Sự hồi phục chậm chạp của rạp phim Việt

Dù có lượng phim ổn định, những bộ phim ra mắt vào cuối năm dự kiến gặp nhiều khó khăn trong việc cải thiện doanh thu rạp chiếu.

Sau khi được phép mở cửa trở lại trong hơn một tháng nay, rạp chiếu Việt Nam đang hồi phục một cách chậm chạp. Nhiều khán giả đặt ra câu hỏi liệu mùa phim Giáng sinh và cuối năm có thể giúp tình hình doanh thu của rạp phim trở nên khả quan hơn.

Lượng phim ổn định cho mùa phim cuối năm

Tại rạp chiếu, Giáng sinh và Tết tây luôn được xem như một trong những mùa bán vé quan trọng nhất, chỉ xếp sau Tết Nguyên đán và dịp lễ 30/4-1/5.

Hố sụt tử thần, Ma trận hồi sinh, Không phải lúc chết... nằm trong danh sách phim điện ảnh dự kiến công chiếu vào cuối năm.

Tèo em, Để hội tính 2, Em là bà nội của anh, Hồn papa da con gái, Mắt biếc, Chị Mười Ba phần 2… đều là tựa phim đạt doanh thu khủng vào dịp lễ này trong các năm trước. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi với năm nay. Trong hai tuần phim cuối cùng của 2021, rạp chiếu chào đón 10 bộ phim - số lượng chỉ bằng khoảng 2/3 so với các năm trước - trong đó có duy nhất một phim Việt.

Một số cái tên nổi bật góp mặt trong mùa phim cuối năm gồm: Hố sụt tử thần - 1 trong 5 phim có doanh thu cao nhất tại Hàn Quốc năm 2021, Ma trận hồi sinh - sự trở lại của thương hiệu phim hành động giả tưởng huyền thoại, Không phải lúc chết - phần phim thứ 25 về điệp viên 007, tác phẩm đánh dấu lần cuối tài tử Daniel Craig vào vai điệp viên lừng danh nước Anh.

Bên cạnh đó, người hâm mộ phim ảnh, âm nhạc Hàn Quốc cũng thể hiện sự mong chờ với hai bộ phim BlackPink: The Movie - phim tài liệu về một trong những nhóm nhạc Kpop thành công nhất thế giới, và Happy New Year - tác phẩm kết thúc năm 2021 có sự góp mặt của dàn sao hàng đầu như Han Ji Min, Lee Dong Wook, Kang Ha Neul, YoonA, Won Jin Ah, Lee Kwang Soo... Happy New Year dự kiến công chiếu cùng lúc với rạp chiếu Hàn Quốc.

Trong số các bộ phim lên sóng cuối năm, Nhóc trùm: Nối nghiệp gia đình và Chú chó đỏ khổng lồ là hai tác phẩm duy nhất dành cho đối tượng thiếu nhi và gia đình. Ngoài ra, giữa loạt tác phẩm điện ảnh nước ngoài, Rừng thế mạng trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam, đối đầu với hàng loạt bom tấn.

Thiếu sức bật

Khi quan sát qua danh sách, công chúng có thể kỳ vọng vào một mùa phim bội thu, nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng, có khả năng đây sẽ là mùa bom tấn "buồn" nhất của năm, dưới ảnh hưởng của một số lý do khách quan như tình hình dịch bệnh phức tạp, rạp chiếu tại nhiều khu vực chưa thể hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, yếu tố lớn nhất tác động tới doanh thu rạp phim là việc đa số tác phẩm kể trên đều có bản chiếu với chất lượng HD lan truyền khắp mạng xã hội. Chỉ cần một cú rê chuột, khán giả có thể thưởng thức bộ phim ngay lập tức.

Bản phim rò rỉ trên Internet khiến các bom tấn đối mặt với nhiều khó khăn.

Trong 10 dự án dự kiến ra rạp cuối năm, đã có đến một nửa rơi vào trường hợp này, là Hố sụt tử thần, Nhóc trùm: Nối nghiệp gia đình, Resident Evil: Quỷ dữ trỗi dậy, Chú chó đỏ khổng lồ và Không phải lúc chết.

Những cái tên mới như Ma trận hồi sinh và Happy New Year, dù được phát hành tại Việt Nam cùng ngày với nước sản xuất, đều dự kiến lên sóng cùng thời điểm trên các nền tảng OTT. Do vậy, chỉ trong một ngày kể từ thời điểm ra mắt, người xem có thể dễ dàng tìm thấy bản rò rỉ của hai bộ phim trên Internet. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến quyết định ra rạp xem phim của khán giả, đặc biệt giữa thời kỳ còn hiện hữu nhiều nỗi lo về dịch bệnh.

