Sự im lặng của Kanye West

Kanye West giữ im lặng gần nửa năm sau ly hôn, mặc cho Kim Kardashian liên tục nhắc đến anh trên truyền thông.

Theo Billboard, cái tên Kanye West đang rầm rộ trở lại với những sản phẩm mới. Các bảng xếp hạng âm nhạc hứa hẹn sẽ bùng nổ khi Donda - album phòng thu thứ 10 của nam rapper, được ra mắt vào ngày 6/8.

Sau gần 6 tháng ly hôn Kim Kardashian, đây là thời điểm người đàn ông 44 tuổi "giành" lại tâm điểm dư luận. Thời gian qua, West không hé nửa lời về cuộc hôn nhân sóng gió, và mọi sự chiếm sóng đều xuất phát từ vị trí của người đẹp nước Mỹ.

Có thể với người nổi tiếng khác, im lặng gần nửa năm rất bình thường. Nhưng West - người luôn được điểm mặt gọi tên qua những phát ngôn gây sốc, động thái này được cho là bất thường.

Câu hỏi được đặt ra là: "Kanye thực tế đã thay đổi, hay quyết định im lặng dù được Kim réo gọi là phũ phàng với vợ cũ?".

Động thái của Kanye West

Nguồn tin thân cận của E! News, nhánh nhỏ thuộc kênh truyền hình cáp E! (đơn vị phát sóng Keeping Up with the Kardashians) tiết lộ West đã đổi số điện thoại để Kardashian không thể liên lạc trực tiếp với anh.

Anh dứt áo ra đi với 500 đôi giày, nhưng để lại biệt thự 20 triệu USD ở Hidden Hills cho vợ cũ và các con. Từ lúc đó, Kardashian đã không thể gọi nói chuyện cùng chồng cũ, các thỏa thuận chăm con đều được làm việc qua trợ lý của hai ngôi sao.

Hết lần này đến lần khác, Kardashian mang chuyện hôn nhân tan vỡ ra kể, rồi khóc lóc trên sóng truyền hình. Có lần cô bộc bạch với các chị em: "Anh ấy luôn đi xa và thay đổi đến bang khác trong mỗi năm. Tôi đã phải đi cùng để có thể chăm sóc bọn trẻ".

Kanye West trùm kín người khi đi xem bóng rổ. Ảnh: Getty.

Ngược lại, West chỉ im lặng và lâu lắm mới lộ diện công khai trên đường phố. Là người hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội nhưng những tháng qua West cũng vắng bóng. Động thái duy nhất của anh là nhấn hủy theo dõi vợ cũ trên Twitter.

Theo tạp chí Elle, ngoài Kim Kardashian thì nam rapper cũng hủy follow gia đình vợ cũ, gồm bà Kris, Kourtney, Khloé, Kendall và Kylie. Ngoại trừ Travis Scott - bạn trai Kylie Jenner, vẫn được giữ lại.

Người hâm mộ phát hiện West đã làm điều này sau khi tập cuối cùng của Keeping Up With the Kardashians phát sóng hôm 11/6.

Đương nhiên, West không bao giờ giải thích cho hành động của mình, song người bạn thân của anh đã kể với truyền thông rằng vốn dĩ nam nghệ sĩ dị ứng show này. West được cho không hài lòng vì gia đình vợ cũ thường xuyên dùng chuyện ly hôn của anh để câu rating.

Dựa trên những gì xảy ra và bề nổi mà báo chí đưa tin, một bộ phận khán giả cho rằng cách cư xử của West hơi phũ phàng. Đến cả khi Kardashian chúc mừng sinh nhật anh ngay đúng ngày anh được bắt gặp đi chơi cùng Irina Shayk, West vẫn không đếm xỉa.

"Tôi đang mất gia đình"

Cho hai tuần nay, Kanye West mới bắt đầu cho thấy những dấu hiệu rằng thực chất anh không phải không tương tác với Kim Kardashian sau chia tay.

Theo Page Six, bà mẹ 4 con đang định đổi tên thương hiệu KKW Beauty, và West chính là người âm thầm đứng sau tư vấn cho vợ cũ chuyện này. Đại diện Kardashian khẳng định KKW Beauty dù đổi tên nhưng vẫn giữ nguyên chữ W (West).

Trong diễn biến khác, cặp vợ chồng cũ bí mật đưa 4 con North, Saint, Chicago và Psalm đến xem triển lãm chủ đề công nghệ ở bảo tàng nghệ thuật châu Á tại San Francisco này 17/7. Thông tin do người trong bảo tàng kể. Họ cũng lưu ý gia đình này đến trước giờ mở cửa cho khách tham quan để tránh sự chú ý.

