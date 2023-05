Sự kiện thời trang lớn nhất thế giới và quyền lực một nữ tổng biên tập

Không chỉ duy trì và tôn vinh di sản thời trang, Met Gala sở hữu hào quang quyền lực của nhà báo Anna Wintour - Tổng biên tập Vogue.

Như thường lệ, sự kiện Met Gala 2023 chính thức diễn ra tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, New York vào rạng sáng 2/5 (theo giờ Việt Nam). Anna Wintour - tổng biên tập tạp chí Vogue, đã lựa chọn chủ đề Karl Lagerfeld: A Line of Beauty nhằm tôn vinh di sản thời trang của cố nhà thiết kế thương hiệu Channel.

Được báo giới quốc tế ưu ái với danh xưng “Sự kiện thời trang lớn nhất thế giới”, Met Gala từ lâu đã trở thành sân chơi cao cấp của dàn sao hạng A, tờ CBS News khẳng định.

Đồng thời, tạp chí Times cho rằng sự kiện chính là cách Anna Wintour thể hiện quyền lực đối với ngành công nghiệp thời trang hiện đại. Vì lẽ đó, Met Gala sở hữu sức nặng và sự khác biệt mà không sự kiện thảm đỏ nào có được, tạp chí Harper’s Bazzar khẳng định.

Thảm đỏ thời trang đích thực của các ngôi sao

“Met Gala là thảm đỏ duy nhất tôn vinh thời trang theo một chủ đề nhất định, trái ngược với các thảm đỏ chỉ tâng bốc sự khoa trương”, Avril Mair, giám đốc thời trang của Harper’s Bazaar và Elle Group, chia sẻ.

Xuyên suốt 50 năm qua, chủ đề trên thảm đỏ Met Gala gắn liền với những khía cạnh, dù nhỏ nhất, của ngành công nghiệp thời trang. Thông qua trang phục của người dự, khán giả có thể thấy được sự “hồi sinh” của các nhà thiết kế như Christian Dior, Gianni Versace,.... và bây giờ là Karl Lagerfeld. Họ đều là những gương mặt quan trọng, có những đóng góp mang tính lịch sử, thay đổi bộ mặt giới thời trang, theo danh sách của Elle USA.

Các ngôi sao hàng đầu thế giới tôn vinh di sản thời trang của nhà thiết kế Karl: Lagerfeld trên thảm đỏ Met Gala 2023. Ảnh: Vanity Fair & Vogue.

Ngoài ra, Met Gala trình làng với khán giả từng giai đoạn phát triển của ngành công nghiệp triệu đô, thu nhỏ lịch sử ngành thời trang chỉ trên thảm đỏ. Các chủ đề như Gilded Glamour, Punk: Chaos to Couture, The Glory of Russian Costume,... khơi gợi lại thời kì huy hoàng của làng thời trang thế giới. Tạp chí Vogue cho biết chủ đề của Met Gala luôn được cân nhắc kĩ lưỡng để có thể tôn vinh và phổ cập lịch sử của thời trang một cách hoành tráng.

Không chỉ tôn vinh di sản thời trang, Met Gala là nơi để sự sáng tạo của các nhà thiết kế được bùng nổ. “Sự kiện đề cao trí tưởng tượng của nhà thiết kế, sự khéo léo của các nhà mốt. Những bộ trang phục phải phù hợp chủ đề nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, cái tôi riêng của nhà thiết kế đó. Thảm đỏ Met Gala chính là nơi trưng bày thời trang dưới hình thức nghệ thuật thuần khiết nhất”, stylist Rebecca Corbin-Murray chia sẻ.

Tuy là sự kiện mang tính thương mại, Met Gala có sự đóng góp to lớn đối với ngành thời trang. Theo Forbes, sự kiện thời trang thực chất là buổi gây quỹ vì lợi ích của Viện Trang phục (Costume Institude) thuộc bảo tàng nghệ thuật Metropolitan. Tất cả số tiền sẽ được sử dụng để chăm sóc cho hơn 33,000 mẫu trang phục, phụ kiện, trang sức và tài liệu ghi chép lịch sử thời trang từ tận những năm 1.400 cho tới thời điểm hiện tại.

Chia sẻ trên Harper’s Bazzar, tỷ phú Wendy Yu cho biết “Thảm đỏ Met Gala trở thành buổi trình diễn thời trang cao cấp nhất hành tinh, với ý nghĩa tôn vinh lịch sử thời trang và di sản lâu dài của thời trang”.

Quyền lực của bà Anna Wintour

Dưới những cống hiến và tôn vinh ngành thời trang, Met Gala chinh phục sự công nhận của công chúng, giới chuyên môn và báo chí quốc tế, nổi bật là danh xưng “Giải Oscar thời trang” mà đài NBC New York dành cho "lãnh địa quyền lực" của Anna Wintour.

"Người phụ nữ quyền lực nhất giới thời trang" là danh xưng mà báo giới quốc tế như Forbes, The Mirror hay BBC News dùng để gọi Anna Wintour. Không thể phủ nhận, kể từ năm 1999, Anna Wintour đã thúc đẩy sự phát triển của Met Gala sang một tầm cao mới, The New York Times nhận định. Dưới "triều đại" của bà Wintour, buổi dạ tiệc đã quyên góp được hơn 145 triệu USD cho Viện trang phục.

Song, tờ này cho biết độ nổi tiếng của Met Gala tỷ lệ thuận với địa vị quyền lực của Anna Wintour trong giới thời trang. Tổng biên tập Vogue kiểm soát danh sách khách mời, sơ đồ chỗ ngồi, phạm vi đưa tin của các phóng viên tác nghiệp, thậm chí lựa chọn trang phục cho người tham dự.

Tạp chí Times cho rằng Met Gala là nơi Anna Wintour thể hiện quyền lực thống trị ngành thời trang. Bà luôn có sự phân biệt đối xử với dòng người xuất hiện tại Met Gala. Những nhân vật "mất lòng" với Anna Wintour sẽ không được tham gia vào đêm tiệc.

Cố tổng biên tập lừng danh André Leon Talley từng là người dẫn chương trình của Met Gala 2018. Tuy nhiên, André đã bị Anna Wintour loại khỏi danh sách khách mời vào mùa Met Gala năm sau. “Anna rất thích những người có tài năng. Nhưng nếu cô ấy không thích bạn, bạn sẽ gặp rắc rối”, André Leon Talley chia sẻ.

Chị em nhà Kim Karashian từng vào danh sách đen của Met Gala. Ảnh: Harper's Bazzar & USA News.

Mặt khác, theo Times, "gia tộc thị phi" Kardashian từng bị Anna Wintour cho vào danh sách đen vì nổi tiếng bằng scandals. Tuy nhiên, sau khi có được sức ảnh hưởng nhất định trong ngành giải trí, những cái tên như Kim Kardashian, Kendall Jenner,... lại xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala và gặt hái nhiều hiệu ứng truyền thông cho sự kiện.

Vốn mang trong mình ý nghĩa sâu sắc với thời trang toàn cầu, thảm đỏ Met Gala cộng hưởng cùng địa vị của Anna Wintour đã trở nên quyền lực hơn bao giờ hết. Với chủ đề tôn một trong những nhà thiết kế thành công nhất mọi thời đại - Karl Lagerfeld, Met Gala 2023 tiếp tục niềm tự hào cũng như bảo chứng cho địa vị của Anna trong ngành công nghiệp thời trang.