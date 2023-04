Sự hỗn loạn trên phim trường 'Mission: Impossible'

"Mission Impossible: Dead Reckoning Part One", tác phẩm mới nhất của Christopher McQuarrie và Tom Cruise, sẽ ra rạp vào ngày 14/7.

Trả lời phỏng vấn EW ngày 26/4, đạo diễn kiêm biên kịch Christopher McQuarrie cho biết khi Mission Impossible: Dead Reckoning Part One chuẩn bị được sản xuất tại Italy vào tháng 2/2020, dịch Covid-19 ập đến gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Chúng tôi ở Venice khi đó và chỉ còn hai ngày nữa là bấm máy", McQuarrie nhớ lại, đồng thời kể thêm rằng khi đang ghi hình tại các quốc gia khác như Anh, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất và Na Uy, họ đối diện vấn đề khác.

Ban đầu, Nicholas Hoult được chọn đóng phản diện chính nhưng tài tử phải hủy vai do bận rộn với lịch quay The Great. Esai Morales là người thay thế anh. Trong khi đó, phải đến ngày quay lần thứ 100 trở đi, Hayley Atwell (vai Grace) mới có câu thoại đầu tiên. Tất cả do sự hỗn loạn của quá trình sản xuất.

Tom Cruise và các bạn diễn Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames trên trường quay. Ảnh: EW.

Ngay cả khi đứng trước cảnh tượng hỗn loạn đó, đạo diễn McQuarrie bày tỏ chưa bao giờ lo lắng rằng bộ phim sẽ không được hoàn thành, bởi Tom Cruise luôn nỗ lực hết sức cho vai diễn.

"Khi làm phim với Tom, những lo lắng không phải yếu tố cần bàn đến. Thảm họa là cơ hội để chúng tôi vươn mình xuất sắc hơn. Chúng tôi sống chung với hỗn loạn, chấp nhận nó như một phần của quá trình", ông phát biểu.

Cũng trong buổi phỏng vấn, McQuarrie cho biết những cảnh hành động dày đặc và nguy hiểm, dữ dội trên phim dưới sự thể hiện của Cruise cực kỳ đã mắt. Từ lái xe máy trên vách đá đến lao xe xuống núi, đạo diễn nhấn mạnh: "Tom phải làm việc đó là đương nhiên".

Đạo diễn Christopher McQuarrie và Tom Cruise. Ảnh: Fox News.

Theo Fox News, McQuarrie cầm trịch vị trí đạo diễn các phần của thương hiệu hành động: Mission: Impossible - Rogue Nation (2015), Mission: Impossible - Fallout (2018). Anh cũng là người cùng Tom Cruise đứng sau thành công của tác phẩm được đề cử Oscar năm ngoái, Top Gun: Maverick.

Mission Impossible: Dead Reckoning Part One, tác phẩm mới nhất của cặp bài trùng này, dự kiến ra rạp vào tháng 7.