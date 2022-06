Nhóm cướp tấn công sòng bạc ở Mỹ, thách thức FBI

Xông vào tận sòng bạc để đoạt tiền trên tay thủ quỹ, những tên cướp gốc Mỹ Latin thách thức FBI trong thời gian dài.

Trưa 20/9/1998, vụ cướp tiền khó tin xảy ra ở khách sạn MGM Grand ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ. Khi nhân viên bảo vệ sòng bạc hộ tống thủ quỹ cầm những túi tiền ra xe chuyên dụng ở sảnh khách sạn, 2 tay súng trùm kín mặt đột ngột xuất hiện. Chúng tước súng của nhân viên bảo vệ, cướp những túi tiền rồi chạy băng qua đường và biến mất. Tổng số tiền bị cướp là 350.000 USD .

Khi nhóm đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tới hiện trường, họ không thấy bất kỳ dấu vết nào của 2 tên cướp. Hai thủ quỹ bị cướp mô tả chúng có chất giọng Mỹ Latin. Một trong 2 tên cướp cầm 2 khẩu súng và có tư thế đứng rất đặc trưng.

Khách sạn và sòng bạc MGM Grand, nơi vụ cướp tiền táo tợn ngày 20/9/1998. Ảnh: Alamy.

Manh mối từ việc nhóm cướp lên nhầm ôtô

Kiểm tra video từ các camera giám sát bên ngoài khách sạn, nhóm điều tra thấy chúng nhảy lên xe bán tải do tên thứ 3 điều khiển. Do xe ở khoảng cách quá xa so với camera, nhóm đặc vụ chỉ có thể xác định 3 số đầu tiên trên biển kiểm soát là 415.

Gần 2 tháng sau vụ cướp, cảnh sát phát hiện xe bán tải trong bãi đỗ xe đối diện khách sạn MGM Grand có đặc điểm giống xe mà bọn cướp sử dụng. Ba số đầu của biển kiểm soát cũng là 415.

Kiểm tra thông tin về chiếc xe, FBI phát hiện nó bị lấy cắp tại công ty cho thuê ôtô tại thành phố Las Vegas. Nhân viên bảo vệ công ty này là nam giới gốc Mỹ Latin có tên Jose Vigoa. Tuy nhiên, Jose tỏ ra lảng tránh khi các đặc vụ FBI hỏi thông tin.

9 tháng sau vụ cướp ở khách sạn MGM Grand, vào ngày 28/6/1999, vụ cướp tiền lại xảy ra ở sòng bạc Desert Inn Casino khi xe chuyên dụng tiến vào sảnh của sòng bạc để nhận tiền. Hai tay súng bịt mặt lao đến yêu cầu 2 nhân viên an ninh trên xe bỏ vũ khí.

Khi nhân viên bảo vệ bắn trả, cuộc đấu súng đã nổ ra. Hai tên cướp trúng đạn vào ngực, nhưng chúng không bị thương vì mặc áo chống đạn. Sau đó, 2 nhân viên an ninh nhảy lên xe và phóng ra ngoài. Hai tên cướp cũng nhảy lên ôtô chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Pedro Duarte, chủ nhân của xe bán tải mà bọn cướp sử dụng trong vụ cướp sòng bạc Desert Inn. Ảnh: Findlaw.com

Các nhân chứng kể 2 tên cướp cũng có chất giọng Mỹ Latin. Chỉ vài phút sau khi nhóm đặc vụ FBI tới hiện trường vụ cướp, cảnh sát báo tin họ đã thấy ôtô chở 2 tên cướp trong bãi đậu xe của khách sạn gần đó. Khi kiểm tra xe, họ thấy một số vỏ đạn và chai nước uống dở.

Một người đàn ông kể anh ta đã thấy 2 nam giới phóng xe vào bãi đỗ và nhảy lên thùng của xe bán tải gần đó. Tuy nhiên, khi tên ngồi trong cabin cắm chìa khóa để khởi động, thì máy không nổ. Vì thế, anh ta đã đấu dây diện để khởi động xe rồi phóng đi.

