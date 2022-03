Sự kết hợp của Keanu Reeves, The Rock

Warner Bros. tung trailer mới cho phim hoạt hình “DC League of Super-Pets”. Tác phẩm có sự góp giọng của hai tài tử Keanu Reeves và The Rock.

Ngày 7/3, Warner Bros. đã tung trailer mới cho DC League of Super-Pets - tác phẩm hoạt hình xoay quanh dàn thú cưng của các siêu anh hùng DC Comics. Nhân vật chính của đoạn giới thiệu là hiệp sĩ bóng đêm Batman và chú cún Ace the Bat-Hound.

Trailer bắt đầu bằng cảnh Batman và Ace ôn lại quá khứ đau thương khi cả hai đều bị cướp mất/cướp khỏi gia đình. Bi kịch khiến cặp chủ, tớ trở nên tách biệt với đồng loại, chai lì cảm xúc, và… hoàn hảo để gắn bó với nhau. Lồng tiếng cho Batman là tài tử Keanu Reeves còn vai phụ tá Ace do diễn viên hài Kevin Hart đảm nhận.

Chi tiết này không khỏi khiến khán giả liên tưởng tới cảnh cuối John Wick (2014), khi tay sát thủ do Reeves thủ vai tìm thấy một chú chó bull sắp bị án tử và quyết định nhận nuôi nó. Cuối phim, một người một chó đã cũng thả bộ về nhà, trên chính con đường Wick và người vợ quá cố từng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào.

Trailer mới của DC League of Super-Pets cũng có sự xuất hiện của một siêu anh hùng lừng lẫy vũ trụ DC khác cùng thú cưng của mình là Superman và Krypto the Super-Dog. Hai nhân vật lần lượt do John Krasinski và Dwayne Johnson lồng tiếng. Đây là vai siêu anh hùng thứ hai của The Rock trong vũ trụ siêu anh hùng DC. Anh cũng thủ vai gã phản anh hùng Black Adam trong bộ phim cùng tên ra mắt hè này.

Cặp bạn diễn ăn ý The Rock và Kevin Hart tiếp tục tung hứng trong vai hai phụ tá siêu anh hùng. Ảnh: WAG.

Trong DC League of Super-Pets, Krypto the Super-Dog và Superman là những người bạn tốt không thể chia lìa. Họ sở hữu các siêu năng lực giống nhau và cùng sát cánh trừ gian diệt bạo tại Metropolis. Khi Justice League bị Lex Luthor (Marc Maron) bắt giữ, Krypto phải thành lập một liên minh siêu thú, gồm những vật nuôi cơ nhỡ tại trạm cứu hộ, để giải cứu các vị anh hùng.

Liên minh siêu thú cũng được trao sức mạnh siêu phàm. Chúng gồm siêu chó Krypto, chú chó săn tên Ace siêu mạnh, lợn PB (Vanessa Bayer) có thể hóa khổng lồ, rùa Merton (Natasha Lyonn) phóng nhanh như chớp và sóc Chip (Diego Luna) biết phóng điện. Các siêu thú lần lượt thuộc về Superman, Batman, Wonder Woman, Flash và Green Lantern.

Phim do Jared Stern và Sam Levine đạo diễn. Stern nổi tiếng với vai trò biên kịch các tác phẩm The Watch (2012), The Internship (2013), The Lego Batman (2017)… Tác phẩm do Warner Animation Group sản xuất và sẵn sàng ra rạp tại Bắc Mỹ vào cuối tháng 5.