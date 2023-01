Sự khác biệt giữa Thần Tài trong văn hóa phương Đông và phương Tây

Không chỉ khác tên gọi, Thần Tài trong văn hóa phương Đông và phương Tây cũng có sự khác biệt về hình ảnh.

God of Wealth /ɡɒd əv welθ/ (danh từ): Thần Tài (trong văn hóa phương Đông)

Định nghĩa:

Trong văn hóa phương Đông, Thần Tài là vị thần bảo vệ của cải, mang lại tài lộc, may mắn cho gia chủ. Vì thế, nhiều gia đình, đặc biệt là gia đình kinh doanh, thờ phụng Thần Tài trong nhà hoặc tại nơi làm ăn, buôn bán.

Tại Trung Quốc, ngày Thần Tài diễn ra vào mồng 5/1 âm lịch. Trong khi đó, Việt Nam lại chọn ngày 10/1 âm lịch làm ngày vía Thần Tài.

Thần Tài trong văn hóa phương Đông được dịch sang tiếng Anh là God of Wealth. Trong văn hóa phương Tây, cụ thể là trong thần thoại Hy Lạp, Plutus là vị thần đại diện cho sự giàu có, sung túc. Ông cũng được coi là vị thần nông nghiệp và được nhiều người tôn thờ. Cái tên Plutus bắt nguồn từ "ploutos" trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là sự giàu có.

Trong văn hóa phương Đông, thần tài thường được mô tả là một người đàn ông lớn tuổi với gương mặt phúc hậu, bộ râu dài, tay cầm thỏi vàng lớn. Trong khi đó, Plutus trong thần thoại Hy Lạp thường được mô tả là một bé trai, tay cầm chiếc sừng - đồ vật tượng trưng cho sự giàu có.

Ứng dụng của God of Wealth trong tiếng Anh:

- In China, God of Wealth is also the God of the Roads who protects business people traveling to all different directions.

Dịch: Ở Trung Quốc,Thần Tài cũng là vị thần của những con đường, người bảo vệ thương nhân đi làm ăn ở những nẻo đường khác nhau.

- The God of Wealth is believed to bring fortune to people.

Dịch: Thần Tài được tin là sẽ mang lại tài lộc cho con người.