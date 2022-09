Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến xấu trong sức khỏe của Nữ hoàng Anh

Sức khỏe của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã yếu đi nhiều kể từ tháng 10/2021. Bà cũng mắc Covid-19 và trải qua cảm giác kiệt sức vì mệt mỏi.

Ngày 8/9 (theo giờ London), truyền thông đồng loạt đưa tin Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã băng hà, hưởng thọ 96 tuổi. Trước đó, Điện Buckingham ra thông cáo cho biết các bác sĩ của Nữ hoàng Anh Elizabeth II bày tỏ quan ngại về sức khỏe của bà, đồng thời đề xuất bà nên được theo dõi y tế.

Chỉ cách đây 5 tháng, cố Nữ hoàng Anh mắc Covid-19 và căn bệnh đã khiến sức khỏe của bà bị ảnh hưởng lớn. Bà cũng nhiều lần phải hoãn, hủy sự kiện vì sức khỏe không đảm bảo.

Lần nhập viện đầu tiên

Ngày 20/10/2021, Nữ hoàng Elizabeth II đến Bệnh viện King Edward VII ở London để kiểm tra sơ bộ, sau đó ở lại qua đêm và trở về Lâu đài Windsor vào trưa hôm sau. Đây là lần đầu tiên bà nhập viện kể từ năm 2013.

Các bác sĩ sau đó khuyên Nữ hoàng nên nghỉ ngơi hai tuần. Cung điện cho biết Nữ hoàng "tinh thần vẫn tốt". Dù vậy, theo New York Times, một nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề tiết lộ Nữ hoàng "vô cùng mệt mỏi" do cố gắng để bản thân bận rộn sau khi Hoàng thân Philip qua đời hồi tháng 4/2021.

Nữ hoàng và Công chúa Anne tham dự lễ tạ ơn tại Tu viện Westminster, London, hôm 12/10/2021. Ảnh: WPA.

Cùng tháng đó, Nữ hoàng Anh cũng gây chú ý vì lần đầu chống gậy trước công chúng kể từ năm 2004. Kể từ đó, người trị vì nước Anh thường xuất hiện với chiếc gậy trợ giúp.

Trong cuộc tiếp kiến hai quan chức quốc phòng cấp cao tại lâu đài Windsor ngày 16/2, Nữ hoàng Elizabeth II phải dựa vào gậy khi chào đón các vị khách. Đây cũng là lần hiếm hoi bà chia sẻ về sức khỏe của bản thân.

Theo Reuters, khi được hỏi thăm sức khỏe, bà đáp: “Như các ngài có thể thấy, tôi không thể đi lại” và chỉ xuống chân trái.

Vào cuối tháng 3, tại lễ tưởng niệm người chồng quá cố, Hoàng thân Philip, chiếc gậy quen thuộc cũng đồng hành cùng Nữ hoàng Elizabeth II và đặc biệt, từng bước đi cả bà trở nên khó khăn. Nữ hoàng Anh phải có người dìu. Chỉ cách đó một tuần, lần đầu tiên, bà phải hủy dự lễ khai mạc Quốc hội Anh trong gần 60 năm vì "khó đi lại".

Đặc biệt, đến tháng 5, Nữ hoàng Elizabeth lần đầu không dự lễ khai mạc Quốc hội sau gần 60 năm với lý do trên.

Kiệt sức vì Covid-19

Có thể thấy sức khỏe của Nữ hoàng Anh yếu đi rất nhiều kể từ khi bà mắc Covid-19, cộng với sự đau buồn khi chồng mất.

Hồi tháng 2, Nữ hoàng được xác nhận nhiễm nCoV. Điều này gây lo lắng vì bà thuộc nhóm có nguy cơ trở nặng cao. Điện Buckingham khi đó ra thông báo cho biết bà chỉ xuất hiện những triệu chứng nhẹ giống cảm cúm.

Song, sau này, bà chia sẻ cảm giác mệt mỏi và kiệt sức vì Covid-19 trong chuyến thăm đến bệnh viện Hoàng gia London, ở Whitechapel hôm 6/4, dưới hình thức trực tuyến.

