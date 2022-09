Sự kiện 5.150 triathlon đầu tiên diễn ra tại Việt Nam

Vào ngày 20/11 tới, Việt Nam sẽ lần đầu tiên chào đón sự kiện 5.150 triathlon mang tên “BIM Group 5.150 Phú Quốc”. Sự kiện diễn ra tại Phú Quốc, được tài trợ bởi BIM Group.

BIM Group, một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành lớn nhất Việt Nam, đã ký kết trở thành nhà tài trợ chính thức của sự kiện trong 5 năm. Hoạt động này nhằm quảng bá Phú Quốc trở thành điểm đến du lịch nổi bật tiếp theo của châu Á, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của lối sống năng động tại Việt Nam.

Cảm hứng về lối sống năng động qua 3 môn phối hợp

Sự kiện 5.150 triathlon được IRONMAN Group lần đầu giới thiệu vào năm 2011 và là giải đấu 3 môn phối hợp tiêu chuẩn Olympic lớn nhất trên thế giới. Tên gọi 5.150 triathlon được lấy cảm hứng từ quãng đường tổng 51,5 km mà người tham gia phải hoàn thành trong sự kiện này (gồm bơi 1,5 km, đạp xe 40 km và chạy 10 km). Hình thức này còn được biết đến với tên gọi 3 môn phối hợp cự ly Olympic, nội dung thi lần đầu ra mắt tại Thế vận hội Olympic Sydney 2000.

5.150 triathlon là sự kiện truyền tải tinh thần thể thao và lối sống năng động.

Công ty tổ chức sự kiện Sunrise Events Vietnam (SEV) đang phối hợp chặt chẽ với BIM Group và tỉnh Kiên Giang để tổ chức thành công “BIM Group 5150 Phú Quốc”. Chủ đề "Best in me" của sự kiện khai mạc truyền tải tinh thần thể thao và lối sống năng động thông qua 3 môn phối hợp, đồng thời truyền cảm hứng sử dụng những trải nghiệm này để tìm ra phiên bản tốt nhất của chính chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.

Cam kết đồng hành phát triển với chuỗi sự kiện này trong nhiều năm, ông Đoàn Quốc Huy - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc BIM Group - chia sẻ: “Xuyên suốt chặng đường 28 năm phát triển, BIM Group truyền cảm hứng về một lối sống lành mạnh, tích cực trong cộng đồng. Giờ đây, ở cương vị đồng hành cùng giải thi đấu quốc tế ‘BIM Group 5.150 Phú Quốc - Best in me’ tại khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina, một điểm đến du lịch nghỉ dưỡng của tập đoàn, chúng tôi tiếp tục sứ mệnh lan tỏa các giá trị sống ưu tú ấy. ‘Nỗ lực hơn mỗi ngày - best in me’ là thông điệp mà BIM Group gửi gắm đến đến các vận động viên tham dự cuộc thi và cộng đồng”.

5.150 triathlon lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2011 và là giải đấu 3 môn phối hợp tiêu chuẩn Olympic lớn nhất thế giới.

Ông Onslo Carrington - Tổng giám đốc SEV - cho biết thêm: “Khát vọng của chúng tôi là phát triển ‘BIM Group 5.150 Phú Quốc’ thành sự kiện 5.150 triathlon lớn nhất châu Á và một ngày nào đó sánh ngang tầm vóc, quy mô và danh tiếng của các sự kiện như ‘Noosa triathlon’ ở Australia - giải 3 môn phối hợp cự ly tiêu chuẩn Olympic lớn nhất thế giới, nơi chào đón hàng nghìn vận động viên tham gia hàng năm”.

Khát vọng vươn tầm khu vực

“BIM Group 5.150 Phú Quốc” là cơ hội tuyệt vời dành cho cộng đồng yêu thể thao đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, cùng các vận động viên trong khu vực.

Sự kiện và đường đua chính sẽ diễn ra tại khu phức hợp giải trí, nghỉ dưỡng Phu Quoc Marina. Khu phức hợp được đầu tư và phát triển bởi BIM Land - thành viên của Tập đoàn BIM Group - quy tụ nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp quốc tế như Sailing Club Signature Resort Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc.

Nhà tổ chức kỳ vọng “BIM Group 5.150 Phú Quốc’” sẽ là sự kiện 5.150 triathlon lớn nhất châu Á.

Trường đua được thiết kế trên cơ sở tối đa hóa vẻ đẹp, sự tiện lợi và dịch vụ chất lượng cao của điểm đến nghỉ dưỡng tổng hợp này. Các vận động viên sẽ bắt đầu hành trình bên cạnh InterContinental Long Beach Resort, sau đó bơi một vòng đơn hình tam giác dài 1,5 km tại vùng biển Bãi Trường xinh đẹp.

Sau chặng bơi, các vận động viên sẽ ra khỏi khu nghỉ dưỡng và được trải nghiệm đạp xe hai vòng 40 km theo chiều ngược chiều kim đồng hồ về phía nam của hòn đảo. Tiếp theo, các vận động viên trở lại và đi về phía bắc qua khu phức hợp giải trí và nghỉ dưỡng Phú Quốc Marina để hoàn thành chặng đua.

Ở chặng cuối, các vận động viên sẽ được trải nghiệm đường chạy hai vòng 10 km dọc bãi biển và khu phức hợp nghỉ dưỡng. Chặng đua kết thúc gần Sailing Club Signature Resort Phú Quốc bên bờ biển - nơi các vận động viên có thể hồi phục và ăn mừng thành công trong không gian nghỉ dưỡng tích hợp.

Sự kiện 5.510 triathlon là cơ hội thử thách bản thân cho cộng đồng yêu thể thao tại Việt Nam.

Ngoài sự kiện chính là cuộc thi ba môn phối hợp 5.150 triathlon vào ngày 20/11, chương trình còn có các sự kiện bên lề suốt cuối tuần dành cho các vận động viên, gia đình và du khách tại khu phức hợp Phu Quoc Marina. Các sự kiện bao gồm chạy từ thiện Newborns Việt Nam, IRONKIDS Việt Nam, Sunrise Sprint Việt Nam Triathlon và một loạt lễ hội bãi biển để thư giãn cũng như giao lưu trước và sau cuộc đua.