"Kim và Kanye hòa hợp, cư xử với nhau lịch sự, vẫn giữ khoảng cách chừng mực. Họ ở đó vì lũ trẻ. Bảo tàng được xem như không gian lý tưởng cho cuộc gặp gỡ này" - nguồn tin cho biết thêm.

Kim Kardashian âm thầm đến theo dõi đêm nhạc của chồng cũ. Ảnh: Daily Mail.

Đến ngày 22/7, lần đầu tiên sau gần 6 tháng, West đã chính thức lên tiếng về 7 năm chung sống và những rạn nứt với nữ tỷ phú người Mỹ thông qua đêm nhạc cá nhân ở Atlanta.

Theo Mailonline, sau khi ngân nga câu: "Tôi đang mất gia đình/ Tôi đang mất gia đình/ Tôi đang mất gia đình của mình" trong ca khúc Love Unconditionally, West đã quỳ xuống đất và khóc nức nở.

Trước hàng nghìn khán giả, anh không giữ nổi bình tĩnh khi nhắc đến hôn nhân thất bại. Nam rapper khơi nỗi đau cũ, kèm theo đó là những trách móc, oán giận. Sau cùng thì cảm xúc của West đã vỡ òa do kìm nén quá lâu.

Kardashian và 4 con ngồi dưới khán đài lặng lẽ dõi theo các phần trình diễn. Cô đã đưa gia đình đến để ủng hộ West. Trong loạt ảnh hậu trường, Kardashian đứng từ xa mỉm cười khi chồng cũ trả lời phỏng vấn.

Nguồn Mailonline cũng hé lộ rằng Kardashian không phiền lòng khi West hành động như vậy, vì anh đã hỏi ý kiến vợ cũ rồi mới giới thiệu ca khúc đến khán giả. Điều đó thể hiện sự tôn trọng của anh dành cho cô.

Vực dậy sau ly hôn

Theo E!News, West và Kardashian đã dồn nhiều công sức vào công việc với các dự án vào mùa hè năm nay. Nếu Kardashian bận sản xuất các dòng áo tắm định hình và điều hành công ty làm đẹp hàng tỷ USD, West đã ngoi lên đường đua âm nhạc.

Ca khúc Love Unconditionally thể hiện gần đây nằm trong album mới Donda sẽ được ra mắt vào tháng 8. Anh từng "thả thính" sẽ trình làng sớm hơn nhưng cuối cùng đã đổi ý, khiến cho không ít người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng.

Tuy nhiên, các phân tích trên Billboard nhận định Donda (còn được gọi là Donda: With Child) - với cảm hứng được lấy từ cuộc sống nhiều thăng trầm của nam ca sĩ, sẽ là đối thủ đáng gờm trên đường đua âm nhạc sắp tới, nhất là đối với các nghệ sĩ giới thiệu sản phẩm cùng thời điểm. Trước mắt, việc hé lộ các single Welcome To My Life và Love Unconditionally đã là một màn chạy đà hoàn hảo của West.

Kanye West đi chơi với Irina Shayk sau ly hôn Kim Kardashian. Ảnh: R6nationals.

Mặt khác, Kanye West cũng sẵn sàng mở lòng cho người khác mới sau ly hôn. Paparazzi bắt gặp nam rapper thường xuyên đi chơi với siêu mẫu Irina Shayk. Hồi tháng 6, họ đã bên nhau trong kỳ nghỉ lãng mạn ở Paris, Pháp.

Trong chuyến đi, West và Shayk chụp ảnh với nhau ở gần tác phẩm điêu khắc nhện khổng lồ của Louise Bourgeois tại Trung tâm Nghệ thuật Château La Coste. Cả hai di chuyển bằng máy bay riêng nhưng vẫn không thể thoát được các tay săn ảnh.

Theo thông tin mới nhất, Shayk chưa muốn tiến xa với West. Chỉ là cả hai đều từng thất bại khi yêu nên đồng cảm với nhau. Mọi chuyện tiến triển thế nào vẫn phải còn chờ đến tương lai.

Tin cặp sao qua lại rộ lên cuối tháng 5. Trang DeuxMoi - nơi theo dõi và tung tin đồn về các ngôi sao Hollywood - khi đó trích dẫn một nguồn cho biết: "Kanye đang bí mật qua lại với Irina, mẹ của con gái Bradley Cooper".