Vì sao nhóm cướp để sẵn xe trong bãi đỗ để hoán đổi mà lại không thể khởi động? Chúng đã chuẩn bị rất kỹ, nên những sự cố như thế không thể xảy ra. Nhóm điều tra nhận định chúng đã nhầm với xe khác, nên không thể dùng chia khóa có sẵn để khởi động chiếc xe.

Như vậy, xe của chúng vẫn còn trong bãi đỗ. Rà soát một lúc, họ thấy xe có biển số giả được gắn bên ngoài biển số thật bằng dây cao su. Tra cứu thông tin liên quan tới biển số thật của xe này, nhóm điều tra biết nó thuộc về Pedro Duarte, một người gốc Mỹ Latin cư trú ở Las Vegas.

Đối chiếu những vân tay trên biển số xe với dữ liệu vân tay của những người từng bị cảnh sát bắt, nhóm điều tra sửng sốt khi thấy chúng trùng với vân tay của Pedro Duarte. Hóa ra Pedro Duarte từng có tiền án, nên dấu vây tay của hắn được lưu trữ trong kho dữ liệu của cảnh sát.

Khi nhóm điều tra tới nhà của Pedro Duarte để hỏi lý do xe bán tải của hắn liên quan tới vụ cướp, hắn nói xe bán tải đã bị lấy cắp. Nhóm điều tra nhận thấy Pedro Duarte đã báo mất xe, nhưng hắn thực hiện hành động đó sau khi vụ cướp ở sòng bạc Desert Inn diễn ra.

Nhóm điều tra yêu cầu người đàn ông thấy 2 tên cướp hoán đổi ôtô trong bãi đỗ xe nhận dạng Pedro. Tuy nhiên, nhân chứng nói Pedro không giống tên cướp. Vì thế, nhóm điều tra chưa có bằng chứng để bắt Pedro. Song họ phát hiện người đàn ông này là em rể của Jose Vigoa, nhân viên bảo vệ công ty thuê ôtô mà họ từng gặp.

Những điểm đáng ngờ của nghi phạm

Trong lúc nhóm điều tra chưa có manh mối đáng chú ý, vụ cướp tiếp theo đã xảy ra ở sòng bạc Mandalay Bay vào ngày 11/10/1999. Hai tên cướp chặn 2 nhân viên của sòng bạc khi họ mang những túi tiền ra xe chuyên dụng.

Sau khi lấy những túi tiền, chúng nhanh chóng tẩu thoát. Một trong 2 tên cướp cầm 2 khẩu súng và có dáng đứng, động tác giống tên cướp từng gây án ở sòng bạc MGM Grand.

Jose Vigoa, nhân viên bảo vệ của công ty cho thuê ôtô, vào tầm ngắm của nhóm điều tra vì hắn là anh rể của nghi phạm Pedro Duarte. Một điểm trùng hợp ngẫu nhiên nữa là đặc vụ FBI trong nhóm điều tra từng bắt Jose vào năm 1990 vì tội buôn ma túy.

Sau đó, hắn lĩnh mức án 6 năm tù. Chiếc xe mà bọn cướp sử dụng trong vụ cướp sòng bạc MGM Grand bị lấy cắp từ nơi mà Jose Vigoa canh gác. Nhóm điều tra tin đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Ngoài ra, Jose Vigoa là người nhập cư gốc Mỹ Latin (tới từ Cuba) và Pedro Duarte cũng là người gốc Mỹ Latin. Rất có thể, cả 3 vụ cướp đều liên quan một nhóm người.

Mặc dù đã mãn hạn tù, Jose Vigoa vẫn đang trong thời gian quản chế dưới sự giám sát của một nữ cảnh sát. Khi nhóm điều tra yêu cầu nữ cảnh sát xem video về các vụ cướp, cô nói tên cướp cầm 2 súng rất giống Jose Vigoa về giọng nói, động tác, dáng đứng.