Sự khác biệt giữa 'Đấu trường sinh tử' và tiền truyện

Nhà sản xuất Nina Jacobson hé lộ những chi tiết mới về phần tiền truyện sắp ra mắt của “Hunger Games”.

Suzanne Collins, tác giả nguyên tác bộ tiểu thuyết Hunger Games đã phát hành tiền truyện của series ăn khách vào đầu năm nay với tên gọi The Ballad of Songbirds and Snakes. Tác phẩm mới xoay quanh sự kiện Đấu trường Sinh tử lần thứ 10 trong lịch sử hư cấu của bộ sách.

MovieWeb đưa tin Lionsgate, hãng phim thực hiện bản chuyển thể The Hunger Games trên màn ảnh rộng, đã nhanh chóng thống báo kế hoạch chuyển thể The Ballad of Songbirds and Snakes.

Trong cuộc phỏng vấn tại New York Comic-Con, nhà sản xuất Nina Jacobson đã hé lộ những điểm khác biệt giữa bản chuyển thể mới với chuỗi phim The Hunger Games đã ra mắt.

Tiền truyện The Hunger Games hy vọng mang lại cho khán giả một góc nhìn mới về bối cảnh xã hội trong câu chuyện. Ảnh: Outnow.

“Câu chuyện diễn ra ở một mốc thời gian rất xa chính truyện. Đây là sự kiện lần thứ 10 trong khi Catching Fire là lần thứ 75… Tôi cho rằng khi đó, cuộc đua sinh tử trong đấu trường sẽ ít khoa trương hơn rất nhiều so với những gì xảy ra sau này", cô nói.

"Do đó, tôi nghĩ nó sẽ rất thú vị khi xem những người sống trong quá khứ làm gì trong cuộc đấu. Việc dẫn dắt câu chuyện qua điểm nhìn của một cư dân sống trong Capitol cũng là cách tiếp cận hay với toàn bộ câu chuyện.

Chúng ta đã có nhiều nhân vật thú vị xuất thân từ nơi này, nhưng mới chỉ nhìn họ qua con mắt của nhóm nhân vật chính đến từ các quận. Chúng ta chưa thực sự nhìn thế giới qua con mắt của một thành viên Capitol, đặc biệt là Snow”, nhà sản xuất chia sẻ.

The Hunger Games kể về một xã hội phản địa đàng bị phá hủy bởi nghèo đói và hệ thống phân cấp xã hội hà khắc. Trong thế giới của bộ truyện, một cuộc đấu sinh tồn sẽ được tổ chức mỗi năm với người chơi là thanh thiếu niên đến từ các quận nghèo đói xung quanh Capitol nhằm chọn ra một quán quân.

Nữ anh hùng của series The Hunger Games là Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) trong khi tiền truyện xoay quanh Coriolanus Snow. Khi này, Snow vẫn đang là cố vấn cho quận 12 chứ chưa trở thành gã phản diện trong phần truyện của Katniss.

Theo lời Jacobson, việc phim tiền truyện diễn ra trong cùng một thực tại với The Hunger Games sẽ giúp tác phẩm có nhiều chất liệu hơn để khai thác.