Khi trò chuyện với Asef Hussain, người từng mắc Covid-19, và vợ ông, Shamina, Nữ hoàng cho biết: “(Con virus) khiến người ta mệt mỏi và kiệt sức, phải không? Đại dịch này thật kinh hoàng. Nó mang đến những điều không mấy tốt đẹp".

Tuổi cao khiến sức khỏe của Nữ hoàng Anh yếu đi nhanh kể từ tháng 10/2021. Ảnh: AP Photo/Chris Jackson.

Từ bỏ nhiều sở thích, bỏ lỡ nhiều sự kiện

Trước đây, Nữ hoàng Anh được đánh giá có sức khỏe rất tốt và thường xuyên tự lái ôtô. Năm 2013 bà từng phải nhập viện do bệnh dạ dày, nhưng cũng chỉ phải nằm viện trong thời gian ngắn.

Chính vì vậy, tháng 10/2021 có thể xem là bước ngoặt đánh dấu sức khỏe của cố Nữ hoàng đã yếu đi rất nhiều, buộc bà phải từ bỏ nhiều sở thích và những sự kiện quan trọng.

Vào cuối tháng 10/2021, các báo cáo cho biết bà không thể cưỡi chú ngựa yêu quý từ đầu tháng 9 do "cảm giác khó chịu". Một số nguồn tin cũng cho rằng người trị vì nước Anh được yêu cầu bỏ đồ uống yêu thích vào buổi tối, thường là một ly martini. Truyền thông Anh đưa tin Nữ hoàng còn ngừng dắt chó đi dạo.

Nữ hoàng Elizabeth II cũng quyết định không xuất hiện tại Lễ tưởng niệm ngày Chủ nhật tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Cenotaph ngày 14/11. Nguyên nhân là bà bị bong gân thắt lưng.

Nữ hoàng Elizabeth II trong một lần đi dạo gần Lâu đài Windsor với chó cưng. Ảnh: Reuters.

Nữ hoàng Anh băng hà

Sự vắng mặt của Nữ hoàng Anh ở các sự kiện quan trọng khiến nhiều người lo lắng về sức khỏe của bà. Tuần trước, nữ hoàng đã buộc phải bỏ lỡ cuộc thi Braemar Highland Gathering ở Scotland lần đầu tiên kể từ khi bà lên ngôi cách đây 70 năm vì vấn đề di chuyển.

Ngày 7/9, Nữ hoàng Elizabeth II hủy họp với Hội đồng Cơ mật với các bộ trưởng trên cơ sở khuyến cáo của bác sĩ.

Một ngày sau, Điện Buckingham tuyên bố: “Nữ hoàng vẫn đang cảm thấy dễ chịu và đang ở (cung điện) Balmoral". Các bác sĩ của Nữ hoàng Anh Elizabeth II bày tỏ “quan ngại” về sức khỏe của bà, đồng thời đề xuất bà nên được theo dõi y tế.

Việc Điện Buckingham ra thông báo về sức khỏe của Nữ hoàng Elizabeth II như lần này được đánh giá là điều bất thường.

Ngay sau khi thông báo này được đưa ra, Thái tử Charles và Hoàng tử William đã lên đường tới cung điện Balmoral. Ít lâu sau, Thái tử Charles, người đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng nước Anh, đã gặp mặt Nữ hoàng tại Balmoral.

Người dân nước Anh bồn chồn dõi theo tin tức về vị vua đáng kính.

Đến ngày 8/9, Điện Buckingham xác nhận Nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà. Thái tử Charles lập tức trở thành quốc vương sau sự qua đời của thân mẫu.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II là người tại vị lâu nhất ở Vương quốc Anh. Bà lên ngôi Nữ hoàng sau khi phụ thân của bà là Vua George VI qua đời ngày 6/2/1952. Bà sinh năm 1926, kết hôn với Hoàng thân Philip năm 1947 và đã có với nhau 4 người con (Thái tử Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward) cùng 8 cháu nội ngoại.