tiêu chuẩn áp đặt lên nữ giới đang liên tục thay đổi.

Trong một thế giới lý tưởng, hình dạng và kích thước cơ thể chỉ đơn giản là những phần trung lập của cuộc sống. Chúng sẽ không phải là mối bận tâm và chắc chắn không trở thành chủ đề nóng trong các cuộc trò chuyện.

Mọi hình dạng và kích thước sẽ được chấp nhận mà không cần bất kỳ nghi ngờ hay bình luận gì cả. Lúc đó, khán giả cũng sẽ không còn chú ý đến việc một người nổi tiếng nặng bao nhiêu kg hay liệu họ có tăng cân trong thời gian gần đây không.

"Tất nhiên, chúng ta đang sống trong một thế giới bị chi phối bởi văn hóa ăn kiêng và niềm tin rằng gầy là điều tốt nhất mà con người có thể đạt được, vì vậy những điều kể trên hiện tại là không thể. Dù vậy, chúng ta đang tiến từng bước chậm rãi và trước hết hãy để mỗi cá nhân được tự do quyết định cơ thể và hình ảnh mà họ mong muốn", tác giả Alex Light nói.