Sự kịch tính của các cuộc tranh cử tổng thống trên màn ảnh

The Campaign (2012): Trong The Campaign, nam diễn viên Will Ferrell hóa thân Cam Brady - ứng cử viên hiếu thắng, có phần xấu tính của bang North Carolina. Mặt khác, một thế lực kinh tế tại bang đề bạt Marty Huggins tham gia tranh cử với Cam Brady, nhằm mục đích nâng tầm ảnh hưởng của họ. Sau khoảng thời gian tranh cử, Huggins từ một người hiền lành trở thành đối thủ đáng gờm của Brady. Hai ứng viên thậm chí có những cuộc tranh luận nảy lửa, chỉ thiếu nước lao vào sử dụng vũ lực. Ảnh: The Globe and Mail.