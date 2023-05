Sự hấp dẫn độc hại của show hẹn hò

Lý do chàng trai Mỹ từng tham gia show hẹn hò phải cắt cụt chân

Cam Ayala (34 tuổi) từng tham gia 2 chương trình hẹn hò The Bachelorette và Bachelor in Paradise. Năm 2022, anh trải qua cuộc phẫu thuật cắt cụt chân phải do bệnh phù bạch huyết.