Ngoài ra, tuy chưa bị rò rỉ trên mạng, Câu chuyện phía Tây - tác phẩm thuộc thể loại nhạc kịch - không phải dạng phim được khán giả Việt ưa chuộng, qua đó khó tạo nên doanh thu khả quan. BlackPink: The Movie là bộ phim được sản xuất chủ yếu dành cho người hâm mộ. Tuy nhiên, dù nhóm nhạc nữ có lượng fan đông đảo, căn cứ theo doanh thu của nhiều phim tài liệu cùng thể loại ra mắt ở các năm trước, dự án khó có khả năng lập kỷ lục trong mùa Giáng sinh.

Mọi kỳ vọng đều dồn vào Rừng thế mạng. Trên thực tế, dự án phim kinh dị, tâm linh của đạo diễn Trần Hữu Tấn đã được giới thiệu suốt gần hai năm qua. Sau nhiều lần dời lịch chiếu vì dịch Covid-19, bộ phim được lên kế hoạch ra rạp vào ngày kết thúc năm 2021.

Thông qua trailer và tài liệu quảng bá, ngoài cốt truyện lấy cảm hứng từ tai nạn thảm khốc của một phượt thủ trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng, thì phim có khá ít điểm nhấn ở khâu truyền thông. Bên cạnh đó, Bắc kim thang, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Trần Hữu Tấn, dù đạt thành công về mặt doanh thu nhưng lại bị đánh giá là "đầu voi đuôi chuột".

Do đó, khán giả chưa thể đưa ra khẳng định chắc chắn về chất lượng thật sự của Rừng thế mạng. Một năm trước, phim Việt mở màn sau kỳ nghỉ dịch đầu tiên với Bằng chứng vô hình. Đây là dự án được đánh giá chỉn chu về phần nhìn, nhưng lại chứa đựng quá nhiều lỗ hổng trong kịch bản, dẫn tới doanh thu gây thất vọng. Vì vậy, các nhà sản xuất phim Việt đang nín thở chờ đợi Rừng thế mạng ra mắt để tính toán bước đi của mình

Rừng thế mạng được kỳ vọng giúp "vực dậy" doanh thu rạp chiếu.

Nhiều tác phẩm “tháo chạy” khỏi năm 2021

Ngay từ lúc lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng, dù rạp phim chưa kịp mở cửa, đã có 3 bộ phim Việt nhanh chóng "tranh giành" vị trí phát hành trong dịp lễ Giáng sinh.

Tuy vậy, khi gần đến thời điểm ra mắt, do quyết định dời ngày công chiếu, Bóng đè và Bẫy ngọt ngào đột ngột biến mất khỏi đường đua doanh thu. Đây không phải lần đầu tiên hai tác phẩm này thay đổi lịch phát hành.

Nhìn qua, dường như Spider-man: No Way Home đã trải qua một cuối tuần rực rỡ, khi loạt phòng chiếu ghi nhận tình trạng kín chỗ, dù Việt Nam còn áp dụng nhiều biện pháp giãn cách. Phim hiện thu về hơn 60 tỷ đồng .

Kết quả cho thấy tổng doanh thu của những rạp chiếu được mở cửa trở lại chỉ đạt 30-40% so với thời điểm không có dịch, với khoảng 60% rạp phim được phép hoạt động. Đây là bài toán khó khiến nhiều nhà sản xuất cảm thấy e dè, do dự trước việc đưa sản phẩm của mình ra rạp vào thời điểm này.

Không chỉ phim Việt, loạt bom tấn Hollywood được lên kế hoạch cho mùa lễ cũng chuyển sang tìm lịch chiếu khác ổn định hơn trong năm sau. Nhiều dự án như phần tiền truyện của series Kingsman - The King’s Man, hai siêu phẩm hoạt hình Sing 2 và Ron - Chú robot khác biệt, phim sử thi Trận đấu cuối cùng của đạo diễn Ridley Scott… vốn ấn định lịch chiếu vào hai tuần cuối của năm 2021, nhưng tất cả đã quyết định dời ngày ra mắt qua năm 2022.

Tín hiệu không khả quan tại phòng vé khiến các studio lớn như Sony Pictures, 20th Century Studios và Universal Pictures điều chỉnh lịch phát hành để đảm bảo doanh thu, không chỉ riêng ở Việt Nam mà cả thị trường châu Á, trong tình trạng nhiều quốc gia còn đang vật lộn với Covid-19.

Doanh thu ấn tượng của Spider-man: No Way Home chưa đủ để nhà sản xuất quyết định phát hành sản phẩm mới vào cuối năm.

Nhìn chung, con số doanh thu của Spider-man: No Way Home được đánh giá rất khả quan trong thời điểm hiện tại, nhưng như vậy là chưa đủ. Cho đến khi rạp chiếu hoạt động trở lại 100%, nhà sản xuất lớn trong khu vực nội địa và quốc tế sẽ không mạo hiểm cho ra mắt những dự án đắt đỏ.