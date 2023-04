Sự im lặng của ông DeSantis

Phản ứng của Thống đốc Florida Ron DeSantis trước cáo trạng của ông Donald Trump cho thấy những thách thức trong việc đối đầu trực diện với cựu tổng thống Mỹ.

Khi cựu Tổng thống Donald Trump đối mặt với mối đe dọa về một bản cáo trạng ở New York vào tháng trước, rất nhiều đảng viên Cộng hòa đã lên tiếng bảo vệ.

Nhưng trong số đó không có Thống đốc Ron DeSantis - người phẫn nộ vì cựu tổng thống Mỹ mong đợi sự trung thành nhưng tấn công ông không ngừng, và muốn thể hiện mình không sợ hãi, theo hai nguồn tin.

Thế nhưng, khi được hỏi về vụ việc tại một cuộc họp báo vào ngày 20/3, hai ngày sau khi bị một cố vấn của ông Trump chỉ trích “sự im lặng trên đài phát thanh”, ông DeSantis cáo buộc công tố viên “theo đuổi chương trình nghị sự chính trị” chống lại ông Trump, giống nhiều người khác trong đảng.

Ông tuyên bố Florida sẽ “không hỗ trợ yêu cầu dẫn độ”, ngay cả khi nhóm của ông Trump cho hay cựu tổng thống sẽ trình diện.

Nhưng ông lưu ý các cáo buộc về “bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm” là trung tâm của vụ việc, tìm cách làm nổi bật hành vi cá nhân của ông Trump và cho thấy ông “sẽ không bị bắt nạt” bởi cựu tổng thống, một nguồn tin chia sẻ.

Theo Washington Post, vụ việc nhấn mạnh những thách thức nghiêm trọng mà ông DeSantis phải đối mặt khi đối đầu với ông Trump, giữa lúc chuẩn bị tăng tốc trong cuộc đua tổng thống.

Thống đốc Florida Ron DeSantis. Ảnh: Reuters.

Im ắng

Phản ứng của thống đốc Florida đối với bản cáo trạng của ông Trump phản ánh quá trình “thử và sai” trong cách tiếp cận, cũng như việc ông miễn cưỡng tuyên bố đối đầu công khai chống lại ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa.

Thay vì mở ra một giai đoạn đối đầu mới với cựu Tổng thống Trump, ông DeSantis sau đó lại một lần nữa im ắng, dường như muốn tránh xa sự chú ý, ít nhất là vào lúc này.

Một số đảng viên Cộng hòa cho biết các chiến dịch trước đây từng cho thấy nguy cơ khi ông Trump “bùng nổ", nhưng việc tấn công trực diện vào cựu tổng thống cũng mang đến rủi ro lớn. Điều này đặc biệt đúng đối với "ngôi sao" có triển vọng vào năm 2024 như ông DeSantis - người có tập cử tri ủng hộ trùng với ông Trump.

Các cử tri đảng Cộng hòa (GOP) “thực sự không thích khi thành viên đảng tấn công ông Trump”, Alex Conant, người từng làm việc trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Thượng nghị sĩ Marco Rubio, cho biết.

Ông Trump tiếp tục chỉ trích Thống đốc DeSantis trong những tuần gần đây. Cựu tổng thống sử dụng những biệt danh mang tính miệt thị để mô tả đối thủ của mình, chỉ ra các cuộc thăm dò cho thấy thống đốc Florida tụt lại phía sau ông.

Ông cũng gợi ý rằng ông DeSantis có thể đã làm việc trong văn phòng luật, cửa hàng xì gà hoặc tiệm bánh pizza nếu ông không ủng hộ và thúc đẩy giúp ông DeSantis trở thành ứng cử viên thống đốc của đảng vào năm 2018.

Thống đốc Florida Ron DeSantis phát biểu ở Smyrna, Georgia, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Về phần mình, ông DeSantis phản bác lại khẳng định của cựu tổng thống rằng ông đã “tạo ra” DeSantis và mô tả một số hành vi của ông Trump là thất thường.

Thống đốc Florida ngạc nhiên về việc ông Trump tấn công ông sớm. Ông và nhóm của mình dự đoán những lời chỉ trích như vậy cuối cùng sẽ đến, nhưng nó đến sớm hơn họ nghĩ, một số nguồn tin cho biết.

