Sự lên ngôi của thời trang giả tưởng

Không chỉ lấy cảm hứng từ thế giới thực tại, giới thời trang giờ đây đang tích cực lăng xê những bộ cánh bước ra từ bối cảnh viễn tưởng, khác biệt với chuẩn mực thông thường.

Thời trang không còn chỉ xoay quanh những gì đang diễn ra ở thực tại. Ảnh minh họa: @kieu4nh.

Dystopian fashion (thời trang giả tưởng) là xu hướng được không ít nhà mốt quan tâm trong thời gian gần đây. Phong cách này được cho là phù hợp và để thích nghi với thế giới hậu tận thế với sự lên ngôi của máy móc và công nghệ.

Theo Refinery29, họa tiết bắt mắt, áo vest phồng, parka (áo khoác gió có mũ trùm đầu), túi hộp hay áo khoác da phong cách vị lai (futuristic leather trench coat) là một số item đặc trưng cho trào lưu ăn mặc đậm chất tưởng tượng này.

Càn quét sàn diễn thời trang

Không khó để chúng ta nhận thấy sự góp mặt của phong cách dystopia trên khắp các sàn diễn thời trang. Tiêu biểu, nhà mốt Miu Miu dùng khung nền tua-bin gió để mở đầu buổi trình diễn thời trang mùa Xuân 2023 với những trang phục khá phù hợp với bộ phim giả tưởng nổi tiếng The Hunger Games (Đấu trường sinh tử). Một số thiết kế nổi bật có thể kể đến như áo khoác cargo ngoại cỡ, áo mưa nylon hay mẫu đồ da có phần sần sùi, cũ kỹ.

Trang phục đậm dấu ấn giả tưởng của hai nhà mốt Balmain và Miu Miu. Ảnh minh họa: Balmain, Miu Miu.

Trong bộ sưu tập mùa xuân khải huyền 2023 của nhà thiết kế Elena Velez, người mẫu bước đi trong làn sương mù với những bộ đồ tối màu, phom dáng độc đáo được cắt xẻ táo bạo.

Hai thương hiệu đình đám là Balmain và Louis Vuitton cũng mang chất dystopia vào trong các dòng sản phẩm mùa xuân của họ. Nhà thiết kế Olivier Rousteing của Balmain lựa chọn họa tiết ngọn lửa bắt mắt cho màn kết của buổi trình diễn. Trong khi đó, Nicolas Ghesquière của Louis Vuitton cho ra mắt kiểu quần áo phồng với phần khóa kéo quá khổ độc lạ.

Khởi nguồn

Dystopian fashion có thể xem là kết quả của những căng thẳng mạnh mẽ về biến đổi khí hậu hay lo âu xã hội sụp đổ đeo bám con người bấy lâu nay. Đi cùng kiểu thời trang này còn có “avant apocalypse” (tiên phong khải huyền) - thuật ngữ bao hàm xu hướng sinh ra vào hoàn cảnh tận thế. Avant apocalypse càn quét không ít các sàn diễn thời trang với những thiết kế như bước ra từ các bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng như The Matrix (Ma trận) hay The Book of Eli (Cuốn sách của Eli).

Sau tất cả những biến cố xảy ra trong vài năm qua, mọi người ngày càng hướng tới tương lai nhưng với thái độ và suy nghĩ có phần đen tối và nổi loạn hơn một chút, theo Swasti Sarna, giám đốc Thông tin chi tiết Toàn cầu của website chia sẻ ảnh Pinterest. Thế nên, thời trang giả tưởng lên ngôi không phải là điều quá khó hiểu.

Theo báo cáo dự đoán xu hướng năm 2023 của Pinterest, lượt tìm kiếm của “dystopian outfits” (trang phục phong cách dystopia) tăng 215% so với năm ngoái. Đồng thời, “dystopian fashion” cũng tăng hơn 330 triệu lượt xem trên mạng xã hội TikTok.

Xu hướng avant apocalypse cũng được xem là một phần của dystopian fashion. Ảnh minh họa: @marierohanaa, @norabora_.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên dystopian fashion lên xu hướng. Với Sarna, thời trang giả tưởng thực sự chỉ là một kỷ nguyên khác so với Y2K - phong cách “làm mưa làm gió” trong giới thời trang hai năm qua.

Khi thời trang kỹ thuật số, vũ trụ ảo (metaverse) cùng gaming phát triển mãnh liệt, dystopian fashion xuất hiện như một cách để biến phong cách cá nhân trở thành trang phục hợp thế giới khoa học viễn tưởng với công nghệ cao.

Song song với điều này, các tín đồ dystopia còn mang theo dấu ấn của kỷ nguyên Y2K như kính râm phong cách vị lai, họa tiết hình học táo bạo hay trang phục thường ngày lấy cảm hứng từ thế giới kỹ thuật số. Sarna cho rằng tất thảy chỉ là biểu hiện lo lắng và có phần mơ hồ về tương lai.

Tuy nhiên, khá nhiều dự đoán tương lai đang dần trở thành hiện thực như biến đổi khí hậu hay suy thoái kinh tế. Như vậy, bắt đầu ăn mặc để phù hợp với tương lai chúng ta lo sợ là thiết yếu, Famie Love, nhà sáng tạo nội dung và buôn bán đồ cũ, cho hay.