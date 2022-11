Sự kiện trải nghiệm 'Passion Week 2022' dành cho khách hàng The Rivus

Hiện thực hóa phong cách sống hàng hiệu cho chủ nhân tương lai của dinh thự The Rivus, Masterise Homes phối hợp Park Hyatt Saigon mang đến sự kiện “Passion Week 2022”.

“Passion Week 2022” là tuần lễ ẩm thực và nghệ thuật đặc sắc được Masterise Homes lần đầu phối hợp Park Hyatt Saigon tổ chức. Sự kiện gồm loạt lớp học truyền cảm hứng và hoạt động trải nghiệm ẩm thực thượng hạng diễn ra trong 4 ngày từ 16/11 đến 19/11.

Khám phá “Nghệ thuật sống dinh thự Haute Couture”

Tập hợp chuyên gia hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực và đầu bếp Michelin nổi tiếng, lớp học, trải nghiệm tại các bữa tiệc sẽ đánh thức giác quan của những vị khách, hứa hẹn tạo nên sự kiện nghệ thuật tầm cỡ, đẳng cấp hàng đầu khu vực.

Masterise Homes mang đến trải nghiệm đặc quyền “Nghệ thuật sống dinh thự Haute Couture” cho khách hàng tại sự kiện “Passion Week 2022”.

Đây là chương trình đặc biệt thuộc chuỗi sự kiện trải nghiệm đặc quyền “Nghệ thuật sống dinh thự Haute Couture” do Masterise Homes tổ chức. Chuỗi sự kiện nhằm tôn vinh gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân với phong cách sống hàng hiệu tại không gian xa hoa. Cùng với đó, gia chủ tận hưởng nhiều giá trị độc bản như tác phẩm nghệ thuật Haute Couture mà Elie Saab đã gửi gắm và truyền tải tại khu dinh thự The Rivus.

Chuỗi “Master Class” và bữa tiệc với đầu bếp Michelin 3 sao

Đến “Passion Week 2022”, khách tham dự được học hỏi kỹ năng và kiến thức từ các chuyên gia nổi tiếng thế giới trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, ẩm thực, rượu vang với từng lớp chuyên biệt.

Đặc biệt, từ 16/11 đến 19/11, Masterise Homes thiết kế và bố trí không gian dành riêng cho chủ nhân tương lai của dinh thự hàng hiệu The Rivus. Chương trình gồm chuỗi lớp học tìm hiểu về rượu vang, sưu tầm trang sức được “may đo” cho từng nhóm khách hàng cùng bữa tiệc ẩm thực thượng hạng do đầu bếp Michellin 3 sao thực hiện. Những món ăn từ nguyên liệu quý hiếm, hứa hẹn thỏa mãn mọi khẩu vị tinh tế.

Giám đốc khối Kinh doanh Masterise Homes - ông Gibran Bukhari - tại họp báo công bố “Passion Week 2022’.

Ông Gibran Bukhari - Giám đốc khối Kinh doanh Masterise Homes - chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng chuỗi sự kiện sẽ trở thành nơi hội tụ, chia sẻ của những người yêu giá trị nghệ thuật, nâng tầm phong cách sống hàng hiệu với trải nghiệm thú vị.”

Phối cảnh khu dinh thự hàng hiệu The Rivus với những giá trị độc bản, nơi tôn vinh giá trị khác biệt của chủ nhân.

The Rivus - khu dinh thự lấy cảm hứng từ cảm hứng Haute Couture tại châu Á - được thiết kế bởi bậc thầy Haute Couture nổi tiếng thế giới là Elie Saab.

Như những tác phẩm thời trang được may đo riêng cho giới thượng lưu, dinh thự The Rivus là không gian sống phiên bản giới hạn được “đo ni” gia chủ thành đạt và am tường phong cách sống. Trong 500 dinh thự mang thương hiệu Elie Saab trên toàn thế giới, Việt Nam có 121 dinh thự. The Rivus độc bản là nơi những chủ nhân tương lai thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và vị thế cá nhân.