Các trợ lý và đồng minh của thống đốc cũng bày tỏ rõ ràng sự thất vọng của họ với ông Trump. “Nhắc đến ông Trump và mọi người sẽ trợn tròn mắt”, một nhà tài trợ của ông DeSantis cho biết.

Hiện tại, ông DeSantis phớt lờ một cách công khai trước các cuộc tấn công của cựu Tổng thống Trump - chiến lược lâu năm trước khi ông bình luận về vụ“trả tiền bịt miệng" tại cuộc họp báo vào tháng trước.

Vào hôm 4/4, khi cựu tổng thống bị buộc tội ở New York, thống đốc Florida đã xuất hiện tại một sự kiện kín nhận nuôi thú cưng.

Sức ảnh hưởng mạnh mẽ của ông Trump

“Ông Ron DeSantis có thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Đó là điều mà tôi không tin ông Donald Trump có thể làm được”, một người đàn ông được giới thiệu trong video do Never Back Down, ủy ban chính trị ủng hộ ông DeSantis năm 2024, cho biết.

Tại Pennsylvania vào cuối tuần trước, ông DeSantis nhấn mạnh rằng “không gì có thể thay thế được chiến thắng. Những người chiến thắng có quyền hoạch định chính sách. Những kẻ thua cuộc sẽ về nhà”.

Ở Arizona - một bang dao động quan trọng, nơi các ứng cử viên được ông Trump tán thành đã thua trong cuộc đua năm ngoái - cố vấn chính trị của GOP Constantin Querard đã đi khắp bang để thu thập chữ ký thúc giục ông DeSantis tranh cử tổng thống.

“Chúng tôi muốn những người bảo thủ có thể giành chiến thắng ở vị trí cao nhất”, Querard nói.

Trong bối cảnh đó, Steven Cheung, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho biết cựu tổng thống “đang thống trị hết cuộc thăm dò này đến cuộc thăm dò khác - cả trên toàn quốc và toàn tiểu bang”

“Chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày trong khi những người khác đang khập khiễng tìm kiếm sự chú ý”, Cheung nói thêm.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi đưa ra bài phát biểu ở Palm Beach, Florida, vào ngày ra hầu tòa ở New York. Ảnh: Reuters.

Thật vậy, các đồng minh của ông DeSantis nhận thức sâu sắc về ảnh hưởng, cũng như sức hấp dẫn của ông Trump trong đảng Cộng hòa.

Khoảng cách vị trí dẫn đầu của ông Trump so với ông DeSantis trong cuộc thăm dò bỏ phiếu quốc gia năm 2024 đã tăng lên những tháng gần đây. Nhiều đảng viên Cộng hòa tin rằng sự phẫn nộ của GOP đối với bản cáo trạng của ông Trump giúp nâng cao vị thế của cựu tổng thống.

“Tội ác duy nhất mà tôi phạm phải là không sợ hãi để bảo vệ quốc gia khỏi những kẻ tìm cách phá hủy nó”, ông Trump nói trong bài phát biểu vào tuần trước sau khi bị buộc tội.

Ông phải đối mặt với 34 trọng tội, tất cả đều là tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh cấp độ một theo Điều 175 của Luật Hình sự New York, liên quan đến nhiều sự kiện khác nhau trong năm 2017, theo Washington Post.

Ông Trump không nhận tội và đã tận dụng vụ việc như lời kêu gọi tập hợp trong chiến dịch tranh cử của mình.

Cựu tổng thống đã nhận được sự tán thành đáng chú ý của đảng Cộng hòa trước bản cáo trạng. Byron Donalds, nghị sĩ Florida từng là đồng minh của ông DeSantis, đã tuyên bố vào hôm 6/4 rằng sẽ ủng hộ ông Trump.

“Chỉ có một nhà lãnh đạo duy nhất vào thời điểm này trong lịch sử quốc gia của chúng ta, người có thể nắm bắt thời cơ và cung cấp những gì chúng ta cần - để đưa chúng ta trở lại đúng hướng, cung cấp sức mạnh và quyết tâm, Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, ông Donalds nói. Ông lưu ý rằng các dân biểu Matt Gaetz và Anna Paulina Luna, cũng ở Florida, đã cam kết ủng hộ cựu tổng thống.